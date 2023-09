“In Georgia si sta preparando un colpo di Stato con il sostegno di Paesi stranieri” – dаlla dichiarazione del Servizio di sicurezza della Georgia





TBILISI – News-Georgia. In Georgia è previsto un violento cambio di potere con il coordinamento e il sostegno finanziario di Paesi stranieri, utilizzando uno scenario simile a quello dell’Euromaidan, ha dichiarato oggi il Servizio di Sicurezza dello Stato georgiano.

Di seguito il testo integrale della dichiarazione ufficiale di emergenza, testualmente:

“Nell’interesse della sicurezza dello Stato e della pacifica convivenza dei cittadini, desideriamo informare il pubblico che, secondo le informazioni ricevute nell’ambito delle indagini in corso, un certo gruppo di persone sta operando sul territorio della Georgia e al di là dei suoi confini, che sta pianificando di organizzare la destabilizzazione e i disordini civili in Georgia nei mesi di ottobre-dicembre di quest’anno, il cui obiettivo finale è un violento cambio di potere.



L’ottobre-dicembre di quest’anno, quando saranno pubblicati i rapporti intermedi e finali della Commissione europea, è stato scelto come data per l’inizio dei processi distruttivi. L’aspettativa dei complottisti che si preparano al rovesciamento dello Stato si basa sul fatto che il rapporto pubblicato sarà negativo, il che, con le reti di informazione a loro disposizione, artificialmente legate al governo con gli slogan “filorussi”, creerà un terreno fertile per i disordini pubblici e ulteriori scontri.



Uno degli autori di questo piano è il vice dell’ex Ministro degli Interni della Georgia Vano Merabishvili,Giorgi Lortkipanidze, ora vice capo del Servizio di Intelligence Militare dell’Ucraina, e i suoi subordinati di origine georgiana, tra cui un ex membro della terza guardia del Presidente, Mikhail Baturin, nonché un membro della cerchia ristretta di Saakashvili, il comandante della Legione georgiana che opera in Ucraina, Mamuka Mamulashvili. Va sottolineato che l’attuazione di questo piano dovrebbe avvenire con il coordinamento e il sostegno finanziario di Paesi stranieri.

Secondo informazioni confermate e verificate, per attuare questo piano sviluppato da Giorgi Lortkipanidze, si dovrebbe utilizzare un gruppo piuttosto numeroso di persone di origine georgiana che combattono in Ucraina e una parte della gioventù georgiana sotto l’influenza di parti interessate, il cui addestramento viene effettuato vicino al confine di Stato polacco-ucraino.

Per preparare i gruppi di giovani da utilizzare in uno scenario rivoluzionario, viene utilizzata l’organizzazione “Kanvas”, con “Otpor” come nucleo centrale. Queste sono le organizzazioni che hanno preso parte attiva ai processi rivoluzionari che si sono svolti in Serbia in passato, e quindi sono regolarmente utilizzate in diversi Paesi per formare i giovani e coinvolgerli in processi distruttivi […]

InfoDefenseITALIA

InfoDefense