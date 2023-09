𝗚𝗶𝗼𝗿𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮 𝗹𝗲 𝗹𝗶𝗻𝗲𝗲 𝗱𝗶 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼: 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼 𝗨𝗘 𝗲 𝗱𝗶 𝗴𝘂𝗲𝗿𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗡𝗔𝗧𝗢

In tanti attendevano le conclusioni di Giorgetti al Forum Ambrosetti di Cernobbio, dove ogni forma di protesta era stata proibita perdendo i nostri diritti costituzionali. Il ministro dell’economia ha parlato della prossima legge di bilancio, e ha confermato che anche il governo Meloni seguirร ossequiosamente i vincoli euroatlantici.

Le finanze pubbliche verranno riportate entro i parametri di austeritร di Bruxelles, che torneranno in vigore secondo il nuovo Patto di Stabilitร a fine anno, come confermato dal Commissario UE Gentiloni. Giorgetti ha allora ribadito la necessitร di recuperare alcuni margini finanziari scorporando nei criteri di calcolo gli aiuti all’Ucraina. Perchรฉ la guerra per procura della NATO deve continuare.

Ovviamente non si pensa minimamente che la spesa sociale per far fronte ai milioni di italiani in povertร , cancellato il reddito di cittadinanza e con salari da fame, possa essere qualcosa da scorporare dai vincoli di bilancio. La guerra e i profitti vanno pagati dai lavoratori, questa รจ la linea euroatlantica, e dunque anche la linea del governo, a cui ci opporremo con tutt le nostre forze!

Marta Collot Pap UP