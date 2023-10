Gaza reagisce, Israele si vede in guerra

I combattenti palestinesi stanno attaccando su tutta la linea. Israele si vede in guerra.

Di Nick Brauns – Junge Welt

Unità combattenti palestinesi della Striscia di Gaza hanno lanciato un attacco a sorpresa contro le truppe israeliane e gli insediamenti sionisti vicino al confine sabato mattina. “Cittadini di Israele, siamo in guerra”, ha annunciato il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu dal quartier generale militare al Paese sconvolto, che è stato messo in stato di allerta. I jet da combattimento hanno bombardato obiettivi a Gaza, mentre i combattimenti nella zona di confine e nelle città israeliane vicine al confine sono continuati intorno a mezzogiorno.

L’offensiva sul territorio israeliano, senza precedenti nella storia recente della resistenza palestinese, è iniziata alle 6.30 del mattino con il lancio di migliaia di razzi da Gaza verso Israele, la maggior parte dei quali è stata però distrutta dal sistema di difesa aerea “Iron Dome”. Secondo i rapporti israeliani, una donna è stata uccisa e 15 persone sono rimaste ferite. Contemporaneamente al lancio di razzi, le forze di terra palestinesi sono avanzate in Israele con veicoli fuoristrada attraverso le barriere di confine abbattute. I militanti hanno anche usato alianti e droni per attaccare dall’alto postazioni e siti militari israeliani. Decine di insediamenti sionisti sono stati attaccati e parzialmente catturati. Un numero ancora imprecisato di soldati e civili israeliani è stato ucciso nei combattimenti o catturato dai combattenti palestinesi. La corrispondente del britannico Guardian a Gerusalemme, Bethan McKernan, ha riferito su X, citando rapporti non confermati di organizzazioni palestinesi, che 57 israeliani sono stati portati vivi o morti a Gaza. Le foto circolate su X sembrano quindi mostrare la cattura dell’equipaggio di un carro armato israeliano “Merkava”, precedentemente distrutto, da parte delle Brigate Izz-al-Din-al-Qassam dei Martiri, il braccio armato di Hamas, l’organizzazione islamista al potere a Gaza. Tra gli ostaggi presi dai combattenti di Hamas nella città di Ofakim, tra le altre località, ci sono donne, bambini e anziani, come documentato dai giornalisti sul posto.

Il capo militare di Hamas Mohammed Deif ha parlato in un messaggio di sabato mattina di un’operazione militare “Al-Aksa flood” per porre fine ai “crimini israeliani”. “Abbiamo deciso di dire basta”, ha detto Deif, invitando tutti i palestinesi a prendere le armi. All’offensiva partecipano anche gruppi di resistenza palestinese più piccoli, di sinistra o laici, come il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (PFLP), di matrice marxista-leninista, con i loro guerriglieri. “È tempo per tutti i palestinesi di risorgere come una fenice dalle ceneri”, si legge in una dichiarazione congiunta del PFLP e dell’associazione “Tana del Leone”, attiva nella Cisgiordania occupata, che invita alla “mobilitazione generale” e ad “attacchi immediati da tutte le parti contro le forze di occupazione e i loro coloni”. Solo la più grande formazione palestinese, Fatah, che rimane dominante all’interno dell’Autorità Palestinese, sembra non partecipare all’operazione. Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha dichiarato sabato mattina che il popolo palestinese ha bisogno di protezione e ha il diritto di autodifesa contro il “terrore” dei coloni e delle forze di occupazione.

Manifestazioni a sostegno dell’offensiva da Gaza hanno avuto luogo in diverse città della Cisgiordania occupata e nella città di Jabal Al-Mukaber, vicino a Gerusalemme, i giovani hanno dato fuoco a una stazione di polizia, secondo quanto riferito dai giornalisti palestinesi. “Ciò che sta accadendo in questo momento nella Palestina occupata è una risposta a settimane, mesi e anni di incursioni militari israeliane quotidiane nelle città palestinesi, all’uccisione di palestinesi e al fatto che milioni di palestinesi a Gaza sono tenuti sotto il blocco israeliano”, ha dichiarato l’autore Mohammed El-Kurd, uno dei più noti attivisti palestinesi di Gerusalemme Est, classificando gli eventi nel servizio di notizie X short. Israele ha commesso “crimini di guerra indicibili, crimini contro l’umanità e punizioni collettive illegali” contro i palestinesi di Gaza per 15 anni, ha scritto Marwa Fatafta, femminista palestinese e commentatrice della rete di notizie Al-Shabaka, sul servizio di messaggi brevi. “Qualsiasi commento o analisi che non includa questi fatti oggi è vuoto, immorale e disumanizzante”.

Israele ha imposto un blocco su Gaza dal 2007 e da allora ha ripetutamente bombardato la regione densamente popolata con attacchi aerei che hanno anche distrutto infrastrutture civili, case e centri media. Mentre il governo di ultradestra di Netanyahu non fa mistero della sua intenzione di sottomettere e annettere completamente i territori palestinesi occupati e promuove con forza la costruzione di insediamenti illegali, dall’inizio dell’anno più di 200 palestinesi sono già stati uccisi in operazioni militari e di polizia israeliane.

Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) e il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock (Verdi), così come altri politici occidentali, hanno condannato all’unanimità gli attacchi contro Israele, assicurando allo Stato sionista la loro solidarietà e sottolineando il diritto israeliano all’autodifesa. Al contrario, l’Iran ha accolto con favore la resistenza palestinese. Gli Hezbollah sciiti libanesi hanno parlato di una “risposta ferma alla continua occupazione di Israele e di un messaggio a coloro che cercano una normalizzazione con Israele”. Il viceministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov, secondo l’agenzia di stampa Interfax, ha invitato alla “moderazione”, affermando che il suo Paese è in contatto con Israele, i palestinesi e i Paesi arabi sulla recente escalation