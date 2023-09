La Cina mantiene intatta la propria fiducia nei confronti del Vietnam

Nonostante il partenariato strategico globale stabilito con Washington, la Cina resta fiduciosa di poter sviluppare i propri legami con il Vietnam, puntando sulla vicinanza ideologica tra i due Paesi. Di seguito la traduzione dell’articolo pubblicato l’11 settembre da Yang Sheng sul Global Times.

Mentre gli Stati Uniti innalzavano i loro legami con il Vietnam al livello di un partenariato strategico globale, il presidente Joe Biden ha continuato a nascondere il suo tentativo di utilizzare il rapporto per “ridurre il rischio” da potenziali situazioni che potrebbero verificarsi in futuro quando gli Stati Uniti perderanno il controllo sulle proprie tensioni con la Cina, e lunedì gli esperti hanno affermato che questo atto di “auto-esposizione” non fa altro che rendere più evidente la reale intenzione dietro lo sviluppo dei legami di Washington con Hà Nội.

Gli analisti cinesi hanno anche affermato che la Cina è calma riguardo allo sviluppo dei legami tra Vietnam e Stati Uniti, poiché la Cina nutre una fiducia reciproca nel suo amichevole vicino socialista. La natura dei legami Cina-Vietnam è determinata dalla relazione tra il Partito Comunista Cinese (PCC) e il Partito Comunista del Vietnam (CPV), e gli Stati Uniti, che sono ostili al socialismo, non porteranno mai il loro “partenariato strategico globale” con il Vietnam a raggiungere il livello delle relazioni Cina-Vietnam.

Rispondendo a una domanda sul commento della Cina sui legami tra Stati Uniti e Vietnam, Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha detto lunedì in una conferenza stampa di routine quotidiana che “abbiamo notato che il Vietnam ha ripetutamente sottolineato che sviluppare relazioni a lungo termine, stabili e solide tra Vietnam e Cina ha sempre rappresentato la massima priorità della diplomazia del Vietnam, così come la massima priorità per gli scambi esterni del Vietnam“.

La Cina ritiene che lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra i Paesi non dovrebbe colpire terzi e non dovrebbe minare la pace, la stabilità e lo sviluppo regionale, ha affermato Mao. “Chiediamo che gli Stati Uniti, quando trattano con i Paesi asiatici, rispettino le aspirazioni comuni dei Paesi regionali alla stabilità, alla cooperazione e allo sviluppo, rispettino le norme fondamentali delle relazioni internazionali e abbandonino l’egemonismo e la mentalità della guerra fredda“, ha osservato il portavoce.

Intenzione evidente

Non si tratta di cercare di iniziare una “guerra fredda” con la Cina, ha detto Biden in una conferenza stampa nella capitale del Vietnam dopo aver partecipato al vertice del G20 in India. “Non stiamo cercando di danneggiare la Cina“. Biden ha affermato che l’obiettivo degli Stati Uniti è quello di “stabilire il giusto rapporto” tra le due principali potenze del mondo, hanno riferito lunedì i media statunitensi.

Ma quasi tutti i media statunitensi hanno menzionato il tentativo degli Stati Uniti di contenere l’influenza della Cina o di “ridurre il rischio”, di fatto disaccoppiare, quando hanno riferito della visita di Biden in Vietnam. L’AP ha affermato nel suo rapporto che “la partnership ampliata [con il Vietnam] riflette uno sforzo più ampio [degli Stati Uniti] in tutta l’Asia per contrastare l’influenza della Cina“. Lunedì la CNN ha affermato in un rapporto che Biden è in Vietnam per “una serie di incontri di alto profilo volti a contrastare l’influenza della Cina nel mondo in via di sviluppo“.

Sembra che perfino i principali media statunitensi non credano a ciò che ha detto Biden, e le osservazioni del presidente degli Stati Uniti sono proprio come “una misera menzogna che rivela la verità”, dato che la sua amministrazione sta ora facendo quasi tutto il possibile per contenere il legittimo sviluppo della scienza e della tecnologia in campi come quello dei semiconduttori, e costringendo i suoi alleati a fare lo stesso. Non sta apportando alcuna correzione per risanare i legami commerciali tra Cina e Stati Uniti, che sono stati gravemente danneggiati dalla precedente amministrazione guidata da Donald Trump, e le forze militari statunitensi hanno svolto, o stanno portando avanti, attività frequenti e provocatorie intorno alla Cina in regioni sensibili come lo Stretto di Taiwan e il Mar Giallo, dicono gli analisti.

