Santoro contro tutti: “Schlein prigioniera del PD. Meloni? Ancora non ha imparato a contare”

Michele Santoro ospite a Otto e mezzo su La7, non le ha mandate a dire. Primo bersaglio il PD che, secondo l’ex teletribuno, terrebbe in ostaggio la segretaria: “Schlein è prigioniera in un partito che non la pensa come lei; non so se controlla il partito o è il partito a controllare lei. Non ho visto aprire un dibattito sulla guerra in Ucraina ma temo che il tema sia imbarazzante per lei.” “Il PD ha un forte radicamento – ha aggiunto Santoro – ma vedo feste dell’unità senza masse oceaniche ad ascoltare Schlein. Tutto questo elettorato, i diecimila che si sono iscritti dove sono?”.

Ma l’attacco più veemente è riservato alla premier Giorgia Meloni: “Ancora non ha imparato a contare. Non fa i conti con questa crisi economica e trova tutte le ragioni per cancellare la realtà. Il piano Mattei che cita non c’entra niente con l’Africa”.

Meloni, Santoro va all’attacco: “Ancora non ha imparato a contare”

