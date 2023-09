Si apre a Washington il più grande processo anti-trust della storia contro Google

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Questa settimana, a Washington, avrà luogo in corso il più grande processo anti-monopolio della storia. Si tratta del governo federale contro Google in un caso che potrebbe vedere l’impero di Internet perdere pezzi.

Per le prossime dieci settimane, gli avvocati dell’antitrust e i procuratori generali di diversi Stati esporranno le prove che dimostrano che Google, di proprietà del gigante tecnologico Alphabet Inc, ha truccato illegalmente il mercato per estromettere i concorrenti e imporre il suo motore di ricerca come l’unica opzione praticabile quando si tratta di trovare informazioni su Internet.

La decisione del giudice distrettuale statunitense Amit Mehta non arriverà probabilmente prima dell’inizio del 2024, ma se alla fine si pronuncerà a favore dei trustbusters, il processo di smantellamento di Google sarà avviato.

Le autorità di regolamentazione sostengono che Google utilizza la forza commerciale e le sue riserve di denaro quasi illimitate per proteggere il suo dominio sul mercato della ricerca su Internet. Il governo sostiene che Google costringe i produttori di smartphone a rendere il suo motore di ricerca predefinito sui loro prodotti se vogliono accedere al negozio di applicazioni Android, un requisito essenziale per qualsiasi telefono non Apple.

L’accusa ricalca quella formulata dal governo contro Microsoft in un caso antitrust del 1998, e diversi membri dell’attuale team del Dipartimento di Giustizia erano coinvolti all’epoca. Microsoft aveva seguito una strategia simile a quella utilizzata da Google. Il gigante del software richiedeva ai produttori di computer di rendere Internet Explorer il browser web predefinito sui loro prodotti se volevano accedere al popolare sistema operativo Windows 95.

Questa pratica monopolistica ha schiacciato concorrenti come Netscape agli albori di Internet e ha reso Microsoft il dominatore del mercato dei personal computer.

Potere monopolistico

Esempio da manuale delle tendenze monopolistiche insite nel sistema capitalistico, Google ha ora raggiunto l’apice del suo sviluppo ed è pronta per essere scalzata.

Tra le quattro grandi aziende tecnologiche che dominano l’infrastruttura dell’economia digitale – Google, Amazon, Facebook e Apple – Google è il caso più evidente di monopolio classico. L’azienda ha il controllo quasi totale delle ricerche su Internet in tutto il mondo: circa il 90% di tutte le ricerche passa attraverso il suo motore. Il fatto che il motore di ricerca Google e il browser Chrome siano installati di default su tutti i telefoni cellulari Android venduti, estende questo potere.

Nel frattempo, un terzo di ogni dollaro speso a livello globale in pubblicità online va a Google.

Quando si tratta di attirare gli occhi su una pagina, nessuna azienda può competere. Grazie alla ricerca su Google, a YouTube, a Google Maps e a un’ampia gamma di canali pubblicitari online, l’azienda è in grado di catturare i consumatori in ogni momento: quando cercano informazioni o prodotti, guardano un video, chiedono di essere prelevati da un’applicazione di ride-hailing come Uber o Lyft o chiedono la consegna di cibo.

I dati dei consumatori vengono raccolti costantemente e aggiunti ai database di Google per affinare ulteriormente i suoi sforzi di dominio del mercato.

Un rapporto di 450 pagine della sottocommissione giudiziaria della Camera degli Stati Uniti sull’antitrust, pubblicato alla fine del 2020, ha affermato che il controllo dell’azienda sulla ricerca online generale e sulla pubblicità di ricerca le conferisce lo status di “guardiano”, consentendole di scegliere i vincitori e i perdenti economici anche in altri settori.

Il rapporto ha anche criticato Google per aver abusato sia degli inserzionisti che del pubblico. Secondo il rapporto, l’azienda spesso “si appropria indebitamente di contenuti di terze parti” per incrementare il proprio business, riempie i risultati delle ricerche degli utenti con annunci che generano profitto per l’azienda, mentre spingono i risultati più pertinenti più in basso nella coda, e “estorce agli utenti l’accesso al suo canale di distribuzione critico”.

In sostanza, se le aziende vogliono raggiungere i clienti apparendo nei risultati di ricerca, devono pagare. Ma anche in questo caso, spesso vengono spostate più in basso nella pagina di ricerca a favore di clienti che pagano di più o dei contenuti e servizi di Google.