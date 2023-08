BRICS: ufficiale l’ingresso di sei nuovi membri

Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sono stati ammessi come nuovi membri dei BIRCS, ufficialmente a partire dal 1° gennaio 2024. Un importante passo in avanti verso il multipolarismo e la dedollarizzazione. Di seguito la traduzione dell’articolo di Xie Wenting e Chen Qingqing per il Global Times.

Giovedì i Paesi BRICS hanno accolto sei nuovi membri provenienti da tre diversi continenti, segnando una pietra miliare storica che ha sottolineato la solidarietà dei BRICS e dei Paesi in via di sviluppo e la determinazione a lavorare insieme per un futuro migliore, hanno detto funzionari ed esperti. L’espansione dei BRICS, come nuovo punto di partenza per la cooperazione multilaterale, svolgerà un ruolo positivo per una governance globale più equa e giusta, dicono gli esperti.

I Paesi BRICS hanno deciso di invitare sei Paesi – Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti – a diventare nuovi membri del gruppo, ha detto giovedì il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Si tratterà della prima espansione dal 2010, e i nuovi candidati saranno ammessi come membri il 1° gennaio 2024, secondo quanto riportato dai media.

Con l’espansione dei BRICS in cima all’agenda del 15° vertice BRICS di tre giorni a Johannesburg, i Paesi BRICS hanno raggiunto un consenso sui principi guida, gli standard, i criteri e le procedure del processo di espansione del gruppo, ha dichiarato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa in un briefing giovedì.

Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato durante il briefing che l’espansione dei BRICS è storica e un nuovo punto di partenza per la cooperazione BRICS. Questo dimostra la determinazione dei Paesi BRICS ad unirsi e cooperare con altri Paesi in via di sviluppo, soddisfa le aspettative della comunità internazionale e serve gli interessi comuni dei mercati emergenti e dei Paesi in via di sviluppo.

L’espansione infonderà inoltre nuova vitalità al meccanismo di cooperazione BRICS e rafforzerà ulteriormente le forze per la pace e lo sviluppo nel mondo, ha affermato Xi, sottolineando che finché i Paesi BRICS si uniscono, si può ottenere molto nella cooperazione BRICS e un promettente futuro attende i Paesi BRICS.

Il vertice ha inoltre adottato la Dichiarazione di Johannesburg II, riaffermando l’impegno dei Paesi nei confronti dello spirito BRICS di rispetto e comprensione reciproci, uguaglianza sovrana, solidarietà, democrazia, apertura, inclusività, collaborazione rafforzata e consenso. È stato raggiunto un consenso sul partenariato per un multilateralismo inclusivo, che promuova un ambiente di pace e sviluppo, sul partenariato per una crescita reciprocamente accelerata, sul partenariato per lo sviluppo sostenibile, sull’approfondimento degli scambi interpersonali e sullo sviluppo istituzionale.

L’espansione dei BRICS non solo ha dimostrato la vigorosa tendenza del meccanismo BRICS, superando di gran lunga le aspettative di alcuni Paesi occidentali come gli Stati Uniti, ma è stata anche una potente risposta all’egemonia guidata dall’Occidente, hanno detto gli esperti, sottolineando che più Paesi in via di sviluppo sperano aderire al gruppo e mostrano l’aspettativa di rafforzare la propria voce e la propria autonomia nelle questioni globali, sostenendo un ordine internazionale più equo, giusto, diversificato e multipolare.

Nuovi membri, nuovo slancio

“Siamo davvero molto felici che questo processo stia accelerando, quindi voglio ringraziare la Cina e tutti i Paesi BRICS per il loro sostegno“, ha detto giovedì al Global Times l’ambasciatore argentino in Cina Sabino Vaca Narvaja.

“Insieme rappresenteremo la voce dei Paesi emergenti, che storicamente sono stati trascurati nelle organizzazioni internazionali“, ha affermato Narvaja.

“Il rafforzamento dei BRICS è essenziale per lo sviluppo dei paesi del Sud del mondo. Credo che questo spazio rappresenti Paesi che hanno gli stessi problemi e le stesse esigenze, per questo sarà più facile lavorare insieme per rafforzare il nostro sviluppo“, ha detto il rappresentante argentino.

