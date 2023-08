Caitlin Johnstone: In un mondo governato dalla propaganda dei “centristi moderati”

di Caitlin Johnstone – Consortiumnews



Uno dei peggiori errori che puoi commettere nel formulare la tua comprensione del mondo è iniziare con il presupposto che la posizione più vera e accurata debba trovarsi da qualche parte vicino al centro delle due principali prospettive politiche che vedi disposte intorno a te.

È un errore non solo perché presumere che la posizione centrale debba essere la migliore è un tipo di ragionamento fallace noto come errore della via di mezzo (la posizione corretta tra “Bevi un litro di candeggina al giorno per una buona salute” e “Bevi zero candeggina al giorno”) per una buona salute” non è Bevi mezzo litro di candeggina al giorno per una buona salute”); è anche un errore perché l’intera inquadratura nasce da una situazione architettata artificialmente dai potenti.

È un fatto ben documentato che i ricchi e i potenti riversano ingenti fortune nella manipolazione del panorama politico e mediatico in modi che servano i loro interessi. Il loro controllo sui media e sulle piattaforme tecnologiche della Silicon Valley viene utilizzato per definire l’agenda e influenzare la percezione del pubblico determinando quali questioni riceveranno attenzione e quali no, in modo da preservare lo status quo politico su cui hanno costruito il loro impero, in tal modo riducendo la finestra di Overton del dibattito accettabile fino a uno spettro molto ristretto i cui risultati non possono minacciare in alcun modo i loro interessi.



Abbiamo appena discusso questa dinamica riguardo alle aggressioni statunitensi contro Russia e Cina ; la finestra di Overton si sta restringendo al dibattito su quale nemico degli Stati Uniti dovrebbe essere il bersaglio delle aggressioni più imperiali, con voci che sostengono la distensione con entrambi i paesi che non trovano piattaforma nella politica o nei media mainstream.

Questo è ciò di cui parlava Noam Chomsky quando diceva che “il modo intelligente per mantenere le persone passive e obbedienti è limitare rigorosamente lo spettro delle opinioni accettabili, ma consentire un dibattito molto vivace all’interno di quello spettro”.

Le persone presumono che ci debba essere della verità nella visione del mondo mainstream perché tanti altri sono coinvolti nella visione del mondo mainstream, quando in realtà l’unica ragione per cui la visione del mondo è mainstream è in primo luogo perché così tanta ricchezza e influenza sono state spese per renderla mainstream.

In realtà il presupposto che la verità esista ovunque in uno dei due punti di vista politici tradizionali promossi dai manager dell’impero occidentale è un esempio dell’effetto carrozzone, che descrive il pregiudizio cognitivo in cui gli esseri umani tendono ad assumere credenze, comportamenti, stili e atteggiamenti esclusivamente perché è quello che fanno le persone intorno a loro.

Questo pregiudizio avrebbe avuto vantaggi evolutivi nelle prime fasi del nostro sviluppo come specie. Ai tempi in cui i nostri antenati evolutivi erano prede dei carnivori preistorici, era un vantaggio per la sopravvivenza iniziare a correre per salvarsi la vita se vedevi correre altri membri della tua tribù, anche se personalmente non vedevi da cosa stessero scappando.

In quanto primati la cui sopravvivenza dipendeva dalla coesione sociale, essere rifiutati dalla tribù avrebbe significato una morte quasi certa per predazione o fame; quindi, era necessario conformarsi in qualunque modo impedisse che quel rifiuto accadesse.

Ma non viviamo più nella preistoria. Viviamo in una civiltà con un ambiente informativo estremamente complesso che viene continuamente manipolato lontano dalla verità e dall’accuratezza e a vantaggio delle persone potenti che ci governano. Se segui la mandria, sarai ingannato.



In verità, i cosiddetti “centristi” o “moderati” del nostro mondo sono estremisti realmente violenti, perché sostengono la struttura di potere più omicida e tirannica del nostro pianeta, e sono considerati moderati solo perché si collocano nella fascia media uno spettro completamente creato artificialmente. Una prospettiva che sia effettivamente sana sarà quanto più lontana possibile dalla loro prospettiva.

Poiché la maggioranza delle persone è stata indotta dalla propaganda a sposare le prospettive politiche tradizionali, coloro che hanno una lettura accurata delle cose saranno necessariamente una piccola minoranza marginale finché la dinamica non cambierà. Finché la tua intera civiltà sarà strutturata attorno a prospettive basate sull’inganno al servizio dei potenti, seguire la massa ti impedirà di formare una prospettiva basata sulla verità che serva gli interessi umani.

Quindi dovrai sentirti a tuo agio rifiutando le ortodossie tradizionali, liquidando i media tradizionali ed evitando la politica tradizionale, perché queste cose sono tutte inseparabilmente intrecciate con la matrice di inganno con cui i nostri governanti hanno bendato questa civiltà.

Questo non sarà un segno che sei fuori dal mondo o un pazzo eccentrico o un hipster snob che rifiuta tutte le cose tradizionali per un bisogno patologico di essere diverso, sarà un segno che stai vedendo le cose chiaramente.

Questo a volte può distinguerti dalla tua tribù; come ha detto Terence McKenna, “Il costo della sanità mentale in questa società è un certo livello di alienazione”. Ma possiamo ancora trovarci online, quindi non siamo mai veramente soli, e ne vale sicuramente la pena.

La ricerca sincera di una prospettiva basata sulla verità è in definitiva il percorso più sicuro non solo verso una società sana, ma anche verso una felicità duratura come individuo.



(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-caitlin_johnstone_in_un_mondo_governato_dalla_propaganda_dei_centristi_moderati/39602_50637/