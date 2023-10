𝗡𝗲𝘀𝘀𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗮 𝗲 𝗳𝘂𝗿𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗲𝗿𝘃𝗲𝗹𝗹𝗶, 𝗰𝗼𝘀𝗶’ 𝗹𝗮 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗲 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗵𝗮 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗹𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶

Il rapporto ISTAT “I giovani del Mezzogiorno” fa la fotografia di un paese in cui รจ diventato letteralmente essere giovani e campare. Sono 3 milioni in meno, rispetto al 2002, coloro tra i 18 e i 34 anni, con la perdita maggiore nel Sud deindustrializzato e abbandonato da qualsiasi programmazione pubblica.

Mentre in UE meno di un giovane su due in questo range di etร vive con la famiglia, nel Mezzogiorno sono il 71,5%, nel Nord Italia 64,3%. Il lavoro sottopagato, lo smantellamento degli apparati e dei servizi pubblici, la deindustrializzazione insieme a lavori poco specializzati e alla mancanza di investimenti rendono impossibile farsi un futuro per milioni di noi.

Eppure, la preoccupazione รจ sempre solo quella di tenere in ordine i bilanci, un ordine che significa in realtร strozzare i settori popolari e indirizzare tutte le risorse verso sussidi per le aziende e verso la guerra. Dobbiamo ribaltare questo modello per garantirci il futuro e dare speranza a questo paese!

Marta Collot PaP UP