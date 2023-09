Lavrov denuncia tentativi di “pseudo-diplomazia” che bloccano l’avvio dei negoziati

Durante un incontro a Mosca con gli ambasciatori accreditati in Russia, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato venerdì che è in atto “una vera e propria cospirazione” intorno alla questione dei negoziati. Lo riporta RT.

Dopo aver ricordato che recentemente sono emerse alcune iniziative umanitarie intorno al conflitto e che sono stati intrapresi alcuni sforzi di mediazione, Lavrov ha sottolineato che ci sono stati anche tentativi di “pseudo-diplomazia” che hanno cercato di “capovolgere tutto”. “Hanno fatto come durante lo scoppio degli eventi ucraini, che per molti anni sono stati una priorità per i nostri colleghi occidentali, soprattutto Stati Uniti e Gran Bretagna. Hanno investito miliardi di dollari nell’opposizione ucraina e l’hanno portata al potere attraverso un sanguinoso colpo di Stato anticostituzionale”, ha osservato il capo della diplomazia russa

Il ministro degli Esteri ha ribadito che Mosca è pronta a esaminare tutte le iniziative “serie” per trovare una soluzione politica e porre fine alle ostilità. Tuttavia, ha insistito sul fatto che la formula di pace proposta dal presidente Vladimir Zelensky, che mira fondamentalmente a ripristinare i confini dell’Ucraina così come erano dopo la dissoluzione dell’URSS nel 1991, non è praticabile per Mosca. “Questa formula inizia in modo abbastanza innocente, ma si spinge fino alla sconfitta strategica della Russia, al perseguimento dei leader russi e al pagamento di risarcimenti. La formula di Zelensky è un tentativo di trascinare la grande maggioranza dei Paesi in uno schema russofobico”, ha concluso.

D’altra parte, Lavrov ha ricordato che lo stesso Zelensky ha firmato l’anno scorso un decreto che vieta a Kiev di avviare negoziati di pace “con chiunque appartenga al governo russo”. “La palla non è assolutamente nel nostro campo. Tutte le palle, e sono molte, sono nel campo del regime di Kiev da molto tempo”, ha concluso il ministro degli Esteri.

