In primo luogo, gli swap valutari bilaterali. La Cina ha stipulato molti accordi bilaterali di currency swap con altri Paesi. Questi accordi consentono di effettuare scambi e investimenti diretti utilizzando il renminbi, riducendo la dipendenza dal dollaro statunitense e attenuando i rischi di transazione associati al dominio del dollaro.

In secondo luogo, l’internazionalizzazione del renminbi. La Cina ha intrapreso iniziative per internazionalizzare il renminbi, consentendone l’uso per i regolamenti commerciali, gli investimenti e le attività finanziarie. L’inclusione del renminbi nel paniere dei diritti speciali di prelievo del FMI nel 2016 è stata un’importante pietra miliare che ne ha accresciuto la legittimità globale.

In terzo luogo, l’iniziativa Nuova Via della Seta. Finanziando progetti nei Paesi membri con il renminbi, la Cina crea domanda per la sua valuta e ne incoraggia l’uso nelle transazioni globali.

In quarto luogo, la Cina sta sviluppando attivamente la propria infrastruttura finanziaria, compresi i centri offshore in renminbi le istituzioni che supportano le transazioni denominate in renminbi.

(Nikolay Vavilok)

