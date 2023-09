La nuova sinistra ungherese lancia la sfida ad Orbán

In Ungheria, una nascente Nuova Sinistra si sta ricostruendo tra le rovine dell’Orbánismo.

di Áron Rossman-Kiss* – Rosa Luxemburg Stiftung

In una calda mattina di giugno di quest’anno, un piccolo gruppo si è fatto strada per le strade di Tatabánya, una città post-industriale di medie dimensioni a un’ora a nord-ovest di Budapest. Avevano fretta: lo sfratto era previsto per le 11:00.

Hanno raggiunto l’appartamento, due stanze trasandate al secondo piano, con il tempo sufficiente per parlare con l’inquilina, Erzsébet, mettere gli zaini in un angolo, affiggere sulla porta uno slogan fatto a mano che recitava “UNA CASA PER TUTTI” e formare due brevi file davanti all’ingresso. Poi hanno aspettato l’arrivo della polizia che probabilmente, inevitabilmente, li avrebbe portati via uno a uno, avrebbe sigillato la porta e avrebbe lasciato Erzsébet per strada. Una donna di mezza età, che viveva nell’appartamento dagli anni ’90 e che negli ultimi anni era caduta in mora. Oggi lavora come donna delle pulizie.

“Ci sono poche possibilità di successo, al massimo il cinque per cento”, ha spiegato l’attivista responsabile dell’azione. Il Comune non ha voluto cedere, nonostante i tentativi di trovare una soluzione da parte di gruppi di difesa, politici e associazioni di beneficenza nei giorni precedenti.

Il gruppo ha formato due file davanti all’ingresso. Poco dopo le 11:00, un uomo ha salito le scale con un assistente che portava un trapano. Un ufficiale giudiziario? Ha insultato e scattato foto. I poliziotti hanno percorso alcune volte le scale a metà, hanno aspettato al piano di sotto e hanno multato un automobilista che aveva parcheggiato illegalmente. Una donna che portava un documento si è fermata nel corridoio. A intermittenza, un membro del gruppo ha trasmesso la scena in livestreaming. Hanno telefonato. Passarono ore.

Poco dopo, la notizia è arrivata per vie traverse, prima timida e ancora esitante quando è diventata ufficiale: la catena umana aveva funzionato. Lo sfratto era stato rinviato.

Un’istantanea dell’Ungheria contemporanea

Il gruppo che ha fermato lo sgombero quel giorno era formato da membri del gruppo per i diritti abitativi di Budapest La città è per tutti (AVM), da attivisti affiliati a Párbeszéd (“Dialogo”), un partito verde, e da Szikra (“Scintilla”), un movimento verde di sinistra. L’attivista in livestreaming era il deputato András Jámbor, candidato di Szikra eletto in parlamento contro ogni pronostico nell’aprile 2022. Riuscire a fermare uno sgombero rimane un’impresa rara nell’Ungheria di Orbán, soprattutto fuori Budapest. Ma al di là del risultato, le circostanze di quella mattina offrono una chiara fotografia del presente dell’Ungheria.

Come in altri Paesi dell’ex blocco orientale, anche in Ungheria il patrimonio abitativo, un tempo di proprietà dello Stato, è stato quasi completamente privatizzato dopo il cambio di regime del 1989. In assenza di una strategia o di una volontà politica – l’Ungheria non ha avuto un ministero dell’edilizia abitativa o un’agenzia unificata per l’edilizia abitativa negli ultimi 30 anni – ogni crisi si ripercuote immediatamente sulle già precarie condizioni abitative.

Questo è particolarmente vero in luoghi come Tatabánya. Sebbene la lunga recessione degli anni ’90 abbia colpito più duramente altre regioni, Tatabánya ha comunque visto la chiusura dell’industria pesante e mineraria, lasciando ai suoi abitanti prospettive molto ridotte. Gran parte della classe media che si è formata durante la ripresa degli anni 2010 si è trasferita nella vicina periferia. Le case della cultura finanziate dallo Stato, un tempo centrali per la vita della comunità, sono state chiuse, l’accesso all’istruzione è stato ostacolato e la popolazione è andata incontro a un costante declino.

