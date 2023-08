Il Forum sulla sicurezza Cina-Africa promuove la pace globale

Dopo il vertice BRICS di Johannesburg, la Cina organizza il Forum per la pace e la sicurezza Cina-Africa, un importante tassello della pace globale grazie alla cooperazione di Pechino con i Paesi africani in materia di difesa e sicurezza. Di seguito la traduzione dell’articolo di Chen Qingqing per il Global Times.

Il terzo Forum per la pace e la sicurezza Cina-Africa riflette il sincero sostegno della Cina allo sviluppo della pace e della sicurezza in Africa e i suoi sforzi per aiutare l’Africa a sfuggire ai giochi di potere delle grandi potenze, hanno detto gli esperti, mentre la Cina ha accolto quasi 50 funzionari della difesa e ufficiali militari provenienti dai Paesi paesi africani che parteciperanno al forum dal lunedì al sabato (28 agosto – 2 settembre, ndt).

Li Shangfu, consigliere di Stato cinese e ministro della Difesa nazionale, terrà un discorso programmatico al forum, che si terrà sul tema “Attuazione dell’Iniziativa di sicurezza globale [GSI] e rafforzamento della solidarietà e della cooperazione Cina-Africa”.

Il forum ha luogo dopo il 15° vertice BRICS appena conclusosi e il dialogo dei leader Cina-Africa tenutosi a Johannesburg.

Nel luglio 2022 si è tenuto tramite collegamento video il secondo Forum per la pace e la sicurezza Cina-Africa, al quale il presidente cinese Xi Jinping ha inviato una lettera di congratulazioni sottolineando la direzione in cui Cina e Africa dovrebbero rafforzare l’unità e la cooperazione e raggiungere la sicurezza comune.

“La realizzazione di un’Africa pacifica e stabile è uno dei sette indicatori chiave dell’Agenda 2063 autodeterminata dell’Unione Africana, che funge anche da standard per valutare lo sviluppo e la modernizzazione dell’Africa. Tuttavia, negli ultimi anni, il continente africano è stato alle prese con sfide alla sicurezza“, ha detto lunedì al Global Times Song Wei, professore presso la Scuola di Relazioni Internazionali e Diplomazia dell’Università di Studi Esteri di Pechino.

Innanzitutto, il Corno d’Africa è stato teatro di conflitti regionali e gli sforzi antiterrorismo nella regione del Sahel sono stati una priorità assoluta per il continente. E recentemente, il Niger, un punto focale dell’antiterrorismo nel Sahel, ha subito un colpo di stato militare, evidenziando l’instabilità e l’insicurezza generale in tutto il continente, ha osservato Song.

“Inoltre, la rinascita dell’unilateralismo e l’intensificazione della competizione geopolitica tra le maggiori potenze hanno reso l’Africa un importante campo di battaglia per le loro rivalità. Tali dinamiche hanno avuto effetti dannosi sulla situazione della sicurezza e sullo sviluppo generale dell’Africa“, ha affermato.

La Cina ha sempre contribuito e partecipato alla pace e alla sicurezza dell’Africa. Pur rispettando pienamente i desideri dell’Africa e aderendo alle norme fondamentali delle relazioni internazionali, la Cina ha continuamente intensificato il suo coinvolgimento negli affari di pace e sicurezza dell’Africa.

Nel campo del mantenimento della pace internazionale, oltre l’80% delle forze di pace cinesi sono dispiegate in Africa. La Cina ha partecipato a 17 missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, inviando oltre 32.000 uomini in Africa. Secondo quanto riportato dai media, tra i membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la Cina ha inviato il maggior numero di peacekeeper nel continente.

Dal 2008, l’esercito cinese ha inviato 44 task force di scorta nelle acque del Golfo di Aden e della Somalia e ha condotto esercitazioni antipirateria congiunte con Paesi come Nigeria e Camerun, contribuendo alla sicurezza marittima e alla stabilità regionale.

Nell’affrontare i punti caldi regionali, la Cina ha partecipato attivamente alle conferenze internazionali di pace relative al Sahel, al Sud Sudan e al Corno d’Africa. Nel gennaio 2022, la Cina ha proposto “l’Iniziativa per lo sviluppo pacifico nel Corno d’Africa” e ha tenuto la prima conferenza di pace Cina-Corno d’Africa nel giugno 2022.

Mentre la crisi Russia-Ucraina continua ad aggravarsi e i conflitti regionali emergono in Africa, anche le incertezze continuano a crescere, rendendo necessario che Cina e Africa mantengano la stessa o simile posizione sulla salvaguardia della pace, hanno detto alcuni esperti.

“Un ambiente esterno pacifico è una necessità reciproca sia per la Cina che per l’Africa. Solo attraverso la pace entrambe le parti possono prosperare individualmente e collettivamente. Questa è una manifestazione significativa del destino condiviso tra Cina e Africa“, ha detto l’esperto militare cinese Song Zhongping al Global Times lunedì.

Attraverso il Forum sulla pace e la sicurezza, la Cina e i Paesi africani dovrebbero raggiungere un consenso politico sullo sviluppo di una prospettiva di sicurezza internazionale più ampia e di un concetto di sicurezza condiviso, rafforzando al tempo stesso la cooperazione nel campo della sicurezza, hanno previsto alcuni esperti.

“La Cina non interferirà negli affari interni dei Paesi africani, ma aiuteremo le nazioni africane a costruire capacità militari difensive e siamo anche disposti a rafforzare la collaborazione con i Paesi africani sull’antiterrorismo e su altre questioni di sicurezza non tradizionali“, ha affermato Song Zhongping.

La Cina si impegnerà anche in scambi di tecnologia militare con questi Paesi, rimarrà aperta a esercitazioni congiunte con i dipartimenti militari e di difesa africani e offrirà formazione per il mantenimento della pace, ha affermato Song Zhongping.

“Tutto ciò che fa la Cina è mirato a mantenere la pace e la stabilità regionale, ad aiutare i Paesi africani a stabilire capacità di autodifesa praticabili e a garantire capacità di difesa senza alterare l’equilibrio del potere locale“, ha affermato l’esperto.

