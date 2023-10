𝗗𝗶 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗴𝘂𝗲𝗿𝗿𝗮 𝗶𝗻 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮, 𝘂𝗻𝗮 𝗴𝘂𝗲𝗿𝗿𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝘃𝗮 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗮 𝟳𝟱 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝘁𝗿𝗮 𝗶 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹𝗲

Questa mattina l’organizzazione politica palestinese Hamas ha lanciato un’operazione su larga scala contro Israele, col nome “Tempesta di Al Aqsa”. Il riferimento รจ all’assalto alla moschea di Gerusalemme dello scorso aprile, in contemporanea ad altre occupazioni illegali e irruzioni in villaggi palestinesi.

Dopo un’iniziale sorpresa, da Tel Aviv hanno risposto con l’operazione “Spada di ferro”, per far fronte alla situazione, accompagnata dalla dichiarazione dello stato di guerra. Ma i fatti degli ultimi mesi ci ricordano che la Palestina รจ in guerra da 75 anni.

Israele infatti, contro ogni accordo e risoluzione internazionale, continua con la sua politica di apartheid, fatta di prigioni a cielo aperto come la striscia di Gaza e lenta ma inesorabile pulizia etnica. Quando si parla di Palestina spesso i media si scordano di tutto ciรฒ, con il loro solito doppio standard.

Si continua a ignorare il terrorismo di Israele, “unica democrazia del Medio Oriente” dicono gli apparati occidentali. Mentre noi crediamo che non si possa criminalizzare un popolo che si difende da decenni e combatte per la sua sopravvivenza, e a livello internazionale bisognerebbe invece sostenere la sua lotta per la libertร e promuovere delle soluzioni pacifiche.

Marta Collot Pap UP