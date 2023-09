Il futuro della sanità tedesca dipende dalla fuga di infermieri dall’India

Il tentativo della Germania di risolvere la carenza di personale infermieristico attraverso il reclutamento internazionale si estende all’America Latina, all’Europa orientale e all’Asia. L’India, in particolare lo Stato del Kerala, si trova tra i primi fornitori di quadri.

Fonte: Peoples Dispatch

Gli sforzi della Germania per affrontare la carenza di infermieri consistono in gran parte in campagne di reclutamento che si estendono all’America Latina, all’Europa orientale e all’Asia. L’India, che è tra le principali fonti di immigrazione di infermieri nei Paesi OCSE, e in particolare lo Stato del Kerala, è diventata un punto focale di queste campagne. Sebbene non sia considerata una destinazione standard per gli infermieri indiani, la popolarità della Germania è cresciuta tra coloro che intendono lasciare l’India. Santosh Mahindrakar, attivista e ricercatore del People’s Health Movement (PHM) Germany, afferma che gli infermieri sono attratti dalla Germania per la promessa di una rete di supporto sociale stabile e di migliori condizioni di retribuzione e di lavoro.

Nel 2016, sei anni dopo l’introduzione del Codice globale di condotta sul reclutamento internazionale del personale sanitario dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), uno strumento volontario che dovrebbe in parte arginare le pratiche di reclutamento dannose per i sistemi sanitari del Sud globale, il 3,2% degli infermieri del Kerala che lavorano all’estero aveva già scelto la Germania come destinazione. Sebbene questa percentuale sia significativamente inferiore a quella di coloro che lavorano negli Stati Uniti e negli Stati del Golfo, indica un interesse costante nel perseguire una carriera infermieristica in Germania.

Mahindrakar, egli stesso infermiere, spiega che i vantaggi di trasferirsi in Germania superano di gran lunga le barriere che gli infermieri del Kerala incontrano di solito nel loro percorso per diventare infermieri abilitati nel Paese. La situazione potrebbe cambiare quando altri Paesi, come l’Irlanda, si impegneranno a rimuovere le barriere amministrative per gli operatori sanitari immigrati per attirare più forza lavoro, ma la prospettiva di ottenere un lavoro negli ospedali tedeschi rimane una buona opzione per molti infermieri del Kerala.

Tuttavia, come gli infermieri provenienti da altri Paesi del Sud globale, anche quelli del Kerala e di altre parti dell’India devono affrontare un lungo periodo di accreditamento al loro arrivo in Germania. Durante questo periodo, possono lavorare solo come assistenti infermieristici, in condizioni meno stabili e con stipendi sostanzialmente inferiori a quelli che percepirebbero come infermieri a tutti gli effetti. Anche l’apprendimento della lingua è complicato e, dopo aver completato i corsi di adattamento, l’ulteriore apprendimento del tedesco non è supportato in modo sistematico.

Anche dopo aver ottenuto l’accreditamento linguistico e la certificazione, gli infermieri indiani partono essenzialmente da zero. Anche se prima di arrivare in Germania potrebbero aver seguito delle specializzazioni infermieristiche, iniziano la loro carriera con uno stipendio di base, come spiega Mahindrakar. Inoltre, mentre cercano di affermarsi nel sistema sanitario tedesco, questi infermieri spesso ritardano l’iscrizione ai sindacati o l’impegno in altre forme di organizzazione.

“Gli infermieri stranieri non si iscrivono a un sindacato perché non esiste un sindacato diretto degli infermieri come ad esempio in Irlanda e nel Regno Unito. Qui ci sono sindacati generali che chiedono l’1% dello stipendio lordo, una cifra significativa per gli infermieri che vengono dall’estero”, spiega Mahindrakar.

L’afflusso di infermieri dal Kerala alla Germania è razionalizzato dal numero apparentemente elevato di laureati in infermieristica che lo Stato produce ogni anno. Il Kerala ha 135 scuole per infermieri, tra cui 20 istituti governativi, che offrono corsi di infermieristica generale e ostetricia. Lo Stato è tra le principali fonti di infermieri che lavorano sia in India che all’estero. Secondo Mahindrakar, la proliferazione di scuole per infermieri, soprattutto private, è una tendenza in atto da qualche tempo a livello nazionale.

L’aumento dei laureati in infermieristica in India non si traduce automaticamente in un’occupazione locale, soprattutto nelle istituzioni pubbliche. I posti di lavoro negli ospedali privati sono più accessibili, ma comportano stipendi più bassi e una minore sicurezza del lavoro. Tradizionalmente, queste posizioni erano considerate trampolini di lancio verso l’emigrazione nei Paesi del Golfo e nei Paesi di lingua inglese. Per molti servono ancora a questo scopo. Tuttavia, poiché la sicurezza del lavoro nel settore pubblico si è in qualche modo ridotta a causa della privatizzazione della sanità e delle politiche neoliberiste, si teme che la tendenza all’emigrazione possa crescere anche nel settore pubblico.

Infatti, recenti indagini hanno dimostrato che ben la metà degli studenti delle scuole per infermieri intende emigrare durante le prime fasi della propria formazione. Al terzo anno, la maggior parte condivide questa intenzione, a causa dell’influenza dei coetanei, dell’aspirazione a posizioni riconosciute e ben retribuite e della determinazione delle agenzie di reclutamento a soddisfare la crescente domanda di operatori sanitari nel Nord del mondo. Questa tendenza consente alla Germania, come ad altri Paesi ad alto reddito, di poter contare su una forza lavoro ben formata a una frazione del costo che richiederebbe la formazione di professionisti a livello nazionale