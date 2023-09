Cina-Russia: la visita di Wang Yi a Mosca si chiude con un successo

Dopo aver incontrato il suo omologo Sergej Lavrov, il ministro degli Esteri cinese ha tenuto colloqui anche con il presidente Vladimir Putin, prima di terminare la sua visita ufficiale in Russia. Di seguito la traduzione dell’articolo pubblicato il 21 settembre dal Global Times.

La visita del massimo diplomatico cinese in Russia sottolinea la stabilità, la sostenibilità e l’indipendenza delle relazioni Cina-Russia, hanno detto gli esperti cinesi, dopo che giovedì il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha concluso il suo viaggio di quattro giorni a Mosca, durante il quale ha incontrato il presidente e alti funzionari russi.

Wang, che occupa anche l’incarico membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha incontrato mercoledì il presidente russo Vladimir Putin. Ha detto a Putin che la Cina è disposta a collaborare con la Russia, sulla base dell’importante consenso raggiunto dai due capi di Stato, per rafforzare la fiducia reciproca strategica, approfondire la cooperazione pratica e consolidare ulteriormente il fondamento pubblico e sociale dell’amicizia Cina-Russia.

Entrambi i Paesi dovrebbero rafforzare la cooperazione strategica multilaterale e salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi, compiendo nuovi sforzi per promuovere un ordine internazionale più giusto e ragionevole, ha affermato Wang.

La Russia apprezza e sostiene molto la costruzione congiunta della Belt and Road Initiative (BRI) e si oppone alla distorsione e alla diffamazione della BRI. La Russia è disposta a rafforzare la connettività tra l’Unione Economica Eurasiatica e la BRI, promuovendo l’integrazione regionale, ha osservato Putin.

Dall’inizio di quest’anno, la Russia ha superato l’impatto delle sanzioni unilaterali imposte dagli Stati Uniti e dall’Occidente, e la sua economia ha iniziato a riprendersi e a crescere, con varie funzioni che operano normalmente, secondo Putin.

“Il cambiamento dell’ordine mondiale, in particolare il gioco feroce tra le grandi potenze, significa che la pressione per mantenere la stabilità dell’ordine globale è in aumento. In effetti, il dialogo tra Cina e Russia mira a mantenere la stabilità dell’ordine mondiale e regionale e a non impegnarsi in uno scontro di blocco“, ha detto giovedì al Global Times Zhang Hong, ricercatore associato presso l’Istituto di studi russi, dell’Europa orientale e dell’Asia centrale dell’Accademia cinese delle scienze sociali.

Ciò ha anche creato spazio e possibilità per Cina e Russia di continuare ad espandere la cooperazione nei settori economico e commerciale, ha osservato Zhang.

Putin ha confermato che il mese prossimo si recherà in Cina per il suo primo viaggio all’estero del 2023, secondo RT. Commentando la prossima visita, il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha detto che le basi per il viaggio sono già state gettate, ma non ha fornito date precise.

Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha dichiarato giovedì che il terzo Belt and Road Forum per la cooperazione internazionale si terrà nell’ottobre di quest’anno e che la Cina e i partner della BRI sono in stretta comunicazione sull’evento.

“Rilasceremo ufficialmente le informazioni a tempo debito. Diamo il benvenuto ai Paesi e ai partner impegnati nella cooperazione Belt and Road che verranno a Pechino, esploreranno maggiori possibilità di cooperazione e raggiungeranno lo sviluppo insieme“, ha affermato Mao.

Prima del suo viaggio in Russia, domenica Wang ha avuto diversi incontri a Malta con il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan. Gli esperti ritengono che la Cina, in quanto terza parte tra Stati Uniti e Russia, stia aiutando gli Stati Uniti e la Russia a mantenere la comunicazione delle informazioni attraverso i propri sforzi.

Cina, Stati Uniti e Russia sono indissolubilmente legati nelle loro preoccupazioni sulla questione ucraina, e la Cina sta svolgendo un ruolo di coordinamento tra i tre in modo che Stati Uniti e Russia possano comprendere le rispettive linee rosse, Cui Heng, studioso dell’Istituto nazionale cinese per lo scambio internazionale e la cooperazione giudiziaria della SCO, ha dichiarato al Global Times.

Tuttavia, alcuni media occidentali, come RFI, stanno esaltando la “teoria dell’alleanza Cina-Russia”. Secondo gli esperti ciò è dovuto al fatto che la loro strategia di gettare benzina sul fuoco, di repressione e di isolamento non ha raggiunto i risultati attesi. Questo è il motivo per cui stanno gradualmente scaricando la colpa del conflitto tra Russia e Ucraina su altri, ha detto Zhang. L’Occidente è responsabile dello spostamento dell’ordine di sicurezza europeo dal dialogo alla competizione e al confronto, ha osservato.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog