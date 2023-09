Come sta morendo la club culture a Berlino

Un contributo di Pauli Hirsch, DJ berlinese, sul cambiamento e sullo stato attuale della cultura dei club techno di Berlino.

La techno è completamente mainstream: i rapper e le pop star tedesche rappano su ritmi techno, le canzoni trance e techno vengono sovraincise su Tiktok fino a diventare solo un meme e gli uomini bianchi ed eterosessuali comprano vestiti fetish dagli stilisti per oltre cento euro per stare al passo con la tendenza techno.

Si tratta di uno sviluppo sorprendente se si guarda più da vicino alla storia della musica techno. Il genere è nato nella comunità BIPoC di Detroit negli anni ’80 e ’90 e inizialmente aveva un carattere non commerciale e anticoloniale. Poco dopo, anche in Germania si sviluppò una fiorente sottocultura intorno al genere. Soprattutto nelle grandi città come Berlino e Francoforte, la nuova musica viene celebrata come portatrice di libertà e i club come luoghi in cui ognuno può vivere come vuole, indipendentemente dalla sessualità o dal reddito. Ma mentre la musica fiorisce all’interno della scena, il mainstream non ne è mai stato veramente entusiasta. I fan della techno venivano spesso dipinti come sporchi consumatori di droga. Come persone che non avevano altro da fare che divertirsi con la stessa musica “monotona” ogni fine settimana. L’ambiente della scena è stato sempre criminalizzato.

Durante e soprattutto dopo le serrate della pandemia di Corona, la situazione è improvvisamente cambiata: Berlino ha dichiarato i club techno un bene culturale e, proprio di recente, il senatore della cultura berlinese Joe Chialo (CDU) ha ballato con il veterano della scena Dr. Motte su un carro della parata “Rave The Planet”. Allo stesso tempo, ai party fetish underground di Berlino – noti in tutto il mondo per la loro rigida politica delle porte – si vedono improvvisamente uomini etero prevalentemente bianchi e senza maglietta, completamente estranei al principio di una festa queer e senza alcun legame con i valori non commerciali della cultura techno. L’hard techno va avanti tutta la notte: un sottogenere che suona particolarmente duro ora grazie alla sua velocità più elevata, ai suoni distorti e alle percussioni trainanti. Altri tipi di musica diversa trovano meno terreno di gioco. Gli ospiti non sembrano più rispettare le regole nelle sale e filmano i ballerini senza autorizzazione; ad esempio, le riprese del Panorama Bar del Berghain diventano virali su Tiktok.

Questo allontanamento dei festaioli dai valori originari della scena è una spina nel fianco per la maggior parte dei fan che erano lì prima di Corona. Nessuno vuole fare festa in mezzo a turisti scapestrati che non conoscono i propri limiti, in un club che suona la stessa musica per 8 ore e che, come ballerino, non ti lascia un secondo per respirare. Se un tempo Berlino era nota per la sua cultura della festa unica, che da un lato era libera e aperta a tutti e dall’altro era protetta e nascosta da chi non voleva essere coinvolto nel codice non scritto della città, oggi è difficilmente distinguibile dalla cultura della festa di altre grandi città del mondo occidentale.

Una domanda che si stanno ponendo non solo gli appassionati di techno ma anche i media tradizionali è ovviamente: come è potuto accadere? E soprattutto in così poco tempo? Arte Tracks ha intervistato i DJ Tham e Alva e il rapper Ski Aggu proprio su questi temi in un breve documentario di luglio e ha discusso con loro le ragioni di questo cambiamento. Hanno scoperto che la ragione principale del fenomeno è probabilmente TikTok e la diffusione della techno su questa app: durante la pandemia, l’unico modo per ascoltare la techno era online. Questo ha creato una tendenza ai balli techno e molti suoni techno sono diventati virali sull’app. La soglia di attenzione degli utenti è così breve che i creatori di contenuti sono costretti a usare canzoni sempre più dure nei loro video per superarsi a vicenda e caricare i video di 15 secondi con la massima energia.

Poco dopo, ovviamente, molte aziende ed etichette discografiche si sono buttate su questa tendenza e hanno commercializzato musica, moda e accessori techno lifestyle sull’app. Nel documentario si sostiene che i giovani utenti non sapevano nulla del genere musicale e si sono fatti un’opinione su di esso esclusivamente attraverso i TikTok e i live stream dei DJ su radio online come HÖR Berlin. Dopo la chiusura, sono entrati goffamente nei club dove nessuno li ha educati ai valori che la scena incarnava.

Sebbene sia innegabile che i media online, e in particolare i contenuti di TikTok, abbiano un enorme impatto sul comportamento dei loro utenti e abbiano anche un grande potenziale per cambiare le tendenze e l’opinione pubblica, riteniamo che questa analisi sia insufficiente. Solo perché la techno è di tendenza su TikTok non significa che le discoteche improvvisamente cambino drasticamente i loro concetti di evento, in modo che l’umore nei vecchi rifugi si inclini e le persone queer siano una minoranza nelle feste queer.

Una ragione ovvia del cambiamento all’interno della scena berlinese è il cambiamento dello spettro politico della città. Se dieci anni fa Berlino poteva offrire alloggi a basso costo e spazi accessibili per la sottocultura e la sua reputazione di città povera e sporca attirava persone al di fuori del mainstream, oggi è lontana dal poter offrire anche agli Urberliner:innen una vita senza problemi finanziari. La situazione è ancora peggiore per le persone a basso reddito che vogliono trasferirsi qui senza una rete esistente.

