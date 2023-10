Il ricercatore italo-palestinese Khaled El Qaisi è stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori udienze da parte del tribunale israeliano

Dopo un mese di detenzione, l’attivista e ricercatore italo-palestinese Khaled el Qaisi è stato rilasciato su cauzione da un tribunale israeliano, anche se gli è stato vietato di viaggiare fuori dalla Palestina. Poiché permane l’incertezza sulla libertà e la sicurezza di El Qaisi, la sua famiglia e coloro che si battono per il suo rilascio hanno esortato la popolazione a rimanere vigile.

El Qaisi, che ha origini palestinesi e italiane e possiede la doppia cittadinanza, è uno studente del Dipartimento di Lingue e Civiltà Orientali dell’Università Sapienza di Roma. Lavora con i Giovani Palestinesi d’Italia ed è anche uno dei fondatori del Centro di Documentazione Palestinese.

El Qaisi è stato ammanettato e sequestrato dalle forze di occupazione mentre si recava ad Amman dopo un viaggio di famiglia nella città di Betlemme. Le autorità israeliane hanno anche sequestrato i bagagli e i telefoni cellulari della famiglia. Anche la moglie di El Qaisi, Francesca Antinucci, è stata sottoposta a interrogatorio prima di essere espulsa in Giordania con il figlio.

Nel frattempo, El Qaisi è stato tenuto in isolamento nel famigerato centro di detenzione di Petah Tikwa e sottoposto a interrogatori quotidiani in assenza di un avvocato. La sua detenzione è stata rinnovata due volte nel corso di udienze tenutesi il 7 e il 14 settembre, senza che venisse dettagliata alcuna accusa. Anche suo fratello e due cugini sono stati arrestati dalle forze di occupazione, ha riferito Middle East Eye.

In un’udienza del 21 settembre, la sua detenzione è stata prorogata per altri 11 giorni. Secondo un comunicato stampa rilasciato dal suo avvocato, il tribunale aveva anche stabilito che tre giorni dopo la scadenza dell’ultima proroga, cioè il 1° ottobre, gli investigatori israeliani avrebbero dovuto presentare le accuse contro El Qaisi.

A seguito dell’udienza di domenica, il tribunale di Rishon Lezion ha approvato il suo rilascio su cauzione finanziaria pagata dallo zio. Tuttavia, il passaporto di El Qaisi rimane confiscato e gli è stato vietato di viaggiare fuori dalla Palestina.

Il suo arresto ha suscitato un’ondata di sostegno da parte di gruppi progressisti e giovanili, attivisti e insegnanti in Italia, che hanno anche condannato la mancanza di riconoscimento e di azione da parte del governo italiano riguardo al caso di El Qaisi.

Il partito politico di sinistra Potere al Popolo ha dichiarato il 9 settembre che “la storia di Khaled rispecchia la realtà a cui è sottoposta la popolazione palestinese sotto l’occupazione israeliana”.

“L’ipocrisia dimostrata finora dalle autorità e dalle istituzioni italiane dimostra l’enorme tolleranza che, per ragioni di interesse economico e di politica internazionale, viene garantita dai governi europei allo Stato di Israele, che viene celebrato arbitrariamente come ‘l’unica democrazia del Medio Oriente’, mentre impone un regime di apartheid fatto di prigionieri politici, torture, omicidi e persino processi ai bambini nei tribunali militari”, aveva dichiarato il Fronte della Gioventù Comunista (FGC) in un comunicato.

Una campagna di mobilitazione di una settimana è stata condotta anche da gruppi di giovani e studenti tra il 25 settembre e il 1° ottobre.

Il 30 settembre, in Italia si è tenuta una giornata di azione nazionale in solidarietà con El Qaisi, con proteste a Roma, Napoli, Cagliari, Trieste, Ancona, Bologna e L’Aquila, e anche in Francia, come riportato dalla Rete di solidarietà per i prigionieri palestinesi Samidoun.

Le manifestazioni sono state organizzate da gruppi progressisti, tra cui i Giovani Palestinesi d’Italia, con persone che si sono radunate davanti agli edifici dell’emittente nazionale italiana, la RAI, per chiedere una copertura mediatica della detenzione di El Qaisi. “Un nostro concittadino è stato rapito 30 giorni fa dallo Stato israeliano, senza alcun processo o diritto alla difesa. Avete sentito i media parlare di questa vicenda? [Un membro del governo o dell’opposizione ha detto una parola? Quando si tratta di Israele, tutti stanno zitti”, ha dichiarato Potere al Popolo in una dichiarazione su X, un tempo noto come Twitter.

El Qaisi sarà presentato in tribunale l’8 ottobre. Al 1° ottobre la sua famiglia non era ancora riuscita a contattarlo, ha dichiarato Francesca Antinucci a Pagine Esteri.

