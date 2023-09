Bashar al Assad a CCTV: “La guerra non è finita. Gli Usa collaborano con i terroristi”

Tornato da alcuni in Siria dopo la visita in Cina e l’incontro con il suo omologo cinese Xi Jinping, Bashar al Assad ha rilasciato un’intervista alla China Central Television (CCTV).



Assad ha affrontato vari temi, dal recente incontro in Cina e la partnership con il gigante asiatico, i nuovi equilibri mondiali, e soprattutto, il futuro del suo paese, alle prese con una recrudescenza del terrorismo fomentata dagli Stati Uniti d’America, e una ricostruzione che non decolla a causa delle sanzioni imposte sempre da Washington.

A seguire una sintesi dei temi principali toccati durante l’intervista alla CCTV.



La Cina non ha cambiato e ha preservato la sua cultura, i suoi costumi e le sue tradizioni

“Il popolo cinese ama moltissimo il proprio Paese ed è naturale che ogni popolo sia sempre orgoglioso del proprio Paese, ma è abbastanza chiaro che questo orgoglio ha raggiunto livelli molto maggiori grazie ai risultati ottenuti dalla Cina”, ha ricordato Assad.

Ha aggiunto che il più importante di questi risultati è che “la Cina non è cambiata, e qui sta la sfida più grande, perché i cambiamenti portano sempre aspetti negativi, ma la Cina ha preservato la sua cultura e la sua appartenenza alla madrepatria, i suoi costumi e le sue tradizioni”.

“Molti paesi possono svilupparsi tecnologicamente, economicamente e scientificamente, ma pochi di essi riescono a mantenere la propria identità”, ha sottolineato.



“La Cina ha sostenuto politicamente la Siria e intendiamo che la cooperazione economica diventi un passo concreto”

Il leader siriano ha spiegato che oggi la Cina è una superpotenza che svolge un ruolo molto importante nel mondo, stringendo partnership lontane dall’egemonia.

“La Cina ha sostenuto politicamente la Siria attraverso il suo ruolo nel Consiglio di Sicurezza e in vari forum internazionali, oltre alle sue chiare posizioni politiche basate su principi e non su cortesie”, ha precisato.

Per quanto riguarda l’aspetto economico, ha sottolineato che la Siria dà priorità a questo settore perché soffre di un crudele e pericoloso assedio economico da parte dell’Occidente con l’obiettivo di affamare il popolo siriano.

“Naturalmente, la Cina fornisce aiuti umanitari alla Siria e svolge un ruolo importante nell’alleviare le sofferenze dei siriani, tuttavia, terremo incontri a Damasco per sviluppare meccanismi che trasformino i desideri in progetti di lavoro pratici”.



Le iniziative di promozione e sicurezza di Xi Jinping



Secondo il presidente Assad occorre realizzare progetti comuni di carattere economico e industriale che riflettano l’interazione tra l’esperienza cinese e quella siriana.

D’altro canto, ha osservato che “la Belt and Road Initiative non può essere separata dalle altre iniziative proposte dal presidente Xi Jinping – la Global Civilization, Global Development e Global Security Initiative – perché non può esserci sviluppo senza sicurezza, e non c’è sviluppo Non ci possono essere sviluppo e sicurezza se non preserviamo gli aspetti civilizzatori, morali e le relazioni culturali tra i paesi”.

“Lo sviluppo non dovrebbe schiacciare l’identità di un altro Paese; Per questo dico che questa iniziativa è ormai diventata globale e non solo cinese”, ha spiegato.



“La guerra non è finita e continua”

Per quanto riguarda l’attuale situazione in Siria, Assad ha riconosciuto che “la guerra non è finita e continua ancora”.

“La Siria, per la sua posizione geografica, è stata, nel corso della storia antica, un corridoio di invasioni, e ogni volta che gli occupanti distruggevano le loro città, queste venivano sempre ricostruite, e questo conferma che il popolo siriano è in grado di ricostruire il proprio Paese quando la guerra e la fine dell’assedio”.

Ha denunciato che la regione nord-orientale della Siria è occupata da terroristi controllati dagli statunitensi.

“Il problema non è solo il saccheggio delle ricchezze della Siria, ma piuttosto la partnership tra gli Stati Uniti e i terroristi che condividono i profitti di questo furto. La superpotenza collabora con i terroristi; “Questa è la realtà”, ha lamentato.



La Siria avrà un grande futuro se verrà effettuata la ricostruzione

“Se avrà luogo la ricostruzione, la Siria avrà un grande futuro. Non parlo sulla base di speranze o aspettative, ma sulla base della situazione prima della guerra, quando la crescita della Siria era al suo massimo, vicino al 7%, che è una percentuale molto alta per un paese con capacità limitate”, ha ricordato Assad.

Ha aggiunto che “prima della guerra non avevamo debiti, non eravamo un paese debitore e prendevamo un prestito e lo pagavamo direttamente. Avevamo una quantità sufficiente di grano, esportavamo anche grano in diversi paesi, oltre a frutta e verdura”.

“Dico con fiducia che fermare la guerra e avviare la ricostruzione renderà la Siria molto migliore di quanto non fosse prima della guerra”, ha concluso.

