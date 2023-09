Accordo sul grano, la Russia è disposta a trattare solo se si tolgono le sanzioni

Incontro a Sochi: la Russia insiste sulle precondizioni per riprendere l’accordo sul grano. La Turchia crede in una soluzione rapida.

di Von Reinhard Lauterbach – Junge Welt

Il Presidente russo Vladimir Putin ha descritto in modo costruttivo e affaristico i colloqui avuti lunedì a Sochi con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdoğan. Su iniziativa della Turchia, i due politici si sono incontrati nel pomeriggio nella città sul Mar Nero. L’argomento centrale dei colloqui era la possibile ripresa dell’accordo sul grano. Sebbene non ci siano state novità in merito, Erdoğan ha ribadito dopo l’incontro che non ci sono alternative.

“Le proposte alternative che sono state messe in agenda non possono fornire un modello sostenibile, sicuro e duraturo basato sulla cooperazione tra le parti, come l’Iniziativa del Mar Nero”, ha dichiarato Erdoğan in una conferenza stampa congiunta. Ha detto che Ankara ha preparato nuove proposte insieme alle Nazioni Unite per rilanciare l’Accordo sui cereali. Ha affermato che è possibile raggiungere una soluzione “che soddisfi le aspettative della Turchia” nel prossimo futuro. Da parte sua, Putin si è detto “pronto a considerare la possibilità di rilanciare l’accordo sui cereali”. La Russia lo farà “non appena tutti gli accordi sull’abolizione delle restrizioni alle esportazioni agricole russe saranno pienamente attuati”. Putin ha poi affermato che Mosca è vicina alla conclusione di un accordo sulle esportazioni gratuite di grano verso sei Paesi africani. Quest’anno, grazie a un buon raccolto, ci sono 60 milioni di tonnellate di grano che la Russia vuole esportare. L’Ucraina, invece, rischia di perdere il suo ruolo di fornitore a causa della mancanza di un accordo sul grano, ha avvertito il presidente russo.

Immediatamente prima dei colloqui, la Russia ha attaccato i porti ucraini nel Delta del Danubio. Le strutture di carico di carburante e grano a Reni e Ismail sono state attaccate a più riprese nelle notti di domenica e lunedì. Almeno l’attacco a Reni sembra aver causato pesanti distruzioni ai serbatoi di petrolio e a una colonna di petroliere. Mosca ha giustificato gli attacchi dicendo che il carburante era destinato all’esercito ucraino. Lunedì l’Ucraina ha riferito che uno dei droni russi aveva colpito la sponda rumena del Danubio. Il ministero della Difesa di Bucarest ha negato questa informazione e ha detto di aver monitorato la situazione creata dagli attacchi notturni dei droni “in tempo reale”. Ha negato “categoricamente” che i droni russi abbiano colpito il territorio rumeno. “In nessun momento” gli attacchi “hanno rappresentato una minaccia militare diretta al territorio nazionale o alle acque territoriali della Romania”, ha aggiunto il ministero.

La notizia di domenica, secondo cui le truppe ucraine avrebbero sfondato la prima linea di difesa russa nella regione di Zaporizhzhya, non è stata commentata direttamente dalla Russia. Tuttavia, i corrispondenti militari hanno affermato che la parte meridionale del villaggio di Robotine, fortemente conteso, è ora “terra di nessuno”. In precedenza, i media russi avevano pubblicato un elenco di strade ancora in mano ai soldati russi. Sembra quindi che la Russia si sia effettivamente ritirata dall’area in questione. La domanda è se questo abbia il significato strategico che l’Ucraina sostiene