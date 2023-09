𝗜𝗹 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗴𝗲𝗱𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗕𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶𝘇𝘇𝗼 𝗶𝗻𝗰𝗵𝗶𝗼𝗱𝗮 𝘂𝗻 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝘂𝗰𝗰𝗶𝗱𝗲 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼

C’รจ poco da dire sul video del giovane Kevin, operaio la cui vita รจ stata stroncata nella tragedia di Brandizzo, il quale negli ultimi minuti aveva ripreso la scena del collega “agente di scorta” (ovvero responsabile delle autorizzazioni per operare sui binari) che dava le indicazioni per derogare sulla sicurezza. Tutti ora sanno che la prassi era affidarsi a un avvertimento fatto a voce, in barba a ogni norma di sicurezza, per fare prima, perchรฉ il profitto deve correre.

รˆ un sistema che si fonda su questa logica, sul continuo forzare le condizioni e i ritmi di lavoro, sul lavorare sul filo dell’illegalitร e senza attendere le autorizzazioni (come in questo caso). รˆ un sistema che premia i bilanci e uccide i lavoratori, 3 al giorno da anni.

Queste cinque morti sono la goccia che fa traboccare il vaso. Le responsabilitร politiche del ministro Salvini non si possono ignorare, mentre non una parola รจ stata spesa contro il sistema di appalti che spinge verso il basso i salari e le sicurezze dei lavoratori. Sosteniamo la raccolta firme per l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro, รจ un primo passo nella direzione giusta.

Marta Collot Pap UP