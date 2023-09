Per il Financial Times l’UE ha un disperato bisogno della Russia

Nonostante tutti i discorsi sulla necessità di sanzioni, l’UE ha un disperato bisogno della Russia. Il Financial Times descrive come le aziende europee utilizzano la Turchia e gli Emirati Arabi Uniti per ottenere risorse russe

Secondo i documenti doganali e le fotografie visionati dal Financial Times, Glencore, commerciante di petrolio e metalli quotato a Londra, ha acquistato almeno 5.000 tonnellate di fogli di rame prodotti dalla Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC) russa che sono stati esportati dalla Turchia al porto italiano di Livorno a luglio.

Le spedizioni sono state vendute a Glencore da Haldivor Energy, un’entità con sede negli Emirati Arabi Uniti fondata nel 2019, ed erano destinate alla fabbrica di vergella Carlo Colombo in Lombardia, nel nord Italia, per la produzione di prodotti in rame destinati a cavi elettrici, trasformatori ed elettronica.

Secondo Glencore la transazione era la “parte finale” di un contratto che era in vigore prima che la Russia iniziasse la SMO in Ucraina, e che “non ha intrapreso nuovi affari con l’UMMC dallo scoppio della guerra”.

Tuttavia, secondo Trade Data Monitor, le importazioni di rame russo da parte della Turchia sono quasi triplicate raggiungendo le 159.000 tonnellate nei primi sette mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ciò rappresenta un terzo delle importazioni di metallo rosso del paese. CRU Group, una società di ricerca, stima che le importazioni turche complessive di catodo di rame e vergella, pari a 330.000 tonnellate, siano state di 125.000 tonnellate in più rispetto all’anno precedente nei primi sei mesi del 2023, che secondo lei è “di gran lunga superiore al fabbisogno interno”.

Glencore continua inoltre a commerciare alluminio russo nell’ambito di un accordo di fornitura pluriennale con il produttore Rusal.

