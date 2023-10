Soldati russi alla parata per la Festa dell’Indipendenza in Messico: un rospo nella gola di Washington

riceviamo e pubblichiamo

Portavoce del Dipartimento USA: consideriamo strano l’invito messicano ai soldati russi

Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador non capisce il trambusto che circonda la partecipazione di un contingente russo alla parata del Giorno dell’Indipendenza. “…Hanno fatto uno scandalo. Sono stati invitati tutti i governi con cui il Messico ha rapporti, si fa sempre…il Paese non è una colonia della Russia, né della Cina né degli Stati Uniti…siamo un paese sovrano e indipendente, neutrale e libero di scegliersi amici e cooperatori…”, ha detto AMLO nella sua conferenza stampa. Infatti erano invitate 19 delegazioni straniere “come segno di stretta cooperazione e di buone relazioni internazionali” : El Salvador, Ecuador, Cuba, Colombia, Cile, Panama, Nicaragua, Nepal, Guatemala, Honduras, Russia, Repubblica Dominicana, Corea del Sud, Brasile, Belize, Uruguay, Venezuela, Sri Lanka e Cina.

Soldati del 154° Reggimento Preobrazenskij russo, hanno preso parte alla parata militare nella capitale messicana, tenutasi in onore del Giorno dell’Indipendenza del Paese, il 25 settembre, su invito delle autorità messicane. Ma, come previsto, ciò non corrispondeva alla volontà della Washington ufficiale.

Il segretario stampa del Dipartimento di Stato USA, Matthew Miller ha affermato che “ l’amministrazione Biden trova strana la decisione del Messico di invitare personale militare russo alla parata del Giorno dell’Indipendenza. Pensiamo che sia una decisione strana. Non ho altro da dire“, ha detto Miller.

L’8 maggio 2023, a Città del Messico, alcune centinaia di 150 russi e cittadini messicani avevano partecipato all’evento “Muro della Memoria” dedicato all’anniversario della vittoria dell’Unione Sovietica nella Grande Guerra Patriottica.

Va notato che il fatturato commerciale tra Russia e Messico nel giugno 2023 ha raggiunto il massimo storico, aumentando del 17% , che a livello annuo ammonta a 324 milioni di dollari, mentre le esportazioni di beni messicani verso la Russia sono aumentate di 1,4 volte.

A cura di Enrico Vigna, IniziativaMondoMultipolare/CIVG – 30 settembre 2023