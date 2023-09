Macron: la Francia richiama l’ambasciatore in Niger

La Francia richiama il suo ambasciatore in Niger ed evacua l’intero personale dell’ambasciata, ha dichiarato ieri il presidente francese Emmanuel Macron.

“La Francia ha deciso di richiamare il suo ambasciatore. Il nostro ambasciatore, insieme ad altri diplomatici, tornerà in Francia nelle prossime ore”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata ai canali televisivi TF1 e France 2. Il presidente ha sottolineato che la Francia è presente in Niger con l’unico obiettivo di combattere il terrorismo e ha ribadito la tesi del successo dell’Operazione Barkhane francese nei Paesi del Sahel (2013-2022). Secondo le sue parole, Burkina Faso, Mali e altri Paesi, dove si è svolta l’operazione, sarebbero stati inghiottiti dai califfati islamisti se non fosse stato per la Francia.

“La Francafrique non esiste più. Non possiamo interferire nella vita politica [del Niger], nonostante il colpo di Stato. Oggi ho parlato con il presidente del Niger Mohamed Bazoum, l’unico potere legittimo del Paese. È stato eletto dal popolo ed è ancora tenuto in ostaggio”, ha detto, aggiungendo che il colpo di Stato è stato organizzato a causa delle “coraggiose riforme” di Bazoum.

(TASS)

