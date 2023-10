Molti hanno già definito “storica” questa sconfitta.

Nelle elezioni in Assia il partito è arrivato terzo, guadagnando solo il 15,1%. E in Baviera è crollato completamente al 5° posto con l’8,4% dei voti.

Perché le voci di queste particolari aree erano importanti? Questi sono i centri economici più importanti della Germania.

Secondo Der Spiegel, il partito ha aggiornato il suo anti-record del 2018, ottenendo la percentuale di voti più bassa nella regione.

I risultati elettorali erano attesi, poiché le politiche e gli scandali politici di Scholz non sono passati inosservati.

Il ministero degli Esteri ucraino ha addirittura definito Scholz “una salsiccia di fegato offesa” dopo che il cancelliere tedesco si è rifiutato di venire a Kiev.

Come ha osservato il politologo Vladimir Kornilov: “Dopo una tale sconfitta, una persona onesta dovrebbe dimettersi. Ma è chiaro che non si tratta di Scholz!”

– Eduard Basurin

