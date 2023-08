Cina-Bielorussia: il ministro della Difesa Li Shangfu in visita a Minsk

Il ministro della Difesa cinese Li Shangfu ha visitato la Bielorussia, dove ha incontrato il presidente Aljaksandr Lukašėnka ed il suo omologo Viktor Chrenin per rafforzare i legami di cooperazione militare e in altri campi. Di seguito la traduzione dell’articolo del Global Times.

Cina e Bielorussia condividono la stessa visione dell’ordine mondiale e la cooperazione militare tra Bielorussia e Cina non intende prendere di mira nessun Paese terzo, ha affermato il presidente bielorusso Aljaksandr Lukašėnka incontrando a Minsk il consigliere di Stato cinese e ministro della Difesa nazionale Li Shangfu, questo giovedì.

Gli osservatori cinesi hanno salutato la visita di Li in Bielorussia come una visita che aiuterebbe a rafforzare ulteriormente i legami di difesa e le relazioni generali tra i due Paesi, il che ha un grande valore strategico nel compensare la sfida di un mondo che sta perdendo l’equilibrio strategico, mentre l’Occidente guidato dagli Stati Uniti sta sempre più tentando di raggiungere un modello strategico squilibrato che avvantaggia solo se stesso.

Li è arrivato a Minsk mercoledì dalla Russia, dove ha partecipato all’undicesima conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale tenutasi al Patriot Park vicino alla capitale russa. Questa è la prima visita ad alto livello della cooperazione militare Cina-Bielorussia negli ultimi cinque anni. I funzionari della difesa dei due Paesi dovrebbero delineare le aree di cooperazione per il prossimo futuro e scambiare opinioni sull’attuale situazione della sicurezza internazionale e regionale, ha riferito la TASS.

“Siamo sostenitori assoluti di un mondo multipolare, dell’integrità territoriale e dell’unità dei confini e dei territori formati dopo la seconda guerra mondiale. Rimaniamo impegnati nella non interferenza negli affari interni di altri Stati. In breve, l’intero disegno su cui si basa la politica estera cinese ha una base simile alla nostra, dovete sapere che da più di 30 anni abbiamo sempre sostenuto la Cina in tutte le sue aspirazioni, perché consideriamo assolutamente giusta la politica interna ed estera della Repubblica Popolare Cinese, finalizzata alla risoluzione pacifica di eventuali controversie e conflitti“, ha sottolineato giovedì il leader bielorusso, secondo l’agenzia di stampa statale bielorussa BelTA.

Li Shangfu ha elogiato i grandi successi della Bielorussia nel suo sviluppo e il ruolo del capo di Stato bielorusso in questo risultato. “Lasciatemi esprimere il mio sincero e profondo rispetto per il vostro alto contributo alla pace e allo sviluppo nel mondo“, ha detto il ministro della Difesa cinese.

“Lo scopo della mia visita in Bielorussia è l’attuazione di importanti accordi a livello di capi di Stato e l’ulteriore rafforzamento della cooperazione militare bilaterale“, ha affermato Li.

Secondo un comunicato ufficiale del ministero della Difesa nazionale cinese, Li ha trasmesso a Lukašėnka i calorosi saluti del presidente Xi Jinping.

Li ha affermato che sotto la guida strategica dei due capi di Stato, le relazioni Cina-Bielorussia sono state elevate a un partenariato strategico globale di cooperazione in qualsiasi situazione di clima internazionale.

La Cina è disposta a collaborare con la Bielorussia per approfondire e consolidare continuamente una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, e portare maggiori benefici ai cittadini di entrambi i Paesi. La cooperazione militare tra Cina e Bielorussia si è costantemente sviluppata, ottenendo risultati fruttuosi nella comunicazione strategica, nell’addestramento congiunto e nelle esercitazioni congiunte. Entrambe le parti compiranno sforzi congiunti sotto la guida dei due capi di Stato per far progredire continuamente le relazioni militari, ha affermato il ministro della Difesa cinese.

“Negli ultimi anni, sotto la guida di Aljaksandr Lukašėnka e Xi Jinping, le relazioni tra Bielorussia e Cina si sono costantemente rafforzate, si sono costantemente sviluppate e hanno fatto progressi. L’anno scorso abbiamo stabilito un nuovo status per le nostre relazioni, quello di partenariato strategico globale di cooperazione“, ha detto Li mercoledì durante il suo incontro con il ministro della Difesa bielorusso Viktor Chrenin a Minsk mercoledì, ha riferito BelTA.

Ciò dimostra che ora abbiamo rapporti veramente fraterni, ha osservato Li.

Secondo il ministro cinese della Difesa nazionale, la Cina è attualmente il secondo partner più grande della Bielorussia in termini di commercio bilaterale. “L’anno scorso, il commercio reciproco è cresciuto di oltre il 30%. Anche nel periodo gennaio-maggio 2023, il commercio tra Bielorussia e Cina ha mostrato una crescita molto buona“, ha aggiunto Li.

La Bielorussia ha affermato mercoledì che le relazioni diplomatiche con la Cina hanno raggiunto un “alto livello di cooperazione senza precedenti“.

Chrenin ha affermato che “oltre 31 anni di relazioni diplomatiche, attraverso l’amicizia tradizionale e il rispetto reciproco, i nostri Paesi hanno raggiunto un partenariato strategico globale“.

