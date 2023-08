Discorso dei leader BRICS: un destino condiviso per il sud del mondo

Nel primo giorno del vertice, i leader degli Stati membri dei BRICS si sono confrontati delineando la loro visione per il futuro e le questioni urgenti che la comunità internazionale deve affrontare.

Fonte: Observatorio de la crisis

Ecco gli spunti più significativi dei principali oratori del vertice: il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, che presiederà il gruppo nel 2023, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, il presidente russo Vladimir Putin, che ha partecipato al vertice in videoconferenza, il primo ministro indiano Narendra Modi e il ministro del Commercio della Repubblica Popolare Cinese Wang Wentao, che ha tenuto un discorso a nome del presidente Xi Jinping.

Cyril Ramaphosa: il Sudafrica presenta immense opportunità di investimento

Il Presidente sudafricano ha sottolineato che in 15 anni i BRICS hanno creato legami sempre più forti tra le nazioni sulla base dei principi di inclusività, trasparenza e agenda di sviluppo.

Secondo Cyril Ramaphosa, il gruppo è da tempo un “meccanismo vitale e vibrante per garantire lo sviluppo inclusivo e la cooperazione, che hanno entrambi trasformato l’economia globale”. Ramaphosa ha ricordato che il partenariato rappresenta già un quarto dell’economia mondiale e un quinto del commercio globale: “i BRICS, ha detto, sono niente meno che il motore della crescita globale”.

Per il leader sudafricano, i BRICS non solo hanno accelerato il commercio interno e la connettività, ma i loro Stati hanno anche creato un importante strumento “la Nuova Banca di Sviluppo (NDB) nel 2015”.

Ramaphosa ha sottolineato che la banca è stata creata per mobilitare risorse per progetti infrastrutturali e di sviluppo sostenibile nei mercati emergenti “senza condizionalità”, in un chiaro riferimento agli aiuti politicizzati forniti dalle istituzioni finanziarie occidentali che costringono i Paesi a “difendere l’agenda politica ed economica occidentale”.

Ramaphosa ha inoltre condannato i Paesi che hanno recentemente adottato misure protezionistiche unilaterali in aperta sfida alle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Il presidente sudafricano ha affermato che il suo Paese, così come altre nazioni del continente africano, deve affrontare problemi pressanti di disuguaglianza e povertà. Tuttavia, ha aggiunto, “il continente ha un enorme potenziale non sfruttato, ricco di risorse umane e naturali, tra cui metalli preziosi e minerali di terre rare indispensabili per lo sviluppo economico globale nel XXI secolo”.

Ramaphosa ha spiegato che il Sudafrica e i Paesi della regione sono aperti agli investimenti e alla cooperazione, aggiungendo però che gli africani sono interessati alla lavorazione interna e all’esportazione di prodotti finiti, non solo di materie prime.

Ha inoltre sottolineato il ruolo dell’African Continental Free Trade Area (AfCFTA), un’area di libero scambio che copre la maggior parte dell’Africa e che offre opportunità uniche ai Paesi BRICS e ad altri attori globali.

L’AfCFTA è di gran lunga la più grande area di libero scambio al mondo, che riunisce i 55 Paesi dell’Unione africana (UA) e otto (8) Comunità economiche regionali (REC). In particolare, prevede la creazione di un mercato unico con una popolazione di 1,3 miliardi di persone e un prodotto interno lordo (PIL) combinato di circa 3,4 trilioni di dollari.

Secondo Ramaphosa, l’Africa è pronta a realizzare progetti infrastrutturali, accelerare la digitalizzazione dell’economia, sviluppare reti di telecomunicazione, energie rinnovabili e progetti agricoli. Il mercato dei capitali locale, la sua economia diversificata e le sue capacità industriali potrebbero contribuire a catapultare le economie dei BRICS a un nuovo livello, secondo la visione del presidente sudafricano.

De-dollarizzare: Lula da Silva propone un’unità monetaria di riferimento per i BRICS

Il presidente della Repubblica Federativa del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha sottolineato nel suo discorso il ritmo di crescita economica dei BRICS, richiamando l’attenzione sul fatto che il gruppo ha già superato il G7 in termini di PIL, sulla base della parità di potere d’acquisto (PPP).

Si stima che entro il 2023 i BRICS rappresenteranno circa il 31,5% del PIL globale (PPP), mentre la quota del gruppo di grandi nazioni industrializzate che compongono il G7 scenderà al 30%.

