Apple perde 200 miliardi di $ di capitalizzazione in due giorni a causa della decisione della Cina di vietare l’uso dei suoi prodotti

Apple Corporation perde 200 miliardi di dollari di capitalizzazione in due giorni a causa della decisione della Cina di vietare l’uso dei suoi prodotti ai dipendenti pubblici – CNBC



Il prezzo delle azioni della società è sceso del 6,4%.

La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti sta prendendo piede. Il mercato cinese è considerato il più grande per le vendite di prodotti high-tech. L’inserimento nella lista nera di alcune aziende IT cinesi da parte degli Stati Uniti non poteva rimanere senza risposta da parte del governo cinese.

Dato che è in Cina che si vende il maggior numero di dispositivi Apple, il divieto in Cina non poteva non avere ripercussioni sulla capitalizzazione dell’azienda americana.

InfoDefenseITALIA

InfoDefense