Chrenin ha aggiunto che le relazioni amichevoli tra Bielorussia e Cina hanno costituito una base per lo sviluppo della cooperazione tra i due Paesi.

“Nonostante i fattori esterni, le nostre relazioni profonde e speciali ci consentono di muoverci verso la creazione di una comunità di interessi comuni e un destino condiviso“, ha affermato.

Il ministro della Difesa bielorusso ha aggiunto che la visita del suo omologo cinese contribuirà a rafforzare le relazioni militari e l’intesa tra le forze armate dei due Paesi, e offrirà “eccellenti prospettive per lo sviluppo delle relazioni in campo commerciale, economico, scientifico e tecnico“.

Li aveva incontrato l’ultima volta il suo omologo bielorusso alla riunione dei ministri della difesa dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, ad aprile.

Gli scambi militari sono un indicatore della relazione tra due Paesi. Gli scambi militari sono costruiti su un alto livello di fiducia reciproca e solo quando entrambi i Paesi si percepiscono reciprocamente come degni di fiducia possono abbassare la guardia e impegnarsi in profondi scambi militari, Cui Heng, assistente ricercatore del Centro sugli Studi Russi dell’Università Normale della Cina Orientale, ha detto giovedì al Global Times.

“Attualmente, l’Europa nel suo insieme è strategicamente squilibrata e l’Occidente guidato dagli Stati Uniti sta tentando di raggiungere un modello strategico squilibrato che avvantaggia solo se stesso. In questo contesto, è abbastanza urgente e necessario per i Paesi non occidentali rafforzare le loro connessioni e la cooperazione a livello strategico, garantendo stabilità ed equilibrio strategico globale per garantire che diverse civiltà, sistemi politici e sociali in tutto il mondo possano perseguire il loro obiettivo comune di sviluppo“, ha affermato Li Haidong, professore presso l’Università Cinese di Affari Esteri.

Gli analisti cinesi hanno anche sottolineato l’urgenza di rafforzare la cooperazione militare tra Cina e Bielorussia, data l’incertezza nelle prospettive di sicurezza globale ed europea a causa del conflitto Russia-Ucraina, nonché il rischio di un ulteriore deterioramento delle relazioni tra le principali potenze.

Rafforzare la cooperazione militare tra Cina e Bielorussia aiuterebbe a risolvere le crisi non solo in Europa ed Eurasia, ma anche nelle regioni del Pacifico e dell’Atlantico in modo costruttivo, offrendo modi diversi per risolverle rispetto a un modo parziale e coercitivo che discrimina e mette pressioni sui Paesi non occidentali, ha spiegato giovedì Li Haidong al Global Times.

La cooperazione militare tra Cina e Bielorussia funge anche da dimostrazione per altre parti e svolge un ruolo di deterrenza strategica, ha osservato Cui. “La cooperazione militare e la cooperazione nel campo della sicurezza tra Cina e Bielorussia non sono mirate a terzi, ma mirano a salvaguardare i propri interessi nazionali“.

Lo sfondo dell’incontro tra il ministro della Difesa nazionale cinese e il suo omologo bielorusso è la possibile ricaduta del conflitto russo-ucraino sulla Bielorussia. La Bielorussia ha subito notevoli pressioni interne ed esterne, soprattutto dalle elezioni del 2020. La visita del ministro cinese della Difesa nazionale esprime anche il sostegno politico alla Bielorussia, ha affermato Cui.

Dopo una pausa di cinque anni, la cooperazione militare e gli scambi tra Cina e Bielorussia saranno sicuramente ulteriormente rafforzati e sviluppati sotto la promozione e l’impulso di funzionari militari di alto livello, ha dichiarato giovedì al Global Times Song Zhongping, esperto militare e commentatore televisivo.

Sia la Cina che la Bielorussia sono Paesi amanti della pace e sperano di mantenere la pace e la stabilità regionali e salvaguardare un vero multilateralismo, ha affermato Song. “Per quanto riguarda la crisi Russia-Ucraina, entrambi i Paesi svolgono un ruolo importante nella promozione dei colloqui di pace“.

La cooperazione tra Cina e Bielorussia è multiforme, e l’ambito della cooperazione è molto ampio. È probabile che la cooperazione militare tra le due parti implichi scambi di personale militare, scambio reciproco di armi e possibilmente apprendimento reciproco di dottrine militari e comprensione di teorie strategiche, ha affermato Li Haidong.

Alla domanda su dove si trovi la cooperazione tra Cina e Bielorussia, Song ha risposto che la Bielorussia potrebbe importare ulteriormente armi e attrezzature difensive dalla Cina, ampliando la precedente cooperazione in materia di attrezzature militari.

Inoltre, è necessario rafforzare gli scambi e le esercitazioni militari tra Cina, Bielorussia e Russia. Allo stesso tempo, è anche possibile prendere in considerazione l’incorporazione della Bielorussia in varie organizzazioni internazionali regionali istituite da Cina e Russia, ha aggiunto.

La Bielorussia aspira a diventare un membro dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai e del meccanismo BRICS, il che indica il suo desiderio di rafforzare la cooperazione con Paesi che la pensano allo stesso modo. Ciò è particolarmente importante per mantenere il sistema multilaterale e un mondo multipolare, hanno sottolineato gli analisti.