Poiché i servizi sociali sono stati svuotati, cadere nei debiti come è successo a Erzsébet diventa spesso una trappola inevitabile, ancor più per coloro che si affidano a lavori irregolari e informali. Vivere in una delle unità abitative sociali rimaste avrebbe dovuto offrirle uno strato di protezione, soprattutto in una città che ha eletto un sindaco di opposizione nel 2019. Ma come in comuni simili, la maggior parte del mandato del sindaco è stata segnata da lotte intestine all’interno dei ranghi dell’opposizione locale, dall’assenza di una visione sociale e dall’incapacità e dalla mancanza di volontà di costruire un movimento politico di fronte all’implacabile ostilità del regime di Orbán. Non c’è da stupirsi che un sistema semi-privatizzato di recupero crediti orientato al profitto – e intrecciato con le massime autorità statali – prosperi in un simile contesto.

Un sistema di welfare che soddisfa le esigenze delle classi medie e alte, una crescente disuguaglianza, un nesso privato-pubblico di avidità e crudeltà, l’indebitamento e l’emigrazione caratterizzano l’Ungheria a metà del quinto governo Orbán, insieme a un’opposizione largamente disorientata e sdentata. Fermare lo sfratto di una sola donna può sembrare un piccolo cambiamento in queste circostanze, ma dimostra che un manipolo di attivisti risoluti può fare la differenza nella vita delle persone. È su queste piccole vittorie che la sinistra deve basarsi per ispirare e mobilitare verso una vera alternativa.

Il vero volto dell’Orbánismo

La situazione di Erzsébet non è certo un’anomalia nell’Ungheria contemporanea. Mentre ci avviciniamo alla metà del quarto mandato di Orbán dal suo ritorno al potere (è stato anche primo ministro tra il 1998 e il 2002), l’inflazione in Ungheria è di gran lunga la più alta dell’UE, quasi il doppio di quella del secondo Paese. I prezzi dei generi alimentari sono aumentati di oltre il 30%. I salari reali sono in calo da quasi un anno, mentre molte aziende accumulano profitti eccezionali.

Isolato a livello internazionale e in una situazione economica sempre più disastrosa, Orbán ha scatenato un pacchetto di misure di austerità, aumentando le tasse e tagliando la maggior parte dei magri sostegni e sussidi sociali istituiti nell’ultimo decennio. Solo nelle ultime settimane, il governo ha eliminato i tetti di prezzo per determinati prodotti alimentari, ha imposto tasse aggiuntive sui prodotti farmaceutici, ha ridotto massicciamente la capacità del servizio postale e ha chiuso le linee ferroviarie. Inoltre, nonostante un prolungato movimento sociale tra gli insegnanti di tutto il Paese (lo stipendio iniziale di un insegnante è inferiore a 700 euro), la supermaggioranza del governo ha votato per porre fine al loro status di dipendenti pubblici, spingendo ulteriormente il settore dell’istruzione verso la precarietà. Poche settimane dopo il voto, il portavoce del governo ha attribuito la colpa degli scarsi risultati dei test standardizzati del Paese ai bambini rom.

Dopo 13 anni, il regime di Orbán regna non tanto attraverso la mobilitazione, quanto piuttosto attraverso l’apatia, il processo decisionale arbitrario e centralizzato e l’incessante lavoro di una macchina mediatica controllata dal partito al potere. Ma così come lo Stato e il partito sono diventati inestricabilmente intrecciati, anche la capacità dello Stato è stata profondamente svuotata in settori chiave come l’istruzione, la sanità e le infrastrutture di base. Non c’è da stupirsi che il livello di mortalità in eccesso legato alla COVID sia stato scioccante anche nel confronto globale.

Non si può negare il palese clientelismo e la corruzione del sistema, ma nessun regime può sopravvivere solo con la coercizione e il lavaggio del cervello. Né la propaganda può produrre soggetti docili dal nulla.