“Espandere questo ambito è fondamentale per costruire un ordine globale più armonioso in cui la cooperazione sostituisca il confronto; lo sviluppo produttivo, la speculazione finanziaria; il principio del rispetto reciproco, l’interventismo unilaterale; l’integrazione economica, in luogo delle sanzioni anacronistiche; e il trasferimento di tecnologia sostituisca i blocchi tecnologici“, ha detto.

Alcuni esperti ritengono che i nuovi membri svolgano tutti importanti ruoli geopolitici in diverse regioni, rappresentando le economie emergenti tra i Paesi in via di sviluppo, considerando l’entità del loro PIL e la potenziale crescita futura.

“Questo è un importante passo avanti per la famiglia BRICS, poiché ci aspetteremo che una voce più forte dei BRICS venga ascoltata nella governance globale, svolgendo un ruolo importante affinché le relazioni internazionali diventino più democratiche, giuste e ragionevoli“, ha affermato Wang Youming, direttore della Istituto dei Paesi in Via di Sviluppo presso l’Istituto Cinese di Studi Internazionali di Pechino, intervistato giovedì dal Global Times.

Un’espansione del gruppo delle potenze dei mercati emergenti potrebbe contribuire ad aumentare il suo peso globale e contrastare il dominio del G7, ha affermato Bloomberg. L’allargamento vedrà il prodotto interno lordo dei BRICS salire al 36% del PIL globale a parità di potere d’acquisto e al 46% della popolazione mondiale, hanno riferito i media statunitensi, citando il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva.

L’Egitto è ansioso di unirsi al gruppo di nazioni BRICS con l’obiettivo di riformare l’economia globale per una maggiore equità di fronte alle fluttuazioni mondiali e alle crisi economiche in corso, ha detto al Global Times Hassan Rajab, professore all’Università del Canale di Suez in Egitto.

Egli ritiene inoltre che col tempo i Paesi del gruppo BRICS, compreso l’Egitto, saranno in grado di rafforzare la propria valuta, come la lira egiziana, allentando così la pressione del dollaro USA.

“L’Egitto è membro di associazioni commerciali africane come il Mercato comune per l’Africa orientale e meridionale (COMESA), che facilita l’ingresso di prodotti egiziani e beni prodotti in Egitto nei mercati di queste nazioni. Ciò fornisce un comodo passaggio per gli investimenti egiziani, offrendo un vantaggio significativo“, ha detto Rajab.

“Attraverso la collaborazione con l’Egitto, i Paesi BRICS potranno approfondire ulteriormente i loro partenariati con le nazioni arabe e africane. Questa collaborazione mira a promuovere una maggiore cooperazione e un maggior sviluppo economico“, ha affermato.

Dedollarizzazione

Oltre all’espansione dei BRICS, anche la riduzione della dipendenza dal dollaro USA è stato al centro del vertice, soprattutto dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha criticato le sanzioni occidentali in un discorso di martedì, affermando che la “dedollarizzazione” è un processo “irreversibile” e “sta guadagnando ritmo“.

I leader dei Paesi BRICS hanno incaricato i ministeri delle finanze e le banche centrali dei loro Paesi di considerare la possibilità di lanciare strumenti e piattaforme di pagamento basati sulle valute nazionali, ha detto giovedì Ramaphosa.

Inoltre, i leader hanno sottolineato l’importanza di incoraggiare l’uso delle valute locali nel commercio internazionale e nelle transazioni finanziarie tra i BRICS e i loro partner commerciali, e di incoraggiare il rafforzamento delle reti bancarie corrispondenti tra i Paesi BRICS e di consentire regolamenti in valute locali, secondo la dichirazione.

Gli esperti ritengono che quando i principali produttori di petrolio come l’Arabia Saudita e l’Iran si uniranno ai BRICS, il commercio di petrolio sarà dedollarizzato facilmente e rapidamente, qualcosa di cui l’Occidente è preoccupato.

“Agli Stati Uniti non dovrebbe essere permesso di usare il dollaro per fare pressione su altri Paesi“, ha detto al Global Times in una precedente intervista il professor Mohammad Marandi, vicepresidente dell’Università di Teheran.

L’Iran vende già una notevole quantità di petrolio utilizzando valute diverse dal dollaro statunitense. “Penso che alla fine anche per l’Arabia Saudita sarà nel suo interesse allontanarsi dal dollaro, per assicurarsi che non sia vulnerabile o meno vulnerabile nei confronti degli Stati Uniti“, ha detto.

