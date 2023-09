Biden offre 95 milioni di dollari in aiuti alle Hawaii (il giorno dopo averne stanziati 250 milioni in armi per l’Ucraina)

RT





Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato mercoledì che la sua amministrazione spenderà un totale di 95 milioni di dollari per ripristinare la rete elettrica delle Hawaii, distrutta ad agosto dagli incendi più letali dell’ultimo secolo sull’isola di Maui, che hanno causato almeno 114 morti e centinaia di dispersi.

In un discorso alla Casa Bianca, il presidente, che è stato pesantemente criticato per la lentezza della risposta della sua amministrazione all’emergenza naturale, ha dichiarato che lo stanziamento di fondi mira a garantire che la fornitura di energia elettrica rimanga ininterrotta a case, ospedali e stazioni idriche “anche durante le tempeste”.

Biden, che la scorsa settimana ha visitato l’isola di Maui con la moglie Jill per vedere l’entità dei danni e parlare con i sopravvissuti, ha sottolineato che i 95 milioni di dollari permetteranno allo Stato delle Hawaii di sostituire i pali elettrici obsoleti e di posare altre linee elettriche.



L’esborso odierno, che si aggiunge a 16 milioni di dollari di assistenza per 4.200 abitazioni, arriva mentre la Hawaiian Electric, la società responsabile della fornitura di energia elettrica a Maui, è oggetto di decine di cause legali da parte di vittime che la accusano apertamente dell’accaduto, in quanto i fili non isolati su vecchi pali di legno sono considerati la possibile causa degli incendi.



L’Ucraina prima delle questioni interne?



La risposta dell’amministrazione democratica ha generato un’ondata di critiche, sia da parte di personalità pubbliche che dell’opinione pubblica in generale, non solo per la lentezza della reazione o la riluttanza di Biden a rispondere alle domande sul disastro, ma anche per la differenza tra l’ammontare dei fondi erogati per alleviare le conseguenze degli incendi e quelli destinati a continuare ad armare l’Ucraina.

Infatti, proprio martedì Washington ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev per un totale di 250 milioni di dollari, due settimane dopo l’annuncio di un altro lotto di 200 milioni di dollari nello stesso giorno in cui la Casa Bianca ha offerto 700 dollari di aiuti di emergenza alle famiglie colpite dagli incendi.

“Penso che Joe Biden dovrebbe prendere i suoi 700 dollari, risalire sul suo cazzo di aereo e tornare a casa. Ecco cosa penso, se paragoniamo 700 dollari a tutti i milioni che [Biden] sta dando all’Ucraina. Perché? Ne abbiamo bisogno noi stessi. Siamo cittadini e non possiamo ricevere denaro. Ma se loro non sono cittadini, ricevono miliardi di dollari dagli Stati Uniti”, ha detto uno degli abitanti di Maui tra l’indignazione popolare.

Tra coloro che si sono scagliati contro Biden per la differenza tra gli aiuti alle Hawaii e quelli all’Ucraina c’era anche il candidato democratico Robert F. Kennedy Jr. “Il presidente Biden ha appena offerto un pagamento di 700 dollari per famiglia ai residenti di Maui. Sta anche chiedendo 25 miliardi di dollari per l’Ucraina. Facciamo un po’ di conti. Ci sono circa 50.000 famiglie a Maui. 25 miliardi di dollari fanno 500.000 dollari per famiglia, il che ci dà un’idea di quanto questa nazione stia sacrificando per finanziare la macchina da guerra”, ha denunciato il politico il 23 agosto.

Nel frattempo, il Comitato di supervisione della Camera, guidato dai repubblicani, ha annunciato questa settimana l’avvio di un’indagine sulla gestione del disastro di Maui da parte del governo, come riporta il Washington Post.



Mascherarsi da Zelenski



Non è la prima volta che Biden viene criticato per aver anteposto gli aiuti all’Ucraina alle emergenze nazionali. Un altro esempio è stato il deragliamento di un treno tossico nella città di East Palestine, in Ohio, lo scorso febbraio, che ha provocato la contaminazione dei corsi d’acqua vicini.

Vista la mancanza di azione da parte del governo federale, Donald Trump Jr, il figlio maggiore dell’ex presidente, ha “suggerito” con un meme al governatore dell’Ohio Mike DeWine di impersonare il presidente ucraino, Vladimir Zelenski, per ricevere aiuto da Biden.





FONTE: https://actualidad.rt.com/actualidad/478254-biden-ayuda-hawai-paquete-ucrania



(traduzione de l’AntiDiplomatico)