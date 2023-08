Xi Jinping promuove l’espansione dei BRICS al vertice di Johannesburg

Il vertice BRICS di Johannesburg assesta un nuovo colpo all’ordine mondiale guidato dall’Occidente, e apre all’inclusione di nuovi Paesi. Di seguito la traduzione dell’articolo di Xie Wenting e Chen Qingqing per il Global Times.

I leader dei Paesi BRICS, che rappresentano un quarto dell’economia globale, si sono incontrati mercoledì a Johannesburg, in Sudafrica, puntando all’espansione e all’approfondimento della cooperazione. Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che i Paesi emergenti stanno diventando sempre più rilevanti sulla scena internazionale e che questo vertice contribuirà notevolmente alla formazione di un nuovo ordine economico e politico globale.

Mercoledì, parlando al 15° vertice BRICS, Xi ha affermato che lo sviluppo è un diritto inalienabile di tutti i Paesi, non un privilegio di pochi Paesi. I paesi BRICS dovrebbero essere alla pari sulla strada dello sviluppo e della rivitalizzazione, opporsi agli atti di “disaccoppiamento” e all’interruzione delle catene industriali e di fornitura, nonché alla coercizione economica, e concentrarsi sulla cooperazione pratica in settori quali l’economia digitale, lo sviluppo verde, le catene di approvvigionamento, tra gli altri, ha detto Xi.

Ha inoltre chiesto una rapida espansione dei BRICS nonché sforzi per promuovere una governance globale più giusta e ragionevole.

“È inaccettabile confezionare le proprie norme e regolamenti come norme internazionali“, ha affermato Xi, sottolineando che le norme internazionali dovrebbero essere scritte e sostenute da tutti i Paesi sulla base degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, piuttosto che dettate da coloro che hanno muscoli e voci più forti.

Xi, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa hanno iniziato i colloqui martedì sera durante una cena in una tenuta di lusso nella periferia di Johannesburg, in vista della giornata principale di discussioni del vertice di mercoledì, ha riferito Associated Press. Il ministro degli Esteri Sergej Lavrov ha rappresentato la Russia di persona, mentre il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato virtualmente ai colloqui della cena.

Mercoledì i leader hanno valutato le regole per l’ammissione di nuovi membri ai BRICS, poiché più di 40 Paesi hanno espresso interesse ad aderire e, di questi, quasi due dozzine hanno chiesto formalmente di essere ammessi, ha detto Reuters. Inoltre, i leader discuteranno della riduzione dell’uso del dollaro per il commercio durante l’incontro di mercoledì, hanno riferito alcuni media.

Martedì, quando i leader hanno dato il via al vertice BRICS di quest’anno con il Business Forum, Wang Wentao, ministro cinese del Commercio, ha letto un discorso di Xi, che ha sottolineato l’importanza dello sviluppo inclusivo, della sicurezza universale, dello scambio culturale e dell’ascesa collettiva delle economie emergenti e dei Paesi in via di sviluppo per un mondo migliore.

Xi ha espresso la volontà della Cina di approfondire la solidarietà e la cooperazione con altri mercati emergenti e Paesi in via di sviluppo per rendere l’ordine internazionale più giusto ed equo.

“I Paesi emergenti stanno diventando sempre più importanti sulla scena internazionale. Questo vertice contribuirà moltissimo alla formazione di un nuovo ordine economico e politico globale. Aiuterà a cambiare la situazione attuale per quanto riguarda le relazioni internazionali“, ha affermato.

Gli osservatori cinesi e stranieri ritengono che il blocco BRICS abbia oggi una grande importanza per la governance globale. Sia nella governance della sicurezza globale tradizionale che nella governance della sicurezza globale non tradizionale, i Paesi BRICS hanno avanzato una serie di proposte e voci che favoriscono un ordine globale giusto, efficace ed equilibrato, iniettando energia positiva nel mondo.

Alcuni Paesi occidentali hanno osservato da vicino il vertice dei BRICS di quest’anno, considerando la potenziale espansione del gruppo BRICS come “una minaccia” o il tentativo di Pechino di trasformare i BRICS in un gruppo anti-G7 per contrastare l’Occidente. Alcuni osservatori hanno affermato che tale malinteso riflette le loro cattive intenzioni di trasformare il meccanismo di cooperazione multilaterale in uno di confronto guidato da cricche e rivalità geopolitiche.