“Siamo onesti, se non ci fossero tensioni tra Cina e Stati Uniti, Washington non sarebbe così interessata e non avrebbe intenzioni così forti di portare i suoi legami con il Vietnam a questo livello“, ha affermato Lü Xiang, ricercatore statunitense presso l’Accademia cinese di Scienze sociali, intervistato lunedì dal Global Times.

Xu Liping, direttore del Centro per gli studi sul sud-est asiatico presso l’Accademia cinese delle scienze sociali, ha dichiarato lunedì al Global Times che “quando il vicepresidente americano Kamala Harris ha visitato il Vietnam nel 2021, gli Stati Uniti avevano già espresso la speranza di migliorare le relazioni, ma in quel momento il Vietnam mostrò un atteggiamento di “aspettiamo e vediamo”. Ciò dimostra che gli Stati Uniti sono quelli con un desiderio più disperato”.

Gli Stati Uniti vogliono fare del Vietnam un partner chiave nella loro strategia indo-pacifica, soprattutto nel momento in cui stanno cercando di “ridurre i rischi” dall’incertezza causata dalle tensioni con la Cina, in particolare nel campo delle terre rare e dei semiconduttori, ha osservato Xu.

Biden ha ribadito lunedì, in un incontro a cui hanno partecipato i dirigenti delle principali aziende statunitensi e vietnamite nei settori dei semiconduttori, della tecnologia e dell’aviazione, che i due Paesi stanno approfondendo la cooperazione nel cloud computing, nei semiconduttori e nell’intelligenza artificiale, e ha sottolineato che il Vietnam è cruciale per le forniture di minerali critici, ha riferito l’agenzia Reuters.

Secondo Reuters, il Vietnam ha il secondo più grande giacimento di terre rare al mondo, che vengono utilizzate nei veicoli elettrici e nelle turbine eoliche. Gli analisti cinesi hanno affermato che gli Stati Uniti vogliono ridurre la propria dipendenza dalla Cina e fare del Vietnam un altro produttore di semiconduttori per “ridurre il rischio” della propria catena di approvvigionamento dalle future tensioni tra Cina e Stati Uniti.

Tuttavia, anche se questi sforzi statunitensi possono essere sostenibili e resistere all’incertezza delle elezioni presidenziali americane nel 2024, questi obiettivi sono molto difficili e costosi, e richiederanno anche molto tempo, ha affermato Lü, aggiungendo che “non si vedranno risultati significativi a breve termine. Basta guardare il caso del ritardo nella costruzione di un impianto da parte di TSMC in Arizona. La formazione di lavoratori qualificati e la costruzione di impianti non sono qualcosa che può essere completato in pochi anni“.

Alcuni osservatori hanno affermato che se gli Stati Uniti riuscissero ad aiutare con successo il Vietnam a sviluppare la capacità di produrre chip avanzati, sulla base degli enormi profitti nel mercato cinese e degli stretti legami e della fiducia reciproca di alto livello tra Cina e Vietnam, non sarebbe una brutta notizia per la Cina, e forse questo aiuterà un giorno la Cina a rompere il contenimento lanciato dagli Stati Uniti.

La saggezza di Hà Nội

Solo una settimana prima della visita di Biden in Vietnam, Liu Jianchao, capo del Dipartimento internazionale del Comitato centrale del PCC, ha guidato una delegazione del PCC in visita in Vietnam dal 4 al 6 settembre.

Durante la visita, Liu ha incontrato il segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, ha riferito l’agenzia di stampa Xinhua.

