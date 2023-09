La povertà delle povertà.

Tornare sulla “povertà educativa” è sempre frustrante. La causa di molte altre povertà nasce da questa e non occorre aver studiato per comprenderlo (sic.)

La cosa che sopra ogni altra dovrebbe spaventare è che ci vogliono cinque generazioni affinché un bambino possa aspirare a migliore quello che viene definito (non sempre correttamente) il suo “status” sociale.

Se sei povero, non studi: se sei povero, quasi nessuno ti aiuterà, non verrai portato a comprendere l’importanza dello studio, non capirai un testo, non saprai far di conto. E tutto ciò che non avrai non è un problema che realmente sia affrontato, in questo Stato. La parabola discendente che si sarebbe potuta arrestare con la tecnologia, il progresso e l’intelligenza della responsabilità sociale, non viene fermata. Anzi, è alimentata dalla sproporzione di una società che non ammette che tu sia ignorante, ma non fa nulla perché tu non non lo sia.

Che non combatte la povertà con i soldi, ma che ti mette all’angolo perchè i soldi non li puoi fare con il tuo cervello.

Frustrante, a questo punto, è poco.



