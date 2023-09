Il Canada zimbello del mondo dopo l’apologia del nazismo ucraino

La retorica degli “ucraini, nazisti buoni” ha raggiunto il proprio apice quando un veterano di guerra nazista ha ricevuto una standing ovation dal parlamento di Ottawa. Un episodio che ha reso il Canada lo zimbello del mondo. Di seguito la traduzione dell’articolo pubblicato il 27 settembre dal Global Times.

Il Canada è di nuovo sotto tiro. Questa volta è diventato lo zimbello del mondo.

Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, nessun parlamento o politico di nessun Paese ha mai onorato i veterani di guerra nazisti in un evento ufficiale, poiché, ovviamente, si tratta di un atto che viola il valore più fondamentale della società umana nel mondo di oggi. Ma il Canada lo ha fatto. Nonostante in seguito abbia dichiarato di ignorare l’episodio, il pubblico mondiale sembrava non crederci, e la notizia è rimasta nei titoli dei media globali per giorni.

Tutto è iniziato il 22 settembre. Durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj al parlamento canadese, il presidente della Camera dei comuni canadese, Anthony Rota, ha presentato Jaroslav Hun’ka, un elettore del suo distretto elettorale, come “un eroe ucraino, un eroe canadese ” per aver combattuto contro i russi per l’indipendenza dell’Ucraina durante la seconda guerra mondiale. Tutti i parlamentari si sono poi alzati per tributargli una standing ovation.

La mossa ha suscitato rabbia nel mondo ebraico, che ha scoperto rapidamente che Hun’ka prestava servizio in un’unità nazista. Il Centro Amici di Simon Wiesenthal, con sede in Canada, un’organizzazione per i diritti umani dedita a programmi educativi sull’Olocausto e all’antisemitismo, ha rilasciato una dichiarazione il 24 settembre, sottolineando che Hunka “prestò servizio in un’unità militare nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, implicato nell’omicidio di massa di ebrei e di altre persone“, e che “sono dovute delle scuse a ogni sopravvissuto all’Olocausto e veterano della Seconda Guerra Mondiale che ha combattuto i nazisti“. Le richieste di scuse da parte del Canada stanno diventando sempre più forti in questi giorni da un numero crescente di Paesi, tra cui Russia, Polonia e Bielorussia.

Di fronte alle polemiche, Rota ha annunciato martedì le sue dimissioni e ha detto di non essere a conoscenza dei legami nazisti di Hun’ka. Tuttavia, ciò che crea confusione è che Trudeau e Rota non sono gli unici a essere ciechi rispetto alla storia fondamentale della Seconda Guerra Mondiale. Quando i politici canadesi si sono alzati in piedi e hanno applaudito senza pensarci, nessun politico professionista in Parlamento sembrava aver considerato che l’Unione Sovietica e il Canada erano dalla stessa parte durante la Seconda Guerra Mondiale – la parte che combatté insieme i nazisti – e che coloro che combatterono i russi potevano essere solo le forze nemiche in guerra.

È un vivido epitome del mondo occidentale, dove la russofobia è la schiacciante correttezza politica, e le persone sono riluttanti a pensare: come potrebbe qualcuno che ha mai combattuto contro la Russia essere il cattivo?

Il Canada ha seguito da vicino l’alleanza guidata dagli Stati Uniti in quasi tutte le principali questioni, compreso il conflitto Russia-Ucraina, e tende a cercare attenzione, mostrando di tanto in tanto il suo valore nel mondo occidentale. In questo contesto, la sua politica estera tende a diventare sempre più irrazionale e infantile, ha detto al Global Times Liu Dan, ricercatore presso il Centro per gli nazionali regionali presso l’Università di studi esteri del Guangdong.

Yao Peng, vice segretario generale del Centro di studi canadesi dell’Accademia cinese delle scienze sociali, ha dichiarato al Global Times che l’attuale sindrome politica in Canada sta definendo la correttezza politica basata sullo scontro tra campi nel gioco delle grandi potenze, e la cosiddetta correttezza politica è al di sopra dei principi maturi, razionali ed equilibrati delle relazioni e dell’ordine internazionali. È in questo contesto che tendono a chiudere gli occhi davanti al buon senso e alle domande, sfociando nella farsa di applaudire un veterano legato ai nazisti.

Questa volta, l’episodio canadese non solo viola i principi morali e la storia internazionale stabiliti dopo la seconda guerra mondiale, ma ferisce anche i sentimenti del mondo ebraico e di tutte le vittime della brutale guerra.

Lunedì, Trudeau ha affermato che il caso è “profondamente imbarazzante”, per poi spostare rapidamente l’argomento sulla Russia, sostenendo che “sarà davvero importante che tutti noi resistiamo alla disinformazione russa e continuiamo il nostro fermo e inequivocabile sostegno all’Ucraina”. La logica è ridicola. Cosa c’entra l’ignoranza dei politici canadesi con la Russia?

La retorica di Trudeau dimostra soltanto che egli ha uno scarso senso di giustizia storica e morale, come evidenziato dalla sua tendenza abituale a spostare la colpa piuttosto che fare introspezione in risposta alla schiacciante condanna da parte dei gruppi ebraici. Sta andando troppo lontano sulla strada sbagliata, ha detto Yao.

Sempre a settembre abbiamo assistito a un altro esempio di come gli occidentali chiudono gli occhi o distorcono la storia. Durante il suo discorso alla cerimonia dei Global Citizen Awards dell’Atlantic Council a New York, giovedì della scorsa settimana, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha trascurato la responsabilità degli Stati Uniti per il catastrofico bombardamento atomico di Hiroshima nel 1945 e per l’aggressione fascista giapponese che portò disastri ai Paesi vicini, mentre criticava solo la Russia per essersi impegnata in “sciabolate nucleari“.

Sembra che i Paesi occidentali possano dire e fare qualsiasi cosa senza subire nessuna conseguenza, purché ciò sia dannoso per i loro rivali, anche se le loro parole e azioni vanno contro i fatti storici, la coscienza morale e le norme internazionali.

Per sconfiggere la Russia, l’Occidente guidato dagli Stati Uniti ha offerto all’Ucraina controverse munizioni perforanti contenenti uranio impoverito e munizioni a grappolo che potrebbero causare morti e lesioni gravi ai civili. Devono anche al mondo una spiegazione responsabile sulle notizie sul coinvolgimento degli Stati Uniti nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream, un’infrastruttura critica che trasporta il gas dalla Russia all’Europa.

La mentalità degli occidentali è così profondamente intrappolata nella Guerra Fredda, che si sono persi nell’isteria nel tentativo di sconfiggere completamente i loro avversari. Stanno guidando il mondo verso una direzione pericolosa. Come ha osservato la ricercatrice canadese Tamara Lorincz, mentre tutti applaudivano il nazista ucraino, “nessun parlamentare ha chiesto la pace, il cessate il fuoco e i negoziati“.

Quando il Canada, che la sua ignoranza sia vera o falsa, oltrepassa il limite dei valori umani fondamentali onorando un nazista, il mondo occidentale, che è abituato a confondere bianco e nero, distorcendo la storia nel tentativo di vincere il gioco delle grandi potenze, dovrebbe essere vigile. Coloro che scherzano con la storia finiranno per diventare lo zimbello della storia.

Giulio Chinappi – World Politics Blog