SOLIDARIETA’ ALLA GIUDICE DI CATANIA.MELONI PARLA COME ERDOGAN

Giorgia Meloni abbisogna di un corso di diritto costituzionale. Bisogna essere profondamente ignoranti per sostenere che un tribunale non può disapplicare una norma perchè voluta da un governo “eletto democraticamente dal popolo”, come ha dichiarato scandalizzata Giorgia Meloni che parla come Erdogan. In Turchia i tribunali obbediscono al presidente come vorrebbe il coro della destra che con violenza e considerazioni ridicole attacca una giudice con una modalità intimidatoria da regime. L’arroganza della destra è direttamente proporzionale all’ignoranza. In una democrazia si può legittimamente criticare una sentenza, ma stiamo assistendo a qualcosa di ben diverso. L’attacco squadrista da parte del governo e della sua maggioranza a una giudice e alla stessa autonomia della magistratura. Solidarietà alla giudice Iolanda Apostolico dal Partito della Rifondazione Comunista.

Maurizio Acerbo, segretario nazionale e Stefano Galieni, responsabile immigrazione del Partito della Rifondazione Comunista, coordinamento nazionale di Unione Popolare

PER SAPERNE DI PIU’:

Una lezione di diritto costituzionale per il governo

di Francesco Pallante, costituzionalista https://volerelaluna.it/commenti/2023/10/02/migranti-i-giudici-applicano-la-costituzione-e-bocciano-il-governo/

Migranti, il costituzionalista Azzariti: “Da Meloni reazione scomposta, qui è in gioco lo Stato di diritto. Cambi la legge o lo farà la Consulta”

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/10/02/migranti-il-costituzionalista-azzariti-da-meloni-reazione-scomposta-qui-e-in-gioco-lo-stato-di-diritto-cambi-la-legge-o-lo-fara-la-consulta/7310770/