Dopo aver dichiarato che il Brasile sta raddoppiando gli sforzi per combattere la povertà e per lanciare nuovi progetti infrastrutturali (con un’enfasi particolare sull’energia verde), Lula ha sottolineato che lo sviluppo sostenibile di qualsiasi nazione richiede “sicurezza politica, sociale e legale per il buon funzionamento dell’economia globale”.

A tal fine, i BRICS stanno valutando la creazione di “una nuova unità di riferimento” per proteggere il loro commercio dalla volatilità delle principali valute di riserva.

La proposta di Lula si riferisce all’idea del gruppo di una moneta comune, che ha avuto un secondo momento dopo che gli Stati Uniti hanno usato il dollaro come arma per l’operazione militare speciale della Russia in Ucraina.

Un altro fattore di squilibrio, secondo Lula, è l’aggressivo aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, che sta distruggendo l’economia mondiale e danneggiando i Paesi vulnerabili.

Il presidente brasiliano ha insistito sul fatto che l’utilizzo delle valute locali negli accordi garantisce un commercio più equo e prevedibile e che il ruolo della Nuova Banca di Sviluppo sarà il veicolo di questo cambiamento.

Lula ha anche annunciato che il Brasile tornerà in Africa, dato che il suo predecessore aveva ridotto significativamente la cooperazione commerciale e finanziaria con gli africani. Soprattutto, ha offerto la conoscenza e la tecnologia brasiliana per sviluppare una “agricoltura tropicale”. Questa rivoluzione tecnologica potrebbe essere replicata in Africa per garantirne la sicurezza alimentare e, dato che il 75% della sua terra è coltivabile, il continente si trasformerebbe in una potenza agricola.

Putin: la Russia è sicurezza alimentare ed energetica e nuove rotte logistiche

Il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha tenuto un discorso video in cui ha sottolineato il ruolo dei BRICS nella crescita socio-economica e nello sviluppo sostenibile dei mercati emergenti.

Il presidente russo ha parlato della crescente volatilità finanziaria e dell’inflazione come processi creati dalla stampa irresponsabile di denaro da parte di alcuni Paesi occidentali.

Ha condannato l’Occidente per le sanzioni illegittime e le violazioni delle regole commerciali stabilite, che hanno provocato un aumento della disoccupazione, dei deficit di risorse, delle disuguaglianze e dell’impennata dei prezzi di cibo ed energia. In questo contesto, le attività dei BRICS hanno permesso di offrire sostegno alle nazioni più povere, di attuare politiche per la “maggioranza globale” e di lanciare nuovi progetti infrastrutturali.

Putin ha spiegato il motivo per cui la Russia si è ritirata dall’Accordo sul grano del Mar Nero, in quanto non soddisfaceva l’obiettivo di nutrire le nazioni più povere. La Federazione Russa, ha detto, “è pronta a fornire cibo al Sud globale sia gratuitamente che utilizzando la modalità commerciale solo se pertinente”. Si è inoltre impegnato a fornire gratuitamente a sei Paesi africani – Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Repubblica Centrafricana ed Eritrea – tra le 25.000 e le 50.000 tonnellate di grano.

Ha aggiunto che nel 2022 la Russia è riuscita a esportare 11,5 milioni di tonnellate di grano nonostante gli ostacoli finanziari e logistici creati dalle sanzioni illegali dell’Occidente, e finora nel 2023 ha già consegnato 10 milioni di tonnellate di grano al mercato mondiale.

Oltre ai progetti di sicurezza alimentare, il presidente russo ha sottolineato gli sforzi della nazione nel campo della sicurezza energetica nell’ambito dell’agenda sul cambiamento climatico: “La Russia è in grado non solo di fornire combustibili tradizionali, ma anche di padroneggiare le fonti di energia verde, tra cui il gas, le centrali idroelettriche e atomiche”.

Osservando che i BRICS hanno già superato il G7 in termini di crescita economica globale (GEP), Putin ha sottolineato che il gruppo si è mosso nella direzione della de-dollarizzazione, aggiungendo che la quota degli insediamenti in dollari all’interno del gruppo nel 2022 è scesa al 28,7%. Questo dimostra, ha spiegato, che “i Paesi BRICS stanno sempre più commerciando con le loro valute nazionali”.

Il presidente ha anche sottolineato i due grandi progetti logistici a lungo termine della Russia: la Northern Sea Route (NSR) e il Corridoio Internazionale di Trasporto Nord-Sud (INSTC), che non solo miglioreranno la connettività del continente eurasiatico, ma rivitalizzeranno anche i legami tra Africa ed Eurasia. .