Questa è la vera natura di un regime che apparentemente si compiace della confusione che la sua natura ibrida genera tra commentatori, accademici e politici, amici e nemici. È vero che la propaganda del regime stesso ha creato una sorta di campo di forza politico, sostenuto dall’abbraccio sicofante di un’internazionale di estrema destra che vede Budapest come un bastione dell’Occidente, della bianchezza, della famiglia e della tradizione. È anche vero che uno sguardo superficiale ad alcune delle sue misure – come la ri-nazionalizzazione dei fornitori di energia e del sistema pensionistico – potrebbe essere scambiato come potenziale segno di un’agenda redistributiva o sviluppista. Ma se la partecipazione di Orbán al funerale della Thatcher non fosse una prova sufficiente, forse il sistema di flat tax ungherese, lo svuotamento dei servizi sociali e le sue leggi draconiane contro il lavoro offrono qualche indicazione della vera economia politica del regime di Orbán.

Eppure, proprio come la maggior parte degli ungheresi non ha mai votato a favore della commercializzazione a tappeto che ha avuto luogo dopo il 1989, i sondaggi d’opinione confermano costantemente che la maggior parte della popolazione è favorevole a maggiori investimenti statali nel tipo di assistenza sociale e nelle politiche redistributive che sono un anatema per il governo. Ormai anche una questione come il matrimonio gay – ardentemente demonizzata dal governo e dai suoi propagandisti – è sostenuta dalla maggioranza della popolazione. Nonostante ciò, la mobilitazione contro il partito Fidesz di Orbán è stata solo sporadica. Molti movimenti di protesta non sono stati in grado di catalizzare una rabbia e un sostegno diffusi, o sono semplicemente tornati ai luoghi comuni liberali una volta che il loro slancio si è arrestato.

Come spiegare questa apparente contraddizione? Gran parte della colpa può essere attribuita alle camere d’eco dell’opposizione. È inoltre impossibile sottovalutare il ruolo della censura e delle fake news diffuse dal sistema dei media pubblici controllati dal governo. Le imprese transnazionali complici e il cambiamento delle politiche industriali globali sono stati decisivi.

Allo stesso modo, la compiacenza dell’UE è dolorosamente evidente: la Commissione europea e il Consiglio hanno consapevolmente rimandato la decisione di congelare i trasferimenti finanziari fino a poco tempo fa, nonostante il fatto che il trasferimento sistematico di questi fondi ai compari di Orbán sia stato ampiamente documentato negli ultimi 14 anni. Infine, i primi anni del regime hanno visto anche una riorganizzazione dell’economia che ha portato benefici materiali – per quanto precari e disomogenei – a un segmento della popolazione che andava ben oltre una ristretta cerchia di addetti ai lavori.

I primi anni

I primi anni di Orbán sono fondamentali per comprendere la sua presa di potere. Ancora oggi, gran parte della legittimità del regime è costruita sul ricordo della fine degli anni 2000 (un trauma ripetutamente invocato dai media filogovernativi). L’apertura dell’Ungheria ai flussi globali di capitale – un tempo annunciata dalle élite locali e dalle istituzioni internazionali come prova del suo sviluppo – ha significato anche che il Paese era estremamente vulnerabile quando la crisi finanziaria del 2008 si è abbattuta.

Quando il governo guidato dal primo ministro Ferenc Gyurcsány, nominalmente socialista, seguito da un “tecnocrate” non eletto, ha varato dure misure di austerità e privatizzazioni su larga scala, centinaia di migliaia di cittadini hanno perso il lavoro, i risparmi e le prospettive future. Molti non hanno pagato i mutui in valuta estera e si sono ritrovati intrappolati tra lo squallore e i lavori occasionali, entrando a far parte del mercato del lavoro flessibile del nucleo occidentale dell’UE, dove una forza lavoro sacrificabile proveniente dall’Est si è rivelata essenziale per mantenere una parvenza di normalità in mezzo allo smantellamento neoliberale delle strutture statali.

Di fronte alla sordità dei socialisti e alle pressioni e agli inganni da parte di istituzioni internazionali come l’UE e il FMI, si è prodotto un disordine sociale, esemplificato da innumerevoli sgomberi, omicidi di cittadini rom e dall’ascesa di milizie di estrema destra. Il discorso di Fidesz “Prima l’Ungheria” si è rivelato sorprendentemente popolare in un simile contesto. Ma non si trattava solo di trovare la narrazione giusta: durante gli anni di opposizione, il partito aveva effettivamente costruito un movimento nazionale in grado di mobilitare un’ampia fetta di una società in gran parte disincantata dalle promesse non mantenute del 1989.

Nonostante l’acume politico di Orbán, l’ascesa del suo partito non sarebbe stata possibile senza un riorientamento politico di un’ampia parte delle élite economiche ungheresi. In Polonia, una classe di comprador scontenta si è alleata con una destra nazionalista risorgente sotto le spoglie del Partito Legge e Giustizia (PiS) dei fratelli Kaczyński. In Ungheria, Fidesz è riuscito a mediare un accordo con una borghesia nazionale che si sentiva messa da parte dal dominio delle imprese transnazionali sui mercati nazionali, creando al contempo un rifugio per gli investitori internazionali in settori strategici.

Questo ha portato a un’economia su due fronti: da un lato, le zone economiche speciali e le agevolazioni fiscali hanno facilitato una reindustrializzazione attraverso l’industria di proprietà straniera, orientata all’esportazione e a basso valore aggiunto (in gran parte automobilistica, spesso tedesca). Sebbene le aziende tedesche con filiali ungheresi possano a volte rendere un servizio a parole alle norme liberaldemocratiche (ad esempio, rimproverando il governo ungherese per la sua propaganda omofoba), gli interessi industriali tedeschi sono saldamente allineati con il governo di Orbán e da esso soddisfatti. D’altra parte, l’intervento dello Stato ha facilitato l’accumulazione della borghesia ungherese in settori come l’edilizia, il turismo e le banche. In questo processo, anziché emarginare lo Stato, l’aumento della finanziarizzazione ha portato a verticali di potere più ripide, riorientando la sovrapposizione dello Stato con il mercato.

Le basi del potere di Fidesz

Dopo oltre un decennio al potere, Orbán si è ritagliato un ruolo di primo piano nella politica globale, spesso lontano dall’Ungheria realmente esistente che il suo sistema ha creato. Di conseguenza, ciò che accade nel Paese ha riverberi che vanno ben oltre l’Ungheria stessa. Questo non vale solo per le battaglie ideologiche: anche se la struttura economica del regime si sta disfacendo, rimarrà certamente un campo di battaglia fondamentale per il futuro dell’Europa.

Poiché la politica industriale verde dell’UE è stata in effetti ampiamente esternalizzata a società private, negli ultimi anni l’Ungheria è diventata un sito chiave per la produzione di batterie elettriche. Istituite con decreti governativi e avvolte nella segretezza, sono state anche teatro di abusi sui lavoratori e di mancanza di consultazioni democratiche con le comunità interessate. In quanto tali, rappresentano un terribile presagio di ciò che potrebbe portare una “politica verde” a scopo di lucro, priva di responsabilità, di elementi redistributivi o di una più ampia considerazione per gli ecosistemi – e a cui la sinistra deve fornire alternative chiare e progressiste.

Nonostante l’insoddisfazione diffusa e la distruzione dei servizi sociali di base, non possiamo dare per scontata la fine del regime di Orbán. In queste circostanze, Szikra e la più ampia sinistra ungherese devono offrire sia forme concrete di resistenza e sostegno sia un orizzonte politico a lungo termine a cui aspirare.

Sebbene spesso giustamente indignati, molti critici continuano a considerare il regime come un marchingegno autoritario sotto il quale tutti (tranne una ristretta cerchia di addetti ai lavori) sono condannati alla sofferenza e al silenzio. In effetti, non si può negare il palese clientelismo e la corruzione del sistema – il numero di amici d’infanzia e di università, di familiari e di truffatori di ogni tipo improvvisamente elevati a posizioni di potere è sconcertante – ma nessun regime può sopravvivere solo con la coercizione e il lavaggio del cervello. Né la propaganda può produrre soggetti docili dal nulla.