I Corona Lockdowns hanno esacerbato il boom degli investimenti, che già esisteva in precedenza, tanto che innumerevoli istituzioni culturali hanno dovuto chiudere o sono state sfrattate durante la pandemia. Al loro posto sono arrivati nuovi spazi di co-working, centri di start-up e condomini di lusso. Ciò che rimane ora è una città piena di giovani imprenditori e nuovi arrivati con genitori ricchi che, con la sua reputazione di capitale della musica elettronica underground, è riuscita ad attrarre turisti benestanti da tutto il mondo che non hanno alcun legame con i valori di questa stessa scena musicale.

Per il Senato berlinese si tratta di una gradita manovra di marketing. Da un lato, Berlino è vista in tutto il mondo come una città alternativa e aperta, dove le persone possono trasferirsi per un po’ e godersi lo spirito techno berlinese senza doversi preoccupare troppo di come comportarsi all’interno della scena e di quali siano le reali origini di questa sottocultura. La scena techno è una ragione attraente per i giovani che si trasferiscono qui, se possono permetterselo e sviluppare un personaggio Instagram come individualista:r amante della cultura:r oltre che fondatore di start-up.

D’altra parte, i club veramente alternativi e gli spazi subculturali che diffondono idee progressiste stanno morendo a decine a causa di decisioni politiche, e il Senato sembra fare del suo meglio per favorire questa trasformazione e utilizzare gli spazi lasciati liberi per enormi progetti di investimento. Recentemente è stato annunciato che il club berlinese “Mensch Meier” dovrà chiudere alla fine di quest’anno, e non è l’unico: mentre il Mensch Meier non sarà in grado di sostenersi, soprattutto a causa dell’aumento del costo della vita, quasi tutti i club del sito RAW, tra cui il Suicide Club e l’Urban Spree, cesseranno le attività per essere convertiti in torri di uffici alla moda nei prossimi anni.

In prospettiva, tuttavia, molti altri locali di Berlino moriranno. Solo per l’ampliamento dell’autostrada urbana A100, la Berlin Club Commission vede minacciati almeno 21 club e luoghi di cultura che si trovano lungo il tracciato previsto della strada. I prossimi tratti di costruzione, che si snoderanno dal Treptower Park lungo l’anello della S-Bahn di Berlino, potrebbero significare la fine del Renate, del Club Ost, di ://about blank, del Void, dell’OXI e di molti altri locali.

Nemmeno le istituzioni techno berlinesi di lunga data si sentono ancora al sicuro in questa città. In un’intervista a Resident Advisor, Dimitri Hegemann parla del timore che il contratto di affitto del Tresor possa scadere presto e che il club non si senta più sicuro a Berlino. Hegemann ha co-fondato il club nel 1991 e lo ha reso uno dei luoghi culturali più importanti della Berlino riunificata. Tuttavia, la chiusura del club non sarebbe una novità, dato che il club è già stato sfrattato dalla sua prima sede in Leipziger Straße nel 2004.

Mentre un giorno il senatore della cultura Chialo si lascia fotografare felicemente sul furgone degli organizzatori del Rave The Planet, solo poco tempo dopo si pronuncia contro la presenza obbligatoria di squadre di sensibilizzazione agli eventi, giustificandola con la libertà commerciale del settore privato. Se meno persone venissero ai concerti a causa della mancanza di squadre di sensibilizzazione, gli organizzatori sarebbero costretti dal mercato a utilizzare tali squadre. È risaputo che questo argomento neoliberista non funziona, ma con la sua affermazione insinua anche che la motivazione principale degli operatori culturali sia quella di guadagnare il più possibile. Questo può essere il caso di alcune piattaforme musicali mainstream, ma è semplicemente un’affermazione impudente e falsa per quanto riguarda gli artisti dell’underground e della sottocultura.

Il panorama techno berlinese si trova ora in un dilemma. Traditi dal Senato, che ipocritamente finge di essere dalla parte dei club e degli operatori culturali, mentre in realtà spinge attivamente la scena e le sue idee fuori dalla città, molti club non hanno altra scelta se non quella di chiudere o di organizzare eventi per i più ricchi, che hanno abbastanza soldi da spendere affinché il club possa continuare a mantenersi nella sua posizione costosa e a rischio. Di conseguenza, gli interessi dei veri seguaci alternativi della scena vengono tralasciati nella selezione dei programmi e nella politica delle porte, e la techno a Berlino si riduce a un unico triste meme.

Cosa possiamo fare contro questo sviluppo? Chiediamo che la scena prenda le distanze dal governo di Berlino e dai suoi organi esecutivi. Invitare i funzionari della CDU alle parate o farli contribuire con interi carri ai nostri eventi significa mostrare solidarietà con le forze che vogliono attivamente cacciarci dalla città. Chiediamo inoltre di fermare l’espansione dell’autostrada A100, l’attuazione del referendum sull’esproprio della Deutsche Wohnen & Co. e un reddito di base incondizionato per dare ai lavoratori culturali della città lo spazio e le opportunità di cui hanno bisogno per plasmare il paesaggio urbano libero da vincoli capitalistici.