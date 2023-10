L’ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis: “L’Europa è finita. Immaginiamo per un momento che i colloqui di pace sull’Ucraina inizino domani. Chi rappresenterà l’Ucraina? Zelensky. Putin la Russia, Biden gli Stati Uniti, Xi la Cina, Modi l’India. E chi rappresenterà l’Europa? Basta porsi questa domanda per rendersi conto di quanto l’Europa non c’entri nulla. Perché prima c’era la Merkel. Aveva un peso politico. Scholz e Macron non ce l’hanno. E non solo perché non sono nulla rispetto alla Merkel. Qualsiasi cosa dicano sarà oggetto di veto da parte del governo polacco, di quello lituano, estone, finlandese e svedese, che li vedono come agenti di Putin. In altre parole, i due Paesi che pagheranno per la ricostruzione dell’Ucraina non potranno venire al tavolo dei negoziati. Allora chi viene della UE? La Von der Leyen? È lì solo perché ha fallito come ministro sotto la Merkel. La Merkel voleva sbarazzarsi di lei e l’ha mandata a Bruxelles. Perché da lì nessuno può sentire le loro grida”.

(Dimitry Smirnov)

https://t.me/sakeritalianotizie