Il mandato di Orbán ha coinciso con l’erogazione del Fondo di coesione dell’UE e con una crescita lieve ma costante in tutto il blocco. L’industria ha portato posti di lavoro. Con il pretesto di un programma pro-natalista, il governo ha organizzato un boom edilizio (su misura per le classi medie e alte). Il tanto decantato sistema di lavori pubblici rafforzò le disuguaglianze esistenti e non offrì alcuna possibilità di istruzione né di integrazione nel mercato del lavoro. Ma nelle regioni completamente abbandonate dai governi precedenti e afflitte da una disoccupazione di lunga durata, è stato spesso visto come qualcosa di più di niente. Un tetto alle bollette si è rivelato immensamente popolare, anche se gli investimenti nell’ammodernamento o nelle comunità di energia rinnovabile avrebbero fornito risparmi simili nel lungo periodo (e non avrebbero potuto essere interrotti da un giorno all’altro con un tratto di penna).

Mentre i trasferimenti finanziari e l’indolenza dell’UE facilitavano il radicamento del regime, questi successi politici sono stati sbandierati all’infinito da un sistema mediatico pubblico sempre più centralizzato. La dissonanza tra la propaganda ufficiale e la realtà quotidiana è stata spesso abilmente evidenziata dall’estrema destra, mentre il governo riduceva il diritto di sciopero e demonizzava anche le misure sociali più blande. In modo cruciale, questo status quo non è mai stato sottoposto a una seria sfida da parte della sinistra.

Scintille di speranza a sinistra

Sotto Orbán, il Partito socialista ungherese (MSZP), un tempo dominante, che ha favorito una diffusa commercializzazione e deindustrializzazione per tutti gli anni Novanta e Duemila, ha visto la sua base spazzata via mentre si muove senza meta al ritmo di defezioni e disordine ideologico. I due partiti verdi-liberali fratricidi, Lehet Más a Politika (“La politica può essere diversa”, LMP) e Párbeszéd, non hanno mai formulato piattaforme politiche coerenti e anni di lotte intestine li hanno lasciati entrambi a pezzi. Il partito di opposizione più forte oggi rimane quindi la Coalizione Democratica (DK) dell’ex premier Gyurcsány. Dopo aver perso quattro elezioni generali di fila, sembra essersi accontentato di tentare di governare l’opposizione.

In un crudele colpo di scena, il sistema elettorale ideato da Fidesz ha de facto costretto tutti questi partiti – tra cui l’arci-liberale Momentum e il riformato (ma non pentito) partito di estrema destra Jobbik – a collaborare per avere qualche possibilità di sfidare il partito al potere. La confusione era inevitabile: durante le elezioni generali della primavera del 2022, il programma dell’opposizione unita conteneva sì alcune proposte di stampo sociale, ma era guidato da un candidato conservatore che le aveva quasi rinnegate, aveva professato ammirazione per la flat tax di Orbán e aveva indicato nella corruzione l’unica ragione dei problemi dell’Ungheria. I risultati elettorali sono stati, forse prevedibilmente, abissali.

Se, a parte alcune eccezioni, nell’ultimo decennio la sinistra ha fatto poche brecce elettorali in Ungheria, è comunque emersa una vivace scena di sinistra. Ancora piccola, incentrata su Budapest e inevitabilmente afflitta da un forte disaccordo, ha comunque contribuito ad ampliare i termini e le possibilità dell’immaginazione politica.

Mérce, un portale d’informazione online, offre un prezioso reportage e commenti da una varietà di prospettive critiche e di sinistra. Il canale YouTube Partizán, apertamente di sinistra, è emerso come uno degli organi di informazione più importanti del Paese. Istituzioni e iniziative come il Centro per l’economia solidale (SZGK), Periféria Központ, Helyzet Műhely (Gruppo di lavoro per la sociologia pubblica) o Közélet Iskolája (Scuola per la vita pubblica) svolgono un lavoro instancabile di organizzazione e ricerca. La Cooperativa Gólya e Auróra sono due centri comunitari che offrono spazi preziosi e opportunità per una varietà di iniziative progressiste. L’AVM ha efficacemente rafforzato le persone senza fissa dimora insieme ad attivisti alleati, nell’ambito della lotta per un alloggio equo. Anche se i sindacati sono storicamente deboli e irrimediabilmente divisi, negli ultimi anni sono emerse forti voci individuali dal movimento sindacale.

