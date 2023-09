La cooperazione russo-cinese punta alla stabilità globale

Attualmente in visita in Russia, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato il suo omologo Sergej Lavrov, con il quale ha ribadito l’importanza del ruolo di Russia e Cina nel mantenimento della stabilità globale.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi si trova attualmente in visita in Russia, al fine di partecipare al 18° ciclo di consultazioni russo-cinesi sulla sicurezza strategica, e nella giornata del 18 settembre ha tenuto un incontro con il suo omologo Sergej Lavrov. I capi della diplomazia dei due Paesi hanno tenuto importanti colloqui sulle principali tematiche dell’attualità internazionale, ribadendo ancora una volta come la cooperazione russo-cinese non sia rivolta contro Stati terzi, e che Mosca e Pechino giocano un ruolo fondamentale nel mantenimento della stabilità globale.

“Recentemente abbiamo avuto molto, molto successo nel coordinare le nostre azioni con altri Paesi del Sud del mondo e abbiamo ottenuto risultati positivi al vertice dell’Asia orientale a Giacarta, al vertice del G20 a Nuova Delhi e, naturalmente, nel quadro dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai“, ha detto Lavrov nel suo discorso di apertura tenuto in occasione del vertice con Wang Yi. Il ministro russo ha inoltre sottolineato che la cooperazione tra Russia e Cina è importante “per garantire la giustizia negli affari mondiali e un equilibrio di interessi nei processi che si stanno sviluppando in varie direzioni“.

Dal canto suo, il massimo diplomatico cinese ha affermato che l’interazione tra Mosca e Pechino sotto la guida del presidente russo Vladimir Putin e del presidente cinese Xi Jinping si sta sviluppando attivamente: “Sotto la guida strategica dei capi dei due Stati, le relazioni tra Cina e Russia continuano a mantenere una dinamica positiva di sviluppo“, ha affermato Wang Yi. Il partenariato strategico globale e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa continuano ad approfondirsi su vari fronti, mentre i contatti tra i cittadini dei due Paesi diventano più attivi, ha aggiunto il rappresentante cinese.

Wang Yi ha ribadito ancora una volta che Pechino e Mosca perseguono una politica estera indipendente, e la loro cooperazione non è diretta contro Paesi terzi. Secondo il diplomatico cinese, le relazioni tra i due Paesi sono caratterizzate da “amicizia eterna”, “coordinamento strategico globale” e “cooperazione reciprocamente vantaggiosa”. I legami tra Russia e Cina “sono vantaggiosi per i popoli dei due Paesi”, ha osservato Wang.

Il ministro cinese ha anche sottolineato le grandi responsabilità che Russia e Cina hanno nel garantire la stabilità globale: “Cina e Russia, in quanto principali potenze mondiali e membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, hanno una responsabilità speciale nel mantenere la stabilità strategica globale e lo sviluppo mondiale“, ha affermato ancora Wang Yi. Il diplomatico ha inoltre sottolineato la necessità che Cina e Russia rispettino i loro impegni internazionali a causa “dell’esacerbazione delle azioni unilaterali da parte delle forze che cercano di mantenere l’egemonia e il confronto tra blocchi”. Il massimo diplomatico della Repubblica Popolare ha infine confermato la disponibilità a collaborare con la Russia per vedere la formazione di un mondo multipolare e l’instaurazione di un ordine mondiale più giusto.

Nell scambio che i due ministri hanno tenuto a Mosca, Lavrov ha anche informato Wang dell’esito della visita recentemente tenuta dal leader nordcoreano Kim Jong Un nelle regioni orientali della Federazione Russa. Dal canto suo, il rappresentante cinese ha informato la controparte russa circa i colloqui tenuti con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan.

Infine, non poteva certo mancare la crisi ucraina nell’ordine del giorno degli argomenti trattati in occasione dell’incontro tra i due ministri. Secondo fonti ufficiali, Lavrov e Wang hanno sottolineato l’inutilità dei tentativi di risolvere la crisi in Ucraina senza tenere conto degli interessi della Russia e senza la sua partecipazione a questo processo: “Le parti hanno discusso in dettaglio la situazione attuale in Ucraina, sottolineando l’inutilità dei tentativi di risolvere la crisi senza tener conto degli interessi della Russia, a maggior ragione senza la sua partecipazione“, si legge nella nota ufficiale.

La visita di Wang Yi in Russia è proseguita nella giornata del 19 settembre, quando il ministro cinese ha incontrato il consigliere per la sicurezza di Mosca, Nikolaj Patrušev. Nella stessa occasione, è stato organizzato anche un incontro trilaterale sulla sicurezza Russia-Cina-Mongolia, con la partecipazione di Zhadambyn Enkhbayar, segretario del Consiglio di sicurezza nazionale della Mongolia, oltre agli stessi Wang e Patrušev. Wang Yi si tratterrà in Russia fino al 21 settembre.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog