Bernie Sanders. Gli USA chiedano scusa per il golpe in Cile

Il senatore democratico statunitense Bernie Sanders ha affermato che “bisogna riconoscere che gli Stati Uniti non hanno sempre difeso la democrazia all’estero e talvolta hanno fatto il contrario”.

Giovedì scorso un gruppo di parlamentari statunitensi ha presentato al Congresso una risoluzione per commemorare il 50° anniversario del colpo di stato militare del 1973 in Cile e scusarsi ufficialmente per il coinvolgimento degli Stati Uniti nel rovesciamento del governo socialista democraticamente eletto nel paese sudamericano.

La misura portata avanti dal senatore Bernie Sanders e dalla deputata Alexandria Ocasio-Cortez ha avuto anche il sostegno di diversi legislatori di entrambe le camere, tra cui il senatore Tim Kaine e il deputato Greg Casar.

La risoluzione, oltre alle scuse, chiede la declassificazione dei restanti documenti statunitensi legati agli eventi del colpo di stato militare, prima, durante e dopo lo stesso.

Sanders in un comunicato stampa diffuso dal suo ufficio ha dichiarato: “Vorrei essere chiaro: dobbiamo difendere la democrazia qui negli Stati Uniti e oltre (…) E questo significa anche che dobbiamo riconoscere che gli Stati Uniti non hanno sempre difeso la democrazia all’estero e infatti, a volte hanno fatto il contrario.

Mentre commemoriamo il cinquantesimo anniversario dell’orribile colpo di stato in Cile, dobbiamo chiarire che deploriamo il nostro coinvolgimento e ci impegniamo a sostenere la democrazia cilena. Per costruire le alleanze durature di cui abbiamo bisogno in questo emisfero, dovremo stabilire una base di fiducia e rispetto”.

Da parte sua, Kaine ha affermato: “È importante riconoscere il ruolo degli Stati Uniti nel colpo di stato, ma anche imparare dal ruolo cruciale del Congresso degli Stati Uniti nel denunciare finalmente le atrocità del regime, al fine di rafforzare la nostra politica estera in futuro ed essere una voce migliore a favore dei diritti umani in patria e all’estero.”

Il colpo di stato del 1973 in Cile diede il via a 17 anni di governo militare del generale Augusto Pinochet, durante i quali circa 40.000 cileni furono vittime della repressione.

Rete solidarietà rivoluzione bolivariana

Il testo ufficiale della risoluzione nel seguente link:

https://www.sanders.senate.gov/press-releases/news-sanders-kaine-ocasio-cortez-castro-casar-introduce-resolution-commemorating-coup-in-chile/