Szikra è emersa da questo ambiente, ma in contrasto con il rifiuto totale della politica istituzionale professato da molti nella sinistra ungherese, i suoi membri l’hanno sempre vista come un terreno d’impegno necessario – per quanto difficile, ostile e svuotato. Il suo precursore, Szabad Budapest (“Budapest libera”), ha sostenuto candidati di sinistra alle elezioni comunali del 2019, tra cui l’attuale sindaco di Budapest Gergely Karácsony. Il movimento è stato ufficialmente costituito come Szikra nel 2020.

Durante una pausa delle serrate del COVID, ha organizzato una delle manifestazioni più significative degli ultimi anni, una protesta contro il progetto di costruzione di una sede locale dell’Università statale cinese Fudan. Ma mentre gran parte delle critiche dell’opposizione mainstream sono ricorse a un banale razzismo e a cliché orientalisti, Szikra ha invece utilizzato il caso per porre la questione degli alloggi al centro di un dibattito pubblico, dal momento che il campus sarebbe stato costruito nel luogo in cui erano stati pianificati da tempo dei dormitori per studenti, di cui c’era estremo bisogno. Da allora la costruzione del campus è stata sospesa a tempo indeterminato.

La lunga marcia attraverso le istituzioni

Nelle primarie dell’opposizione dell’autunno 2021, lo Szikra ha nominato András Jámbor, fondatore ed ex caporedattore di Mérce, come suo candidato nel distretto XIII-IX di Budapest, la parte più povera e diseguale del centro cittadino. Cresciuto da una madre single assistente sociale, Jámbor ha costruito una campagna elettorale incentrata sulle soluzioni alle disuguaglianze locali, alla crisi degli alloggi e alle tensioni causate da una strisciante gentrificazione. Con una piattaforma apertamente di sinistra, Jámbor ha sconfitto i suoi avversari alle primarie.

In vista delle elezioni del 2022, il governo ha riversato una quantità straordinaria di risorse nel distretto, che era stato una roccaforte del potentato di Fidesz Máté Kocsis, amplificando la campagna di disinformazione, molestando regolarmente i volontari e distruggendo i cartelli elettorali di Jámbor. Eppure, la campagna è riuscita a mobilitare il maggior numero di volontari in un singolo distretto in tutto il Paese. Proprio nella notte in cui Orbán ha conquistato la sua quarta supermaggioranza consecutiva, Jámbor ha conquistato il distretto con un margine decisivo, dimostrando che la sinistra può ancora risuonare, mobilitare e ispirare nell’Ungheria di oggi.

Di fronte alle crescenti pressioni, Szikra non si è tirato indietro.

Essere un deputato in un regime che ha di fatto svuotato la deliberazione parlamentare comporta una serie di enigmi. In questo contesto, Jámbor ha sfruttato la visibilità offerta dalla sua posizione per sollevare instancabilmente questioni legate alla crisi del costo della vita, all’ingiustizia sociale e alle lotte sindacali, diventando rapidamente uno dei volti più riconoscibili dell’opposizione. Ma il suo lavoro è andato anche al di là di questi interventi, sia nel garantire in modo decisivo l’inclusione dei contatori prepagati (usati prevalentemente nelle case popolari) nelle nuove norme sui costi delle utenze, sia nell’attuare un programma di assistenza energetica per le famiglie nel suo distretto.

Riconoscendo che la partecipazione alla politica istituzionale garantisce l’accesso a visibilità e fondi altrimenti inaccessibili, Szikra si candiderà anche alle elezioni comunali del 2024, sia a Budapest che nelle città più piccole. Ma la conquista della rappresentanza elettorale non può essere fine a se stessa. In un Paese in cui l’alienazione provocata dalla politica è stata essenziale per la presa del potere da parte di Fidesz, Szikra ha cercato di costruire una comunità politica in grado di offrire sostegno e opportunità di socializzazione ai suoi membri, oltre a forme concrete di azione.

