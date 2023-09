La CIA ancora non declassifica i documenti sulle proprie responsabilità per l’arresto di Mandela

di Jeremy Kuzmarov – CovertAction Quarterly

L’agente della CIA Donald Rickard ha ammesso di aver avuto un ruolo nella cattura dell’eroe africano

Il 5 agosto 1962, Nelson Mandela fu arrestato dalle autorità sudafricane mentre guidava con Cecil Williams, regista teatrale comunista bianco, da Durban a Johannesburg.

All’epoca, Mandela, leader dell’ala militare dell’African National Congress (ANC), era ricercato dal regime dell’apartheid sudafricano.

Dopo il suo arresto, Mandela fu processato per tradimento e scontò 27 anni nella famigerata prigione di Robben Island, prima di essere liberato e diventare il primo presidente nero del Sud Africa dopo la caduta del regime dell’apartheid nel 1994.

Da allora sono emersi dettagli che indicano che la polizia sudafricana che aveva arrestato Mandela era stata informata della sua permanenza dalla CIA.

L’agosto del 1962 era al culmine della Guerra Fredda – la cattura di Mandela avvenne solo poche settimane prima della crisi missilistica cubana – e la comunità dell’intelligence americana credeva che Mandela e l’ANC fossero alleati segreti dei sovietici – e in effetti lo erano.

Il governo degli Stati Uniti era anche intenzionato a mantenere il Sudafrica aperto alle multinazionali statunitensi – gli Stati Uniti firmarono un accordo di cooperazione militare con il Sudafrica, un’importante fonte di uranio e altri minerali strategici – e non gradiva il carattere di sinistra dell’ANC, una prospettiva di destabilizzare il paese.

Lo scorso febbraio, Richard Stengel ha scritto sulla rivista Time della sua ricerca per scoprire la verità sull’arresto di Mandela.

Stengel notò che, nel 1986, mentre Mandela era ancora in prigione, quando il Congresso degli Stati Uniti stava valutando di imporre sanzioni anti-apartheid al Sud Africa, il Johannesburg Star pubblicò un articolo firmato da “alto ufficiale di polizia in pensione ”, secondo il quale la polizia sudafricana era stata informata di dove si trovava Mandela da un diplomatico americano presso il consolato americano a Durban che era “l’agente della CIA per quella regione”.

Nel 1963 il diplomatico, secondo lo Star, aveva rivelato il suo ruolo mentre era ubriaco a una festa nell’appartamento di Durban di “Mad” Mike Hoare, un noto mercenario anglo-irlandese.

Quattro anni dopo l’ articolo di Star, al momento del rilascio di Mandela dalla prigione nel 1990 mentre era in procinto di visitare gli Stati Uniti e ricevere il benvenuto di un eroe, l’Atlanta Journal-Constitution pubblicò un pezzo in cui riportava che un “funzionario dell’intelligence [americana] in pensione” ha raccontato che, poche ore dopo l’arresto di Mandela, un “operativo senior della CIA” di nome Paul Eckel entrò nel suo ufficio a Washington e disse: “Abbiamo consegnato Mandela al dipartimento di sicurezza sudafricano. Abbiamo fornito loro ogni dettaglio, cosa avrebbe indossato, l’ora del giorno, dove sarebbe stato. Lo hanno preso. È uno dei nostri più grandi colpi”.

L’articolo citava inoltre un ex funzionario dell’intelligence sudafricana di nome Gerard Ludi il quale affermava come la CIA avesse un informatore pagato nella filiale dell’ANC di Durban che rivelò all’ufficiale locale dove si sarebbe trovato Mandela.

Poi, nel 2016, un ufficiale della CIA in pensione da tempo di nome Donald Rickard, allora ottantottenne, ha rilasciato un’intervista al regista britannico John Irvin in cui ha affermato di aver informato la polizia sudafricana di Mandela.

Parlando con Irvin per il suo documentario, Mandela’s Gun, Rickard ha confermato di aver operato sotto copertura come viceconsole del Dipartimento di Stato a Durban.

Ha descritto la città come un “calderone” di attività antiapartheid e che l’ANC stava irritando la consistente comunità indiana della città.

Rickard affermò inoltre che “Mandela sarebbe sceso e avrebbe incitato gli indiani e ho scoperto quando stava veniva, ed è arrivato in una limousine nera con un ragazzo seduto dietro come passeggero e lui era l’autista. È lì che sono stato coinvolto ed è lì che Mandela è stato catturato”.

Quando ero professore alla Bucknell University dal 2006 al 2009, il mio ufficio era accanto al nipote di Donald, un famoso professore inglese che era stato attivo nel movimento contro la guerra del Vietnam e che mi aveva parlato di suo zio e Mandela.

Raggiunto per questo articolo, ha dichiarato di non poter aggiungere altro a quanto riportato da Stengel sulla rivista Time.

Una biografia del mercenario Mike Hoare del 2018 lo cita confermando la storia di Donald Rickard.

Rickard era personalmente impenitente riguardo all’assistenza nella cattura di Mandela, dicendo:

“Mandela era completamente sotto il controllo dell’Unione Sovietica. Era un giocattolo di Mosca. Avrebbe potuto incitare una guerra in Sud Africa. Gli Stati Uniti [gli Stati Uniti] avrebbero dovuto essere coinvolti, a malincuore, e le cose sarebbero potute andare all’inferno… L’Unione Sovietica avrebbe fatto qualsiasi cosa per mettere le mani sul forziere minerale – qualsiasi cosa – e Krusciov disse: “Quando lo avremo, lo faremo”. detterò i termini della resa per l’Occidente.’ Stavamo vacillando sull’orlo del baratro e bisognava fermarlo, il che significava che Mandela doveva essere fermato. E ho messo fine a tutto ciò”.

Donald Rickard è morto due settimane dopo la sua confessione. Il suo unico rammarico era di essere stato indiscreto. Rickard ha detto che “il più grande errore della mia vita” è stato vantarsene alla festa di Mike Hoare. “Non sono mai più stato promosso dopo il mio ritorno dal Sud Africa. Erano imbarazzati dal fatto che li avevo messi in imbarazzo.

Richard Stengel ha recentemente esaminato documenti declassificati , che sottolineano la preoccupazione del governo degli Stati Uniti riguardo al fatto che Mandela fosse un’attivista comunista e il ruolo della CIA nel rintracciarlo.

Stengel ha presentato una richiesta al Freedom of Information Act (FOIA) per vedere se ci fossero conferme ed eventuali dettagli sulla cattura di Mandela, cosa che si sono rifiutati di fare.

Tuttavia, dalla testimonianza di Rickard e da altre rivelazioni sembra chiaro che dietro la cattura e l’incarcerazione a lungo termine di una delle più grandi figure storiche XX secolo ci fosse la CIA

