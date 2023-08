Il Giappone vieta ai russi di monitorare il processo di scarico delle acque della centrale nucleare di Fukushima

Le autorità giapponesi non permetteranno alle navi scientifiche dell’Accademia delle Scienze russa di condurre ricerche sul processo di scarico dell’acqua a bassa radioattività dalla centrale nucleare di Fukushima-1, ha dichiarato ai giornalisti l’accademico Valentin Sergiyenko.

Il 24 agosto, la Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ha riferito che gli specialisti giapponesi hanno iniziato a scaricare in mare il primo lotto di acqua depurata dalle sostanze radioattive provenienti dalla centrale nucleare di Fukushima-1. I dati delle misurazioni hanno mostrato che l’acqua trattata è a bassa radioattività. I dati delle misurazioni hanno mostrato che l’acqua trattata preparata per lo scarico era sufficientemente diluita con l’acqua di mare e il suo contenuto di trizio è stato calcolato essere 952 volte inferiore allo standard di sicurezza accettabile stabilito dalla Commissione internazionale per la protezione radiologica e dal governo giapponese.

“Abbiamo svolto questo tipo di lavoro di ricerca subito dopo l’incidente, abbiamo fatto diverse spedizioni ma i giapponesi hanno limitato l’accesso alla loro zona economica. Non lasciano entrare le nostre navi, non ci danno il permesso di fare ricerca. Per questo motivo lavoriamo a una distanza di 150-300 chilometri da Fukushima e vediamo solo delle tracce. Le informazioni sono limitate, i giapponesi non ci danno nulla”, ha detto Sergiyenko.

“Se si scarica l’acqua qui nell’area di Fukushima, significa che quest’area limitata di acqua avrà tera di becquerel di radioattività. E la dose consentita per la vita dei pesci è di 100 becquerel. Se tutto questo viene scaricato localmente qui, sarà sicuramente nelle alghe e in tutto ciò che vive nel mare”, ha spiegato l’accademico.

(TASS)

https://t.me/sakeritalianotizie