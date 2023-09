𝗚𝗹𝗶 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗮𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝘃𝗮𝗻𝗻𝗼 𝘁𝗼𝗰𝗰𝗮𝘁𝗶 𝗲 𝗶 𝘁𝗮𝘀𝘀𝗶 𝘃𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶, 𝗽𝗮𝗿𝗼𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗕𝗖𝗘

La misura giร di per sรฉ propagandistica del governo Meloni sugli extraprofitti delle banche, che giร aveva fatto ribellare i mercati, ora viene bacchettata anche dalla BCE. In una lunga lettera all’esecutivo, con una serie di formule che fanno apparire come tecnico quella che รจ una presa di posizione politica, Francoforte stronca anche quel minimo prelievo dal surplus che negli ultimi mesi ha arricchito i dividendi degli azionisti.

Come se non bastasse, la Lagarde ha annunciato il decimo rialzo consecutivo dei tassi, arrivati al 4,5%. Un altro regalo a chi deve riscuotere gli interessi sui prestiti e i mutui, oltre che danneggiare anche gli investimenti. In ossequiosa ottemperanza a teorie economiche che hanno giร fallito piรน volte.

Ancora una volta, รจ stato dimostrato che la politica economica la fanno le istituzioni europee e Roma non ha margini. Cosรฌ come quella estera รจ vincolata alla NATO. Rompere questo meccanismo euroatlantico significa poter trovare una via alternativa per ridare un futuro al paese.

Marta Collot PaP UP