Strutturato attorno a un solido programma di mentorship, il movimento, che conta diverse centinaia di membri, organizza una serie di attività educative ed eventi interni e aperti a tutti. Parallelamente alle azioni di strada che evidenziano le ingiustizie sociali, cerca di collaborare con altri movimenti sociali, sindacati e iniziative civiche. Questa primavera ha organizzato un programma per la giornata del Primo Maggio insieme a SZEF, una delle federazioni sindacali indipendenti. Da allora, ha organizzato una campagna di denuncia del sistema racket del recupero crediti. Le campagne comunali si stanno gradualmente rafforzando.

Ricostruire un senso di speranza condivisa

Come dimostrano gli esempi contemporanei della Russia di Putin e della Turchia di Erdogan, i regimi autocratici possono continuare ben oltre il crollo dei contratti sociali che ne costituivano le fondamenta. In effetti, sullo sfondo di un crollo climatico senza precedenti e del disfacimento delle democrazie liberali, forse queste spirali di morte stanno diventando la norma.

Nonostante l’insoddisfazione diffusa e la distruzione dei servizi sociali di base, non possiamo dare per scontata la fine del regime di Orbán. In queste circostanze, Szikra e la più ampia sinistra ungherese devono offrire sia forme concrete di resistenza e sostegno sia un orizzonte politico a lungo termine a cui aspirare. In futuro, la sfida per il movimento sarà quella condivisa dai movimenti di sinistra di tutto il mondo: mobilitare una forza lavoro in gran parte non sindacalizzata, ripoliticizzare in modo significativo una sfera pubblica svuotata, offrire soluzioni concrete e reti di solidarietà che vadano oltre gli atti reattivi di resistenza e creare istituzioni in grado di spingere per una transizione verde inclusiva costruita intorno alle comunità e per le comunità. È un compito difficile ma necessario. Un compito che richiede un lavoro quotidiano, spesso noioso, la ricostruzione della fiducia e di un senso di speranza condiviso.

Nel frattempo, di fronte a molteplici crisi (molte delle quali di propria creazione), un regime di Orbán sempre più erratico e vendicativo si sta sempre più irrigidendo su qualsiasi forma di dissenso. All’inizio di agosto, due settimane prima del campo estivo annuale di Szikra, la sede ha ceduto alle pressioni politiche e ha cancellato l’evento. Pochi mesi prima, una donna di 42 anni attiva nel movimento è stata imprigionata con accuse false per due settimane, in seguito agli incidenti verificatisi durante una marcia neonazista tacitamente approvata.

La marcia ha segnato l’escalation di una campagna coordinata contro il movimento e András Jámbor, che ha fatto leva su tutta la forza dei media controllati dallo Stato per diffamare l’organizzazione come violenta, sostenuta da stranieri e persino pedofila. Non si tratta di minacce vane, provenienti da un governo che ha ampiamente documentato l’uso del software Pegasus contro i giornalisti e l’opposizione, che controlla direttamente i tribunali e che ha una comprovata esperienza nel fomentare l’isteria odiosa. La linea diretta tra le minacce dichiarate in parlamento e le minacce di morte ricevute poco dopo dovrebbe essere chiara a tutti.

Eppure, di fronte alle crescenti pressioni, Szikra non ha fatto marcia indietro. Mentre veniva incessantemente denigrato dagli altoparlanti del regime, i suoi attivisti si sono recati a Tatabánya in una mattina di giugno. Hanno impedito uno sfratto. Nelle settimane successive, la campagna del movimento ha raccolto abbastanza denaro per pagare una parte consistente dei debiti di Erzsébet. Sembra che Erzsébet potrà mantenere la sua casa, come tutti noi dovremmo poter fare.

*è un ricercatore, artista e attivista di Szikra, un movimento politico ecologista di sinistra in Ungheria, con sede a Budapest.