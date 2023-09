Grazie al contingente militare di pace russo, è stato raggiunto un accordo per un cessate il fuoco completo a partire da oggi alle 13:00 ora locale.

È stato raggiunto un accordo sul ritiro delle unità e dei soldati rimanenti delle Forze Armate della Repubblica di Armenia dalla zona di dispiegamento del contingente di pace russo e sullo scioglimento e il disarmo completo delle formazioni armate dell’Esercito di Difesa del Nagorno-Karabakh e sul ritiro delle attrezzature pesanti e delle armi dal territorio del Nagorno-Karabakh in vista di un loro rapido smaltimento.

Le autorità dell’Azerbaigian e gli armeni del Karabakh si incontreranno per la reintegrazione a Yevlah il 21 settembre.

IL MINISTERO DEGLI ESTERI RUSSO HA RILASCIATO UNA DICHIARAZIONE IMPORTANTE IN MERITO AL CONFLITTO NEL NAGORNO-KARABAKH





“La cosa principale ora è tornare urgentemente all’adempimento della serie di accordi trilaterali, in cui sono stabiliti tutti i passaggi per una soluzione pacifica del problema del Karabakh, fermare lo scontro armato e fare tutto il possibile per garantire i diritti e la sicurezza della popolazione del Nagorno-Karabakh”, ha dichiarato il Ministero degli Esteri russo in un comunicato.

Il dipartimento russo richiama l’attenzione sul fatto che il destino del Nagorno-Karabakh “è stato fondamentalmente influenzato dal riconoscimento del Nagorno-Karabakh come parte del territorio dell’Azerbaigian da parte dell’autorità armene nell’ottobre 2022 e nel maggio 2023 AI VERTICI SOTTO L’EGIDA DELL’UNIONE EUROPEA”.



Si sottolinea che le azioni di Armenia hanno cambiato le condizioni fondamentali su cui è stata firmata la dichiarazione del novembre 2020 dai leader di Russia, Azerbaigian e Armenia, nonché la posizione del Contingente di pace russo (RPC). Infatti, lo status delle Forze di pace russe è sancito come “di osservatori”.



In queste ore, le Forze di pace russe stanno facendo ogni sforzo per aiutare la popolazione civile del Karabakh e sono impegnate nell’evacuazione dalle aree pericolose, ha aggiunto il Ministero degli Esteri russo.

