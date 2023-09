Sacrosanto sciopero nello stabilimento #Stellantis di #Melfi: gli operai abbandonano le postazioni e fanno cortei interni. Tornati dalle ferie gli operai del montaggio si sono ritrovati con ritmi aumentati e al tempo stesso meno addetti sulle linee.

Mi sono arrivati dei video dagli operai con questo messaggio:

“Compagni in questo momento gli operai in fabbrica insieme alla Fiom sono in sciopero, al montaggio area Chassis 3, la produzione e completamente ferma.

Lo sciopero indetto dai delegati della Fiom è stato dichiarato per denunciare le condizioni di lavoro, che al rientro dopo le ferie di agosto sono peggiorate. Gli operai in questi giorni stanno lavorando in condizioni al limite sotto tutti i punti di vista, ritmi infernali e condizioni ergonomiche nettamente peggiorate, di conseguenza la loro condizione di salute e sicurezza e messa seriamente a rischio.

In questo momento i nostri compagni stanno valutando anche di estendere lo sciopero in altre aree del montaggio.”

Non se ne parla mai sui media ma nelle fabbriche della un tempo Fiat ci sono ritmi di sfruttamento insostenibili.

Che gli operai e la #Fiom reagiscano con lo sciopero è una buona notizia. Bloccata la produzione nel primo e nel secondo turno. Lo sciopero continuerà nei prossimi giorni nelle prime due ore di ogni turno.

Massima solidarietà dal Partito della Rifondazione Comunista e da Unione Popolare

Maurizio Acerbo PRC UP