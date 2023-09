SOS MEDITERRANEE riceve il premio Right Livelihood 2023, noto anche come “Nobel alternativo”

(Foto di SOS MEDITERRANEE)

Ginevra – Redazione Italia

Il 2023 ha fatto registrare il più alto numero di morti nel Mediterraneo dal 2017. Una constatazione drammatica per una crisi umanitaria che perdura da anni. Una crisi riconosciuta e sottolineata dalla consegna del Right Livelihood Award all’associazione SOS MEDITERRANEE, per aver salvato la vita di oltre 38.500 persone nel Mediterraneo centrale.

“Sono già più di 2.000 i decessi registrati nel 2023, nel Mediterraneo centrale”, afferma Caroline Abu Sa’da, direttore esecutivo di SOS MEDITERRANEE Svizzera. “Per noi è quindi estremamente importante che il Right Livelihood Award metta in luce la situazione di queste migliaia di persone che cercano di attraversare il Mediterraneo, rischiando la vita”.

L’associazione marittima e umanitaria SOS MEDITERRANEE è onorata di essere tra i vincitori del Right Livelihood Award 2023, un premio che da oltre 40 anni onora e sostiene individui e organizzazioni che lavorano instancabilmente per risolvere i problemi più urgenti nel mondo. SOS MEDITERRANEE si aggiunge a un prestigioso elenco, che comprende la difensore dei diritti umani ucraina Oleksandra Matviichuk e il medico congolese Denis Mukwege.

Il Right Livelihood Award accende i riflettori sulla drammatica situazione in mare, nonché sui nuovi ostacoli che pesano sull’associazione, come il notevole aumento del prezzo del carburante o l’assegnazione di porti di sbarco lontani dopo i salvataggi.

SOS MEDITERRANEE desidera estendere i suoi più sentiti ringraziamenti a tutti i volontari, donatori, partner e sostenitori che rendono possibile la sua missione. “Questo premio è il frutto di uno sforzo collettivo e dell’impegno di molte persone che si dedicano al salvataggio in mare”, conclude Caroline Abu Sa’Da.

Informazioni su Right Livelihood:

Da oltre 40 anni, Right Livelihood onora e sostiene persone coraggiose che risolvono problemi globali. Ospitata sotto l’ombrello di una fondazione, Right Livelihood è una comunità di persone coraggiose per il cambiamento sociale, impegnata per la pace, la giustizia e la sostenibilità per tutti. Ogni anno, Right Livelihood mette in luce i portatori di cambiamento attraverso un premio. Ad oggi, 194 vincitori provenienti da 76 Paesi hanno ricevuto questo riconoscimento.

Riconoscendo le azioni di coraggiosi visionari e creando connessioni d’impatto in tutto il mondo, Right Livelihood promuove un cambiamento sociale urgente e a lungo termine. Il Premio è stato fondato nel 1980, dopo che il Comitato Nobel aveva rifiutato la proposta di creare due nuovi premi per onorare le persone impegnate a promuovere la giustizia sociale e le cause ambientali, mettendo in particolare evidenza i promotori del cambiamento provenienti dal Sud del mondo