Il ruolo della Cina

L’egemonismo non è nel DNA della Cina, né la Cina ha alcuna motivazione per impegnarsi nella competizione tra le maggiori potenze. La Cina si colloca fermamente dalla parte giusta della storia, e crede che una giusta causa debba essere perseguita per il bene comune, ha sottolineato Xi.

Il nostro mondo oggi è diventato una comunità con un futuro condiviso in cui tutti condividiamo un enorme interesse per la sopravvivenza, ha detto Xi, sottolineando che ciò che le persone in vari Paesi desiderano “non è sicuramente una nuova Guerra Fredda o un piccolo blocco esclusivo; quello che vogliamo è un mondo aperto, inclusivo, pulito e bello, che goda di pace duratura, sicurezza universale e prosperità comune“.

La Cina è stata il membro BRICS cruciale negli ultimi anni. Non solo per le dimensioni della sua economia e della sua popolazione, ma anche come risultato del suo sforzo concertato per aumentare il suo profilo e il suo ruolo nell’ordine globale, Paulo Wrobel, ricercatore del think tank brasiliano BRICS Policy Center, ha detto al Global Times.

“L’interesse crescente in tutto il mondo per i BRICS è dovuto soprattutto al fatto che la Cina ne è membro. Anche se anche l’India sta facendo grandi sforzi per aumentare la propria visibilità internazionale, è la Cina a guidare i BRICS“, ha detto Wrobel.

Ci si aspetta che i Paesi BRICS creino un partenariato strategico BRICS più forte, espandano il modello “BRICS Plus”, promuovano attivamente l’espansione dei membri e approfondiscano la solidarietà e la cooperazione con altri mercati emergenti e Paesi in via di sviluppo.

“Penso che questa espansione dei BRICS abbia il vantaggio di espandere un gruppo che rappresenta più che mai un equilibrio nei confronti delle tradizionali potenze occidentali“, ha detto al Global Times Ana Garcia, direttrice del BRICS Policy Center.

Le relazioni internazionali dei BRICS stanno bilanciando i poteri con la potenza principale, gli Stati Uniti, che ora è in declino. “Ogni volta che espanderemo questo gruppo, ci troveremo sempre più in equilibrio nella direzione di un mondo multipolare“, ha detto Garcia. “E questo è il più grande vantaggio dell’espansione di un gruppo come i BRICS“.

In contrasto con l’egemonia occidentale

Questa tendenza all’espansione costituirà una forte onda d’urto per il sistema internazionale guidato dall’Occidente e per lo stato di diritto guidato dall’egemonia e dal confronto tra blocchi, hanno detto alcuni esperti.

“L’espansione dei BRICS non è fine a se stessa. Tanti Paesi sono certamente interessati all’inclusività e all’apertura dei BRICS“, ha detto al Global Times Wang Youming, direttore dell’Istituto dei Paesi in via di sviluppo presso l’Istituto Cinese di Studi Internazionali di Pechino.

Rispetto al meccanismo centralizzato e guidato dalla logica di campo in Occidente, che è chiuso ed esclusivo, i BRICS hanno mostrato apertura e inclusività fin dall’inizio. Soprattutto perché la divisione del sistema di potere internazionale è gravemente sbilanciata e non è in linea con le dimensioni delle economie dei Paesi in via di sviluppo ed emergenti, sempre più Paesi stanno cercando di ottenere un’influenza equivalente con le dimensioni delle loro economie, ha detto Wang.

Chiaramente, i Paesi occidentali hanno preso atto della potenziale espansione dell’organizzazione BRICS e la percepiscono come una minaccia. Anche le nazioni che fino a poco tempo fa erano fedeli alleate degli Stati Uniti stanno ora cercando di disimpegnarsi da rapporti costruiti sulla dipendenza e sull’imposizione, compreso l’uso della forza, ha detto al Global Times Sergio Rodríguez Gelfenstein, ex direttore delle Relazioni Internazionali della presidenza venezuelana e ambasciatore venezuelano in Nicaragua.

“Il mondo non opera più secondo la logica dell’era della Guerra Fredda; le relazioni internazionali non aderiscono più al pensiero ideologico condiviso ma sono guidate da interessi nazionali. Ogni Paese darà vita al proprio processo per determinare cosa si allinei ai suoi migliori interessi e quali Paesi siano i suoi amici e partner“, ha detto Gelfenstein.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog