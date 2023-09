L’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese ha pubblicato un nuovo libro bianco dal titolo Una comunità globale dal futuro condiviso: proposte e azioni della Cina, in cui viene descritta la visione della Cina per il futuro del mondo. Di seguito il documento integrale tradotto in italiano da scaricare.

Prefazione

Nell’universo esiste una sola Terra, la casa comune dell’umanità. Sfortunatamente, questo pianeta da cui dipendiamo per la nostra sussistenza sta affrontando crisi immense e senza precedenti, sia conosciute che sconosciute, sia prevedibili che imprevedibili. Se la civiltà umana possa o meno sopravvivere a questi eventi è diventata una questione esistenziale che deve essere affrontata apertamente. Sempre più persone sono arrivate alla consapevolezza che, invece di accumulare ricchezza materiale, il compito più urgente è trovare un faro guida per lo sviluppo sostenibile della civiltà umana, perché tutti noi abbiamo a cuore il nostro futuro.

Dieci anni fa, il presidente Xi Jinping proponeva l’idea di costruire una comunità globale dal futuro condiviso, rispondendo a una domanda posta dal mondo, dalla storia e dai tempi: “Dove è diretta l’umanità?”. La sua proposta illumina il cammino da seguire mentre il mondo è alla ricerca di soluzioni, e rappresenta il contributo della Cina agli sforzi globali per proteggere la nostra casa comune e creare un futuro migliore di prosperità per tutti.

Per costruire una comunità globale dal futuro condiviso, tutti i popoli, tutti i Paesi e tutti gli individui – essendo i nostri destini interconnessi – devono restare uniti nelle avversità e nella buona e nella cattiva sorte, navigando verso una maggiore armonia su questo pianeta che chiamiamo casa. Dovremmo sforzarci di costruire un mondo aperto, inclusivo, pulito e bello che goda di pace duratura, sicurezza universale e prosperità comune, trasformando in realtà il desiderio delle persone per una vita migliore.

La visione di una comunità globale dal futuro condiviso tiene presente il benessere di tutta l’umanità. Si basa sia sull’osservazione del presente che sulla pianificazione visionaria per il futuro. Definisce gli obiettivi, traccia il percorso e offre piani d’azione per raggiungerli. Riguarda il futuro dell’umanità e il destino di ogni essere umano.

Il presidente Xi Jinping ha sollevato per la prima volta la visione di una comunità globale dal futuro condiviso rivolgendosi all’Istituto statale per le relazioni internazionali di Mosca nel 2013. Negli ultimi dieci anni, la visione si è costantemente arricchita. Egli l’ha arricchita con una proposta in cinque punti nel suo discorso al Dibattito Generale della 70ma Sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel 2015. Ha inoltre proposto cinque obiettivi per il mondo nel suo discorso all’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, nel 2017. Ciò rappresenta il costante ampliamento della profondità e della portata della visione.

L’ultimo decennio ha visto progressi costanti nell’attuazione della visione. Dalla dimensione bilaterale a quella multilaterale e da quella regionale a quella globale, sono stati raggiunti risultati rivoluzionari su ogni fronte. La Belt and Road Initiative, la Global Development Initiative, la Global Security Initiative e la Global Civilization Initiative hanno messo radici e dato frutti, portando prosperità e stabilità nel mondo e creando benefici sostanziali per le persone.

Negli ultimi dieci anni, la visione di una comunità globale dal futuro condiviso ha ottenuto un sostegno più ampio. Sempre più Paesi e persone sono giunti alla comprensione che questa visione serve gli interessi comuni dell’umanità, rappresenta le richieste popolari di pace, giustizia e progresso e può creare la più grande sinergia tra tutte le nazioni per costruire un mondo migliore. È ormai ampiamente riconosciuto nella comunità internazionale che questa visione non ha nulla a che fare con l’interesse personale e il protezionismo. Invece, presentando la visione della Cina sul corso dello sviluppo umano, essa si confronta con il pensiero egemonico di alcuni Paesi che cercano la supremazia. È quindi di grande importanza promuovere la solidarietà e la cooperazione tra tutti i Paesi e creare un futuro migliore per l’umanità.

Il governo cinese pubblica questo libro bianco per presentare la base teorica, la pratica e lo sviluppo di una comunità globale dal futuro condiviso. Ci auguriamo che questo possa migliorare la comprensione ed espandere il consenso nella comunità internazionale, nonché rafforzare lo sforzo globale per realizzare questa visione.

