La Belt and Road Initiative: un pilastro fondamentale della comunità globale dal futuro condiviso

L’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese ha pubblicato un nuovo libro bianco nel quale ripercorre i risultati fino ad ora raggiunti dalla Belt and Road Initiative, e gli obiettivi per la futura ulteriore espansione dell’iniziativa. Disponibile di seguito il documento tradotto integralmente in italiano.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL DOCUMENTO COMPLETO

PREAMBOLO

Oltre due millenni fa, ispirati da un sincero desiderio di amicizia, i nostri antenati viaggiarono attraverso praterie e deserti per creare una Via della Seta terrestre che collegasse Asia, Europa e Africa, guidando il mondo in un’era di ampi scambi culturali. Più di 1.000 anni fa, i nostri antenati salparono e sfidarono le onde per aprire una Via della Seta marittima che collegava l’Oriente e l’Occidente, dando inizio ad una nuova fase di comunicazione più stretta tra i popoli.

Estendendosi per migliaia di miglia e anni, le antiche vie della seta non erano solo rotte per il commercio ma anche strade per scambi culturali. Hanno dato un grande contributo al progresso umano. Negli anni ’80, le Nazioni Unite e alcuni Paesi iniziarono a prendere in considerazione il Ponte terrestre eurasiatico, l’Iniziativa della Via della Seta e altri piani, riflettendo un desiderio comune di impegnarsi nella comunicazione e nella cooperazione.

Nel marzo 2013, il presidente Xi Jinping ha proposto la visione di una comunità globale dal futuro condiviso; nel settembre e nell’ottobre dello stesso anno, ha lanciato l’iniziativa di unirsi ad altri per costruire una cintura economica della Via della Seta e una Via della Seta marittima del 21° secolo (Belt and Road Initiative, o BRI). La Belt and Road Initiative è uno sviluppo creativo che riprende e porta avanti lo spirito delle antiche vie della seta, tra le più grandi conquiste della storia e della civiltà umana. Arricchisce lo spirito antico con lo spirito del tempo e la cultura della nuova era, e fornisce una piattaforma per costruire una comunità globale di futuro condiviso.

Dal suo lancio 10 anni fa, grazie agli sforzi congiunti di tutte le parti, la cooperazione nell’ambito della BRI si è estesa oltre i confini della Cina per diventare uno sforzo internazionale. Essa si è evoluta dalle idee alle azioni, dalla visione alla realtà e dal quadro generale ai progetti concreti. È stata accolta dalla comunità internazionale sia come bene pubblico che come piattaforma di cooperazione e ha ottenuto risultati concreti.

Negli ultimi dieci anni, la cooperazione BRI ha prodotto vantaggi reali per i Paesi partecipanti. Ha contribuito al sano sviluppo della globalizzazione economica e ha contribuito a risolvere le sfide dello sviluppo globale e a migliorare il sistema di governance globale. Ha inoltre aperto una nuova strada affinché tutta l’umanità possa realizzare la modernizzazione, e ha assicurato che gli sforzi volti a costruire una comunità globale dal futuro condiviso fornissero risultati concreti.

Il governo cinese pubblica questo libro bianco per presentare i risultati della BRI negli ultimi 10 anni. Ciò consentirà alla comunità internazionale di comprendere meglio il valore dell’iniziativa, faciliterà la cooperazione di alta qualità nell’ambito di essa e, in definitiva, porterà benefici a più Paesi e popoli.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK