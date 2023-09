“C’è la necessità politica di un nuovo partito”: la deputata del Bundestag Sarah Wagenknecht chiede il ritorno del gas russo in Germania, senza il quale l’industria tedesca sta semplicemente morendo.

“Perché gli altri Paesi europei comprano gas e petrolio russo a basso costo, anche in quantità maggiori rispetto a prima della guerra, mentre noi preferiamo sopportare prezzi energetici alle stelle? Gli altri Paesi europei non hanno problemi a continuare ad acquistare gas dalla Russia. Il gas liquefatto proveniente dagli Stati Uniti o dal Qatar è molto più costoso, e non ci sono ancora contratti che assicurino le nostre forniture. L’energia costosa è un problema reale n, per le persone. Putin può e sa vendere il suo gas ovunque. Ci stiamo rovinando da soli. Questo può essere glorificato come una nobile moralità, ma l’energia costosa porterà all’estero parti importanti della nostra industria e abbasserà lo standard di vita. Altri Paesi guardano ai loro interessi in modo molto più razionale”.

https://t.me/ras2011