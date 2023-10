Falsità patologiche il doppio standar di Von Der Leyen & Co.

LE COSE CHE SPIEGANO TUTTO

Leggete quanta falsità vi è in queste parole della Von Der Leyen!

Alla testa degli Usa e della Unione europea, il cosiddetto Occidente, ci sono persone senza credibilità e senza dignità. Ciò che vale per i russi non vale per i palestinesi, anzi vale l’opposto.



Non hanno però ancora capito che nel mondo le loro bugie, vergognosamente sostenute a pappagallo dalla “informazione” mainstream, non ingannano più nessuno, infatti sono in minoranza, come si è visto con le votazioni all’Onu sulla vicenda Ucraina e presto lo vedremo anche sulla vicenda palestinese.

Il mondo multipolare ormai è nelle cose, i Brics sono una realtà in espansione. Noi che vogliamo la pace, che chiediamo che finiscano gli attentati e la mattanza in Palestina, dobbiamo essere consapevoli di questo.

Le bugie della Von Der Leyen e di Biden, come già quelle di Blair e di Colin Powell sono la specchio di un mondo in declino che per cercare di sopravvivere deve usare questi metodi, ma stanno perdendo terreno e ciò che sta accadendo nel mondo lo conferma

Claudio Grassi