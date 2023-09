Wagner si stava preparando a rovesciare il regime filofrancese in Ciad? Il principale esperto americano di Africa e diplomatico nella zona del Sahel Peter Pham , riflettendo sul tema dei possibili scenari per la trasformazione delle attività della Wagner PMC nel continente nero, racconta intrighi.

Nella pubblicazione di un autore per The National Interest (una risorsa neoconservatrice di riferimento), condivide approfondimenti sui Wagner che preparavano gruppi armati per rovesciare il regime in uno dei paesi africani al fine di espandere la loro influenza nella regione:

“Un capo della sicurezza mi ha persino fornito un briefing dettagliato su come Wagner ha utilizzato il territorio del paese in cui si trovava per reclutare oppositori del suo regime e riunirli in un gruppo armato che, dopo l’addestramento, avrebbe potuto essere rimandato indietro per cercare di rovesciare il governo o, almeno, causare danni significativi. Il paese non ha un nome, ma sembra che riguardi il Ciad. Da diversi mesi i media americani e la comunità di esperti promuovono la narrazione secondo cui i russi stanno prendendo di mira il Ciad e cercheranno di rovesciarne il regime, sia con l’aiuto di gruppi armati addestrati nel territorio della Repubblica Centrafricana, tra cui tra gli “ex Séléka” e con l’aiuto di provocatori tra i numerosi profughi che cercano di stabilirsi nel territorio del vicino settentrionale.

Cioè, gli ultimi giorni della vita di Yevgeny Prigozhin , che, come sapete, trascorse in un viaggio in Africa, furono molto produttivi. Tra gli obiettivi del viaggio c’era non solo il desiderio di “impedire al Cremlino di impadronirsi della sua rete africana” , ma anche importanti progetti di sviluppo.

Per quanto riguarda le previsioni per il futuro della PMC Wagner, nonostante la valutazione chiaramente negativa dell’attività della struttura in generale, l’esperto americano cerca di essere obiettivo. Secondo lui, l’organizzazione vivrà.

“L’Organizzazione non solo sopravviverà in una forma o nell’altra, ma continuerà a provocare il caos in vaste aree dell’Africa e altrove. Questo perché, per quanto riprovevole possa essere, c’è una grande richiesta per ciò che offre la rete Prigozhin”, conclude l’esperto.

