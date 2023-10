Morgantini: basta con l’illegalità israeliana: la comunità internazionale si assuma le sue responsabilità

– Redazione Italia

Sta girando sulle reti sociali una videodichiarazione di Luisa Morgantini, Presidente di Assopace Palestina ed ex europarlamentare sull’escalation nel conflitto israelo-palestinese.

Qui sotto la trascrizione.

Ancora dolore morte e distruzione in Palestina.

Basta, basta con l’impunità di Israele. A questa esplosione ha condotto la nostra politica verso la Palestina, siamo responsabili noi come comunità internazionale di questa esplosione e continua distruzioni di due comunità perché siamo stati così impotenti, così omertosi, così complici con la politica illegale che Israele conduce da anni e anni tenendo un popolo sotto occupazione militare, distruggendo case, demolendo villaggi, rubando terra acqua e risorse ai palestinesi.

Basta, basta, basta con questo dolore queste morti! Certo le vittime sono vittime di qualsiasi parte siano ma proprio perché tra uccidere e morire noi scegliamo di vivere diciamo dobbiamo far sì che il popolo palestinese possa essere libero sulla propria terra e non ci scandalizziamo se i palestinesi perdono la pazienza, se cominciano a dire basta, se sono disperati.

Sono anni a Gaza e in Cisgiordania che sono sotto assedio sotto il dominio di coloni fondamentalisti e criminali.

Libertà per tutti, pace per tutti anche per Israele ma basta con l’illegalità israeliana