Secondo la Vietnam News Agency, durante l’incontro, “sottolineando la tradizione di amicizia e di mutua assistenza tra i due partiti, i due paesi e i due popoli, Trọng ha espresso apprezzamento per l’aiuto del popolo cinese alla causa rivoluzionaria del Vietnam e alla costruzione socialista e allo sviluppo nazionale nel corso del tempo“, nonché il contributo degli alti dirigenti cinesi, in particolare Xi Jinping, segretario generale del Comitato Centrale del PCC e presidente della Cina, “allo sviluppo delle relazioni Vietnam-Cina negli ultimi anni“.

Durante un incontro con Xi durante la sua visita in Cina a giugno, il primo ministro del Vietnam Phạm Minh Chính ha affermato che “lo sviluppo di relazioni solide, stabili e a lungo termine tra Vietnam e Cina è sempre stata la scelta strategica e la massima priorità del Partito Comunista del Vietnam e del governo vietnamita“, secondo quanto riferito da Xinhua.

Anche se alcuni media statunitensi hanno strombazzato che l’aggiornamento dei legami bilaterali al livello di “partenariato strategico globale” mette l’impegno di Washington con Hà Nội “alla pari con quello di Pechino e Mosca”, non raggiungeranno mai il modo in cui il Vietnam descrive i suoi legami con la Cina, hanno detto gli esperti.

Sulla base della fiducia reciproca di alto livello tra i due Partiti, i leader vietnamiti hanno frequenti impegni con la Cina, soprattutto nel momento in cui hanno avuto, o avranno, nuove interazioni con gli Stati Uniti, quindi la Cina è completamente calma e fiduciosa riguardo alla situazione, hanno detto gli analisti.

La disputa sulla questione del Mar Cinese Meridionale è probabilmente l’ultimo problema da risolvere tra Cina e Vietnam, e le due parti hanno raggiunto un consenso su come affrontare il problema attraverso negoziati, e anche se il Vietnam vuole usare gli Stati Uniti per aggiungere un po’ di influenza, Hà Nội non sarà mai ingannata o usata da Washington per mettere a rischio la propria sicurezza nazionale, in particolare quella politica, per servire ciecamente la strategia indo-pacifica degli Stati Uniti e provocare il suo potente vicino, con il quale ha intrecciato legami commerciali e un’ideologia socialista condivisa, ha notato Lü.

Un rapporto pubblicato dal New York Times ha ricordato al Vietnam anche la pesante ostilità di lunga data contro il PCV da parte degli Stati Uniti. Il rapporto afferma che “Hà Nội sta facendo piani clandestini per acquistare un arsenale di armi dalla Russia in violazione delle sanzioni americane, mostra un documento interno del governo vietnamita“.

Il rapporto afferma anche: “L’amministrazione Biden ha ricambiato presto, sorvolando sull’intensificarsi della repressione dei diritti umani da parte del PCV“.

Queste dure condanne riflettono l’arroganza e la natura egemonica degli Stati Uniti e la loro famigerata tradizione di interferenza negli affari interni di altri Paesi, e hanno anche mostrato i limiti delle relazioni USA-Vietnam, hanno detto gli esperti.

Secondo il Ministero della Pubblica Sicurezza del Vietnam, gli attacchi terroristici contro due stazioni di polizia nella provincia di Đắk Lắk che hanno ucciso nove persone erano collegati a “un’organizzazione terroristica con sede negli Stati Uniti“, ha riferito la VNA il 22 giugno.

“Abbiamo arrestato 65 sospetti, incluso un membro di un’organizzazione con sede negli Stati Uniti che ha ricevuto ordine da questa organizzazione di intromettersi in Vietnam e organizzare gli attacchi“, ha affermato il maggiore generale Phạm Ngọc Việt, direttore del Dipartimento per la sicurezza nazionale del Ministero della Pubblica Sicurezza del Vietnam. Lo ha affermato alla conferenza ad alto livello dei capi delle agenzie antiterrorismo tenutasi dalle Nazioni Unite a New York.

Gli esperti cinesi hanno affermato che quando si cercano opportunità di sviluppo attraverso partenariati strategici con diverse grandi potenze, il PCV e il governo sono molto chiari al riguardo: la differenza ideologica è il problema strutturale tra Vietnam e Washington, e una relazione stabile e stretta con la Cina è fondamentale per il successo del socialismo nel Paese.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog