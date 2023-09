Biden e Lula presentano un accordo congiunto per promuovere i diritti dei lavoratori

Quando il presidente brasiliano Luíz Inácio “Lula” da Silva ha sostituito Jair Bolsinaro, il “Donald Trump del Sud globale”, come presidente del suo Paese, l’amministrazione Biden aveva grandi speranze di lavorare con il neoeletto presidente.

Di Mark Gruenberg* e John Wojcik** – People’s World

È emerso che Biden e Lula, che guida il Partito dei Lavoratori del suo Paese, sono d’accordo su una serie di questioni relative ai lavoratori e alla lotta contro gli estremisti di destra, ma hanno opinioni molto diverse su un’ampia gamma di altre questioni, in particolare sull’uso delle sanzioni da parte degli Stati Uniti per punire molti Paesi la cui politica estera è contraria e sulla politica statunitense su come affrontare l’invasione della Russia in Ucraina.

Tuttavia, l’amministrazione Biden ha apparentemente deciso di fare il possibile quando si tratta del nuovo governo guidato da Lula.

Davanti allo sguardo dei leader sindacali statunitensi e brasiliani, tra cui Liz Shuler, presidente dell’AFL-CIO, Biden e Lula hanno presentato quella che hanno definito una “partnership congiunta USA-Brasile per promuovere i diritti dei lavoratori” in tutto il mondo.

I dettagli erano tuttavia confusi, poiché il 20 settembre i due si sono presi una pausa dagli incontri tra loro e con altri leader nazionali alle Nazioni Unite di New York per discutere i loro obiettivi in materia di diritti dei lavoratori. Questi obiettivi erano chiari, ma non lo era il modo in cui raggiungerli (se non criticando gli altri leader mondiali).

I due non hanno risposto alle domande. Un’idea è venuta da Lula. Ha detto che il Brasile ha “istituito una tavola rotonda per la contrattazione collettiva per creare un nuovo quadro per le relazioni tra lavoratori e datori di lavoro nel XXI secolo”.

Contrasto con i commenti sulla guerra

La cooperazione emersa durante la conferenza stampa congiunta è apparsa tuttavia in contrasto rispetto all’enfasi posta dagli Stati Uniti all’ONU sulla guerra in Ucraina. Nel suo discorso sulla guerra, Lula ha denunciato le pressioni occidentali, sostenute da minacce di sanzioni, per unirsi alla guerra e si è invece concentrato su altri problemi comuni che il mondo deve affrontare, in particolare il riscaldamento globale e la disuguaglianza di reddito.

Lula ha chiarito che i Paesi in via di sviluppo del mondo, che si erano riuniti la settimana precedente a L’Avana, Cuba, si sarebbero affermati sulla scena mondiale come contrappeso agli Stati Uniti e ad altre potenze che mirano al “dominio”.

Quando Lula e Biden hanno fatto il loro annuncio congiunto, hanno concordato, come ha detto Biden, che l’obiettivo principale del nuovo patto congiunto sui diritti del lavoro “è garantire che i lavoratori ovunque siano trattati con dignità e rispetto”.

È necessario che i lavoratori acquisiscano più potere

Ma Lula ha sostenuto che i lavoratori hanno bisogno di qualcosa di più: quel qualcosa di più, ha detto, è il potere economico.

“Sappiamo cosa è successo con l’economia neoliberista”, ha detto Lula, in una traduzione dal suo portoghese. “Abbiamo due miliardi di persone nel settore informale” dell’economia globale, che lavorano in occupazioni non coperte dai diritti del lavoro nazionali o dai trattati internazionali. “E ci sono 214 milioni di persone che vivono con meno di un dollaro al giorno”.

Il partenariato, ha aggiunto l’ex operaio siderurgico Lula, deve anche trovare il modo di “proteggere direttamente i diritti dei lavoratori nella transizione verso un’economia dell’energia pulita”. Si tratta di una questione che riguarda lo storico sciopero dei lavoratori dell’auto in corso negli Stati Uniti, in cui l’UAW ha espresso preoccupazione per il fatto che le tre grandi aziende automobilistiche vogliono trasferire la produzione di veicoli elettrici in stabilimenti del Sud non sindacalizzati e ha manifestato l’intenzione di opporsi a questi spostamenti.

L’economia neoliberale, guidata dalla classe imprenditoriale e dai governanti repressivi, sfrutta i lavoratori di tutto il mondo per quanto riguarda i salari, le condizioni di lavoro e l’uguaglianza sul posto di lavoro, il tutto alla ricerca di profitti. Per decenni ha dominato gli Stati Uniti, un Paese che ha spesso esportato il suo sfruttamento altrove, anche in nazioni del Sud globale, come il Brasile.

Il “primo obiettivo della partnership sarà quello di proteggere i diritti dei lavoratori”, ha dichiarato Biden. “Lavoreremo con i leader di tutto il mondo per garantire che i lavoratori non solo conoscano i loro diritti, ma possano esercitarli”.

Questo include il diritto di sciopero, hanno detto due consiglieri senior di Biden, parlando in sottofondo ai giornalisti prima dell’annuncio ufficiale. “Nulla di questa iniziativa deve essere interpretato come uno scoraggiamento o una limitazione del diritto di sciopero, che è una parte fondamentale della libertà di associazione, della contrattazione collettiva e dei diritti dei lavoratori, in generale”, ha detto uno di loro.

L’UAW, dopo che la settimana scorsa Biden ha pronunciato un forte discorso in cui dichiarava che i profitti record del settore automobilistico dovrebbero tradursi in guadagni record per i lavoratori, ha invitato Biden a unirsi ai suoi picchetti. Secondo l’Associated Press, Biden ha declinato l’invito.

Biden ha dichiarato che un altro obiettivo del suo accordo con Lula sarebbe quello di far sì che le sue nazioni e altre enfatizzino la sicurezza e la salute sul lavoro. Presumibilmente, sindacati più forti si tradurranno in una riduzione del divario di ricchezza tra ricchi e poveri. Tuttavia, Biden non ha menzionato specificamente il divario di ricchezza come una questione separata.

“Questo annuncio è anche un invito ad altre nazioni ad aderire alla partnership”, ha detto il Presidente degli Stati Uniti. Potrebbe essere più facile a dirsi che a farsi. I regimi repressivi anti-lavoro dominano in decine di nazioni. Questi governi spesso trovano redditizio permettere alle multinazionali di sfruttare i propri lavoratori, con forze di polizia e truppe nazionali pronte a far rispettare l’oppressione.

Cuba e l’Ucraina rimangono punti critici

Prima dell’incontro con Biden, Lula ha aperto la sessione di quest’anno dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite mostrandosi meno amichevole nei confronti degli Stati Uniti e condannando fermamente il blocco statunitense di Cuba, in vigore da oltre sei decenni.

Anche altri leader del Sud globale hanno utilizzato parte dei loro discorsi all’Assemblea per unirsi alla condanna dei tentativi statunitensi di strangolare l’economia dell’isola socialista e di altre nazioni del Sud globale.

Lula ha criticato la classificazione degli Stati Uniti di Cuba come Stato sponsor del terrorismo e ha dichiarato: “Il Brasile continuerà a denunciare le misure adottate senza la protezione della Carta delle Nazioni Unite, come il blocco economico e finanziario imposto a Cuba”.

Il leader brasiliano ha inoltre condannato l’aumento globale del razzismo e della xenofobia e ha messo in guardia dall’ascesa di “avventurieri di estrema destra che negano la politica e vendono soluzioni tanto semplici quanto sbagliate”.

“Molti sono stati tentati di sostituire il neoliberismo fallito con un nazionalismo primitivo, autoritario e conservatore”.

Anche il presidente boliviano Luis Arce ha denunciato il blocco di Cuba come “disumano e criminale”.

Anche il suo omologo argentino, Alberto Fernández, ha chiesto la fine del blocco di Cuba, affermando che la sua prosecuzione è “inaccettabile”.

Ha poi chiesto che L’Avana venga rimossa dalla lista degli Stati Uniti come sponsor del terrorismo.

Ampliando le sue critiche alla politica estera di Washington, Fernández ha aggiunto: “Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti al Venezuela devono cessare immediatamente. Il loro prolungamento nel tempo ha solo danneggiato le condizioni di vita dei venezuelani e spinto milioni di loro all’esilio”.

Nelle sue osservazioni, il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha definito il blocco una “guerra economica extraterritoriale, crudele e silenziosa, accompagnata da una potente macchina politica di destabilizzazione contro il mio Paese”.

Nel suo discorso all’ONU, Biden non ha risposto alle richieste di revoca delle sanzioni.

Ha invece invitato il mondo a rimanere unito nella difesa dell’Ucraina contro l’invasione russa, avvertendo che nessuna nazione può essere al sicuro se “permettiamo che l’Ucraina sia divisa”.

*Il pluripremiato giornalista Mark Gruenberg è capo ufficio di Washington D.C. per People’s World. È anche redattore del servizio giornalistico Press Associates Inc (PAI). Conosciuto per le sue capacità giornalistiche, l’arguzia e l’ampia conoscenza della storia, Mark è un intervistatore compassionevole ma duro quando si tratta di grandi aziende e dei loro proprietari miliardari.

**John Wojcik è caporedattore di People’s World. È entrato a far parte dello staff come redattore del lavoro nel maggio 2007, dopo aver lavorato come tagliatore di carne sindacale nel New Jersey settentrionale. Lì ha lavorato come rappresentante sindacale e membro di un comitato di contrattazione dell’UFCW. Negli anni ’70 e ’80 è stato reporter di azioni politiche per il Daily World, il predecessore di questo giornale, ed è stato attivo nella politica elettorale a Brooklyn, New York.