Narendra Modi: l’India del futuro

Il Primo Ministro della Repubblica indiana, Narendra Modi, ha salutato i BRICS come un nuovo polo per l’economia globale e ha sottolineato che il gruppo aiuta a superare le sfide economiche delle nazioni emergenti.

Osservando che l’India è riuscita a trasformare le crisi in nuove opportunità, Modi ha previsto che il Paese diventerà un’economia da 5.000 miliardi di dollari tra il 2026 e il 2027. Oggi l’India è già la quinta economia mondiale.

Modi ha fatto riferimento in particolare ai successi nel campo della digitalizzazione, sottolineando che il suo Paese ha i prezzi dei dati mobili più bassi al mondo. La digitalizzazione dell’India e la creazione di un’interfaccia di pagamento unificata (UPI) hanno contribuito a facilitare il business locale e a collegare le metropoli del Paese con le aree rurali e a rivitalizzare le piccole e medie imprese. Inoltre, questa esperienza si è rivelata efficace per sradicare la burocrazia e la corruzione, ha rafforzato la fiducia degli investitori e ha aperto la strada allo sviluppo di nuove tecnologie.

Il primo ministro indiano ha dichiarato che l’obiettivo è creare una “Nuova India del futuro”, aggiungendo che il Paese sta facendo passi da gigante con nuovi progetti infrastrutturali, energie rinnovabili e industrie di semiconduttori.

Xi Jinping: un futuro condiviso dell’umanità

Il Ministro del Commercio della Repubblica Popolare Cinese, Wang Wentao, ha tenuto un discorso del Presidente Xi Jinping, sottolineando la visione di Pechino per lo sviluppo e la prosperità del mondo basata sull’idea di un futuro condiviso per tutta l’umanità.

Xi vede i BRICS come una forza positiva per la crescita in contrasto con l’approccio egemonico dell’Occidente. Il leader cinese ha precisato che l’egemonismo “non è nel DNA della Cina” e che il Paese si sforza di stare dalla parte giusta della storia.

Secondo Xi, l’idea di una dicotomia tra Paesi “democratici” e “autoritari” è lontana dalla realtà e potrebbe portare a ulteriori divisioni e possibili scontri. Il leader cinese ha osservato che il mondo si trova di fronte a una scelta tra pace e stabilità da un lato e una nuova guerra fredda dall’altro; tra una vera inclusione internazionale e l’egemonia di poche nazioni. Secondo Xi, l’egemonismo limita e interrompe lo sviluppo, violando il diritto delle nazioni alla prosperità e allo sviluppo sovrano.

La Cina ha imparato bene la lezione delle due guerre mondiali e della guerra fredda, secondo Xi, e quindi “il popolo cinese rifiuta la nuova mentalità di bloccare il giogo del colonialismo, abbracciando la cooperazione win-win, la sicurezza universale, la pace globale e la diversità delle civiltà che ora fioriscono insieme”.

Il leader cinese ha citato in particolare l’Iniziativa per la sicurezza globale del suo Paese: il documento, pubblicato a fine febbraio, stabilisce misure pratiche per affrontare le attuali sfide alla sicurezza e mantenere la pace nel mondo. Secondo Xi, più di 100 Paesi hanno già approvato la visione cinese della sicurezza globale e l’inutilità delle politiche a somma zero.

Il presidente cinese ha elogiato in particolare l’idea dell’espansione dei BRICS, osservando che 20 Paesi hanno già presentato domanda di adesione e molti altri sono invitati ad aderire per facilitare lo sviluppo reciproco. Da parte sua, la Cina è aperta alla cooperazione con il suo vasto mercato e le sue opportunità uniche di investimento. Secondo Xi, la Cina è disposta a contribuire maggiormente al mondo e nulla osta a un futuro brillante comune.

Cosa c’è dietro i messaggi dei leader mondiali?

“Credo che sia troppo presto per trarre conclusioni definitive su alcuni dei punti più critici dell’agenda, tra cui questioni come l’allargamento dei BRICS”, ha dichiarato a Sputnik il professor Yaroslav Lissovolik, fondatore di “BRICS+ Analytics”. “Ma la conclusione dei discorsi è che c’è un grado significativo di consolidamento e di unanimità all’interno del blocco BRICS su alcune delle questioni chiave dell’economia mondiale e dello sviluppo globale. E penso che i discorsi dei leader affermino sostanzialmente che “una visione altamente comune, che è fondamentale per i BRICS. E credo che il messaggio che emerge da queste dichiarazioni sia un segnale molto importante per il mondo intero