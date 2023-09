E se qualcuno ancora aveva dei bubbi, oggi Giuliano Amato ci ha spiegato che la NATO organizza operazioni terroristiche, come cercare di uccidere il presidente libico Gheddafi, salvo fare una strage di civili a Ustica. Una vergogna in cui il dolore delle famiglie e la legalità dello stato italiano è stata violata non una ma mille volte: altro che paesi democratici, qui siamo di fornte ad una schifezza immorale prima ancora che ad una politica guerrafondaia.

Del resto non è la prima volta: l’esplosivo che servì per fare la strage di Piazza Fontana veniva da una caserma della NATO. E chi l’ha fatto esplodere il gasdotto nord stream? Anche i tedeschi si sono accorti che l’hanno fatto saltare in aria gli ucraini con la collaborazione di paesi della NATO… La NATO oggi non ha alcuna funzione difensiva ma è il più grande pericolo per la pace nel mondo, il principale focolare di conflitti. Proprio l’espansione della NATO ad est è all’origine dell’attuale guerra in Ucraina: Fuori l’Italia dalla NATO e fuori la NATO dall’Italia non sono porposte estremiste ma solo proposte di buonsenso per ogni persona di buona volontà che abbia a cuore la pace nel mondo.

Paolo Ferrero PRC UP